ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سردیوں میں 'ڈرائی آئی سنڈروم' کیوں عام ہو جاتا ہے؟ جانیے اسباب، علامات اور بچاؤ کے مؤثر طریقے
ڈاکٹر آصف نے کہاکہ آنکھوں میں اکثر جلن، خارش، پانی بہنا یا پھر آنکھوں میں چبھنا، آنکھوں میں خشکی کی علامات ہو سکتی ہیں۔
Published : November 19, 2026 at 6:22 PM IST
سرینگر: ڈرائی آئی سنڈروم (Dry Eye Syndrome) یعنی آنکھوں کی خشکی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں آنسو یا تو کم بنتے ہیں یا پھر تیزی سے بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں۔ یہ آنکھوں کا ایک عام مسئلہ ہے جو دونوں آنکھوں کو متاثر کر کے سوزش کا باعث بن سکتا ہے۔ اگرچہ یہ شکایت گرمی اور سردی دونوں موسموں میں دیکھی جاتی ہے، تاہم خواتین اور خاص طور پر 40 سال سے زائد عمر کے افراد اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ موسمِ سرما میں ڈرائی آئی سنڈروم کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے 'ای ٹی وی بھارت' کے نمائندے پرویز الدین نے وادی کے معروف ماہرِ چشم ڈاکٹر آصف امین وکیل سے خصوصی گفتگو کی۔
ڈاکٹر آصف امین نے کہا کہ آنکھوں میں اکثر جلن، خارش، پانی بہنا یا پھر آنکھوں میں چبھنا ڈرائی آئیز یا آنکھوں میں خشکی کی علامات ہو سکتی ہیں۔اگرچہ یہ مسئلہ خطرناک تو نہیں تاہم بہت پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر آصف امین کہتے ہیں کہ آنکھوں کی خشکی دراصل مسائل کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو آنکھوں میں پانی لانے والے نظام (ٹیئر فلم) کو متاثر کرتا ہے اور یہ نظام تین تہوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک تہہ لپڈ ایک ایکوئیس اور ایک میوکوس لیئر کہلاتی ہے۔ایسے میں تینوں تہیں آنکھ کی سطح کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے صاف اور چکنا رکھتی ہیں تاہم جب ان میں سے کسی تہہ میں خلل پڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں آنکھیں خشک ہو سکتی ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آنسو کی پیداوار کا 40 سال کی عمر کے بعد گرنا فطری ہے۔ جب یہ ایک خاص سطح تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ آنکھیں خشک، سوجن اور جلن کا باعث بن سکتا ہے۔ رجونورتی کے بعد پیدا ہونے والے ہارمونل عدم توازن کی وجہ سے خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر بار جب آپ پلکیں جھپکتے ہیں، آنسوؤں کی ایک پتلی فلم پلکوں پر پھیل جاتی ہے۔ لہذا، پلکوں کے ساتھ ایک مسئلہ آنسو فلم کے ساتھ ایک مسئلہ کی قیادت کر سکتا ہے. ایکٹروپین ایک ایسی حالت ہے جہاں پلکیں باہر کی طرف مڑتی ہیں جہاں اسے اندر کی طرف مڑنا چاہیے۔
تاہم ڈاکٹر آصف امین کہتے ہیں کہ خشک ہونے کی تکلیف اب 40 برس سے زائد کے عمر کے افراد کی بیماری نہیم رہی ہے بلکہ یہ اب کم عمر اور نوجوانوں کو بھی متاثر کرتی ہے کیونکہ دور حاضر میں موبائل اور دیگر الکٹرانک آلات کا استعمال کافی بڑھ چکا ہے۔ طرز زندگی سے جڑے ان عوامل نے اس حقیقت میں اضافہ کیا ہے کہ آج اس بیماری کے بارے میں زیادہ آگاہی کے باعث بھی کیسز اب زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ دیر تک کمپیوٹر کی سکرین پر کام کرنے کےدوران پلکیں معمول کے برعکس دیر میں جھپکتے ہیں۔پلکیں جھپکنا ایسا قدرتی عمل ہوتا ہے جو آنکھوں کو صاف کرنے اور آنسوؤں کو یکساں طور پر دوبارہ پھیلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کم پلکیں جھپکنے سے آنسووں کی تہہ کے بخارات بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔
آنکھوں کی خشکی سے سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہے جو عمر کے درمیانی حصے میں ہیں اور عموماً مردوں سے زیادہ خواتین کو اس مسئلے کا سامنا رہتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا کہ عموماً 50 کی دہائی اور خاص طور پر مینوپاز کی عمر کو پہنچنے والی خواتین اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ایسا میبومین گلینڈ کے ہارمونز کی زیادتی کے سبب ہوتا ہے تاہم ڈاکٹر حسین بتاتے ہیں کہ ڈیجیٹل آلات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ مسئلہ اس عمر سے پہلے ہی ظاہر ہونا شروع ہو رہا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ موسم سرما میں وادی کشمیر میں زیادہ دیکھنے میں ملتے ہیں کیونکہ سردی کے موسم میں ہوا میں نمی کم ہونے، ٹھنڈی ہواؤں اور کمرے گرم کرنے والے آلات کے استعمال سے آنکھوں کے آنسو تیزی سے بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں، جس سے آنکھیں خشک ہو جاتی سرد اور خشک ہوا، ہیٹرز یا گرم ہوا والے آلات، اسکرین کا زیادہ استعمال، اور کم پانی پینا اور ابتدائی علامات کے طور پرجلن، خارش، سرخی، دھندلا نظر آنا، اور آنکھوں میں کھنچاؤ یا ریت جیسا احساس ہوتا ہے۔ٹھنڈ میں آنکھیں خشک ہونے کی ایک بنیادی وجہ سرد موسم ہے۔ ٹھنڈی ہوا کی نمائش آنسوؤں کے بخارات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے، جس سے آپ کی آنکھیں خشک اور جلن محسوس ہوتی ہیں۔ مزید برآں، ہوا کے حالات میں باہر وقت گزارنا آنسو فلم میں خلل پیدا کر کے اس مسئلے کو مزید بڑھا سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: صرف بزرگ نہیں، نوجوان اور حاملہ خواتین بھی پھیپھڑوں کے اس سنگین مرض کا شکار ہو سکتے ہیں
ڈاکٹر آصف امین نے کہا کہ اس موسم میں احتیاطی تدابیر اپنا کر ڈرائی آئی سنڈروم سے بچا جاسکتا ہےخشک آنکھوں کو روکنے میں آنکھوں کو ہائیڈریٹ اور آرام دہ رکھنے کے لیے فعال اقدامات کرنے ضرورری ہین جبکہ ایک مؤثر حکمت عملی دن بھر مناسب مقدار میں پانی پی کر اچھی طرح ہائیڈریٹ رہنا ہے۔ پانی کی کمی کے اثرات خشک آنکھوں کی علامات میں حصہ ڈال سکتے ہیں، لہذا مناسب ہائیڈریشن کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ حفاظتی پوشاک جیسے سکارف یا چشمیں پہن کر ٹھنڈی ہوا کے براہ راست نمائش سے گریز کریں۔ جبکہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز سے بھرپور متوازن غذا پر عمل کریں، جو آنکھوں کی صحت کو سہارا دے سکتا ہے اور خشکی کو کم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنکھوں کی خشکی کے مرض سے بچنے کے لیےبراہ راست ہوا لگانے سے بچائیں سکرین پر دیر تک دیکھ کر لمبے دورانیے کے کام کے درمیان اپنی آنکھوں کو آرام دینا ہےخشک ماحول میں اپنی پلکوں کو کثرت سے جھپکنا بے حد ضروری ہے۔