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کمزور پہاڑ، شدید بارشیں: چناب ویلی ہر مون سون میں کیوں لرز رہی ہے؟
جون سے اب تک جموں و کشمیر میں تقریباً 20 بادل پھٹنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 10, 2026 at 7:38 PM IST
سرینگر: رواں ہفتے وادی چناب کے ڈوڈہ ضلع کے کئی دیہات میں جب بادل پھٹا تو لوگوں کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ چند ہی منٹوں میں پتھروں اور کیچڑ سے بھرے پہاڑی نالے خوفناک سیلاب میں بدل گئے۔ سڑکیں بہہ گئیں، ماکانات کو شدید نقصان پہنچا اور ساتھ ہی وہ کھیت کھلیان بھی ملبے تلے دب گئے جن پر کسان نسلوں سے انحصار کرتے آ رہے تھے۔
وادی چناب کے رہائشیوں کے لیے یہ کوئی پہلا سانحہ نہیں تھا بلکہ ایک اور یاد دہانی تھی کہ ہمالیہ کے اس نازک پہاڑی خطے میں شدید موسمی حالات اب زندگی کا مستقل حصہ بنتے جا رہے ہیں۔
گورنمنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق جون کے آغاز سے اب تک جموں و کشمیر میں بادل پھٹنے کے تقریباً 20 واقعات پیش آئے، جن میں سے قریب 14 واقعات صرف جموں ڈویژن میں پیش آئے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں چناب وادی کے ڈوڈہ، کشتواڑ اور رام بن اضلاع ہیں، جہاں رواں مون سون کے دوران بادل پھٹنے، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے بار بار معمول کی زندگی کو شدید متاثر کیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ان آفات میں اضافے کی وجہ صرف موسمیاتی تبدیلی نہیں بلکہ بدلتے بارش کے انداز کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی تعمیر، پہاڑوں کی کٹائی، کان کنی اور پن بجلی منصوبوں جیسی انسانی سرگرمیاں بھی پہاڑوں کو مزید کمزور بنا رہی ہیں۔
شدید بارشوں کے تازہ سلسلے نے ڈوڈہ ضلع کے ٹھاٹھری، بھدرواہ، پریم نگر اور دربشالہ سمیت کئی علاقوں کو متاثر کیا۔ اسی طرح کشتواڑ کے بالائی علاقوں اور رام بن میں بھی ایسے واقعات پیش آئے جہاں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے انتہائی اہم سرینگر - جموں قومی شاہراہ (NH-44) بار بار بند ہوئی۔
اس سال جموں و کشمیر میں موسم سے جڑی کئی آفات پیش آ چکی ہیں، جس کے بعد محکمہ موسمیات (IMD)، ضلعی انتظامیہ اور جموں و کشمیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے متعدد بار الرٹ جاری کیے۔
آئی ایم ڈی کے مطابق جون کے آخر اور جولائی کے آغاز میں جنوب مغربی مون سون جموں و کشمیر میں سرگرم ہوا، جس کے باعث کئی اضلاع میں انتہائی شدید بارش ہوئی۔ محکمہ نے متعدد اورینج اور ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے اور پتھر کھسکنے سے متعلق بھی خبردار کیا۔
سرکاری ریکارڈ کے مطابق چناب ویلی جموں و کشمیر کے ان علاقوں میں ہے جہاں لینڈ سلائیڈنگ کا سب سے زیادہ خطرہ بنا رہتا ہے، کیونکہ یہاں ڈھلوانیں بہت کھڑی، دریا گہرے اور وادیاں اور پہاڑ غیر مستحکم ہیں۔
سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں اب بارشوں کا سلسلہ پہلے جیسا نہیں رہا، کئی دنوں تک ہونے والی ہلکی یا درمیانہ درجے کی بارش کے بجائے اب مختصر وقت میں انتہائی شدید بارشوں کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔
محکمہ موسمیات، سرینگر، کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کے مطابق ماحول کا درجہ حرارت بڑھنے سے بادل زیادہ نمی اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں اور پھر تھوڑے وقت میں اسے ایک ساتھ خارج کر دیتے ہیں، جس سے خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں بادل پھٹنے اور اچانک سیلاب کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مون سون کی ہوائیں جب ہمالیہ کے پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں تو بلند علاقوں میں بارش کی شدت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اگر کسی محدود علاقے میں ایک گھنٹے کے دوران 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو تو اسے بادل پھٹنے کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ایسے واقعات بہت محدود علاقے میں ہوتے ہیں اور عام موسمی پیش گوئی سے ان کی درست پیش بینی کرنا مشکل ہوتا ہے۔
ڈوڈہ، کشتواڑ اور رام بن پر مشتمل چناب وادی اونچے پہاڑوں، تنگ وادیوں اور ٹوٹی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ قدرتی طور پر لینڈ سلائیڈنگ کے لیے کافی حساس ہے۔
سونم لوٹس، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات لداخ کے مطابق ہمالیہ خود بھی شدید بارشوں کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمی سے بھری ہوائیں پہاڑوں سے ٹکرا کر تیزی سے اوپر اٹھتی ہیں، ٹھنڈی ہو کر یہ ہوائیں بادل بنتی ہیں اور تنگ وادیوں میں مقامی سطح پر شدید بارش برساتی ہیں۔ بڑھتا درجہ حرارت اور بدلتے موسمی حالات بلند پہاڑی علاقوں کو مزید خطرے میں ڈال رہے ہیں۔
آزاد موسمی تجزیہ کار فیضان عارف کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات اب الگ الگ حادثے نہیں بلکہ بدلتے موسم کا واضح رجحان ہے۔ چناب وادی کی کھڑی ڈھلوانیں، کمزور چٹانیں اور گہری دریا کی گھاٹیاں، بارش کے پانی کو تیزی سے نیچے دھکیلتی ہیں، جس کے ساتھ بھاری مقدار میں ملبہ بھی بہہ آتا ہے۔ سڑکوں کی توسیع، پہاڑوں کی کٹائی، سرنگوں کی تعمیر اور غیر منصوبہ بند تعمیرات نے پہاڑوں کی قدرتی مضبوطی مزید کم کر دی ہے۔
ماہرین موسمیات مانتے ہیں کہ بڑھتا درجہ حرارت بارش کی شدت میں اضافہ کر رہا ہے، جبکہ ماہرین ارضیات کے مطابق ترقیاتی سرگرمیاں آفات کے خطرات کو مزید بڑھا رہی ہیں۔
گزشتہ دس برسوں کے دوران چناب وادی میں شاہراہوں کی توسیع، سرنگوں کی تعمیر، پن بجلی منصوبے اور دریاؤں اور پہاڑوں سے تعمیراتی سامان نکالنے کا کام بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔
نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) سرینگر - جموں قومی شاہراہ پر کئی بڑے منصوبوں پر کام کر رہی ہے تاکہ ہر موسم میں آمدورفت بہتر بنائی جا سکے، تاہم ان منصوبوں کے لیے بڑے پیمانے پر پہاڑوں کی کٹائی کی جا رہی ہے، جبکہ یہ علاقہ پہلے ہی ارضیاتی لحاظ سے کمزور ہے۔
جیولوجیکل سروے آف انڈیا متعدد بار نشاندہی کر چکا ہے کہ رام بن، ڈوڈہ اور کشتواڑ کے بڑے حصے کمزور چٹانوں، کھڑی ڈھلوانوں اور زمینی حرکات کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کے انتہائی خطرناک علاقوں میں شامل ہیں۔
ماہرین ماحولیات کے مطابق ڈھلوانوں کو مضبوط نہ بنانا، نکاسی آب کا ناقص نظام اور بے تحاشا کھدائی شدید بارش کے دوران لینڈ سلائیڈنگ کے امکانات بڑھا دیتی ہے۔
انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ریموٹ سینسنگ اور نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر کی تحقیقات سے بھی معلوم ہوا ہے کہ جنگلات کی کمی اور زمین کے استعمال میں تبدیلی سے ڈھلوانیں کمزور ہوتی ہیں اور شدید بارش کے دوران پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔
اسرو (ISRO) اور نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر کی سیٹلائٹ تصاویر میں بھی چناب وادی میں بار بار ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کے نشانات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ حالیہ مون سون کے بعد کی گئی جانچ میں سڑکوں، تعمیراتی مقامات اور دریا کے کناروں کے قریب نئی لینڈ سلائیڈنگ سامنے آئی ہے۔
ماہرین کے مطابق ایک ہی مقامات پر بار بار لینڈ سلائیڈنگ اس بات کی علامت ہے کہ پہاڑوں کی مضبوطی بتدریج کم ہو رہی ہے۔ جیولوجیکل سروے آف انڈیا کے نیشنل لینڈ سلائیڈ سسپٹیبلٹی میپنگ پروگرام کے مطابق رام بن اور ڈوڈہ کے بڑے علاقے انتہائی زیادہ لینڈ سلائیڈنگ خطرے والے زون میں شامل ہیں۔
مقامی لوگوں کے لیے سائنسی وضاحتوں سے زیادہ اہم وہ حالات ہیں جن کا انہیں ہر مون سون میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈوڈہ ضلع کے ٹھاٹھری علاقے کے رہائشی عبدالرشید کہتے ہیں: "جب ہم چھوٹے تھے تو بادل پھٹنے کا نام بھی نہیں سنتے تھے۔ بارش ہوتی تھی مگر کئی دن جاری رہتی تھی۔ اب ایک گھنٹے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں کا نالہ اچانک دریا بن جاتا ہے۔"
کشتواڑ کے دربشالہ کے ایک دکاندار مشتاق احمد کے مطابق بار بار سڑکیں بند ہونا اب معمول بن گیا ہے۔ "جیسے ہی شدید بارش ہوتی ہے، لوگوں کو فوراً لینڈ سلائیڈنگ کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ ہم مسلسل سڑکوں کی صورتحال دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ معلوم نہیں ہوتا کہ سفر ممکن ہوگا یا ضروری سامان پہنچ بھی پائے گا یا نہیں۔"
پریم نگر کی رہائشی شبنم بیگم کہتی ہیں، "اب مون سون میں پورا خاندان ہر وقت چوکس رہتا ہے۔ رات کو تیز بارش شروع ہو تو کسی کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ سب باہر پانی کی آواز سنتے رہتے ہیں کیونکہ اچانک سیلاب کا ڈر لگا رہتا ہے۔"
آئی ایم ڈی کے مطابق ہمالیائی خطے میں شدید مقامی بارش کے واقعات بڑھ رہے ہیں، جبکہ کئی علاقوں میں بارش والے دنوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔
آئی پی سی سی کی چھٹی جائزہ رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی نے ایشیا کے بیشتر حصوں میں شدید بارش کے واقعات کی شدت بڑھا دی ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور ملبے کے بہاؤ کے خطرات مستقبل میں مزید بڑھ سکتے ہیں۔
اسی طرح انڈیا اسٹیٹ آف فاریسٹ رپورٹ نے بھی کہا ہے کہ ہمالیہ کا نازک ماحولیاتی نظام موسمیاتی تبدیلی اور بنیادی ڈھانچے کی تیز رفتار توسیع کے باعث مسلسل دباؤ کا شکار ہے۔
ٹریکنگ وغیرہ پر پابندی
حالیہ بادل پھٹنے کے واقعات کے بعد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھدرواہ سنیل بھوٹیال نے ڈوڈہ کے بھدرواہ علاقے میں ہائیکنگ، ٹریکنگ اور ماؤنٹینئرنگ پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی مہم جوئی سے پہلے انتظامیہ سے پیشگی اجازت ضرور حاصل کریں۔ دوسری جانب کشتواڑ انتظامیہ بھی بادل پھٹنے کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر نئی ہدایات جاری کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔
چناب وادی میں بادل پھٹنے، لینڈ سلائڈنگ کے چند اہم واقعات:
- 22 جولائی 2017 | ٹھاٹھری، ڈوڈہ: شدید بارش کے بعد اچانک سیلاب آیا، 6 افراد ہلاک ہوئے جبکہ مکانات، سڑکیں اور گاڑیاں بہہ گئیں۔
- 28 جولائی 2021 | ہنزر، دچھن، کشتواڑ: بادل پھٹنے سے تباہ کن سیلاب آیا، کم از کم 26 افراد جان سے گئے، متعدد لاپتہ ہوئے، مکانات، پل اور زرعی زمین تباہ ہو گئی۔
- 13 جون 2023 | ڈوڈہ: 5.4 شدت کے زلزلے نے چناب وادی کی ارضیاتی کمزوری کو ایک بار پھر نمایاں کیا۔
- 14 اگست 2025 | چسوٹی(پاڈر)، کشتواڑ: مچیل ماتا یاترا کے راستے پر بادل پھٹنے سے شدید سیلاب اور ملبے کا ریلہ آیا، متعدد یاتری اور مقامی لوگ ہلاک یا لاپتہ ہوئے، بڑے پیمانے پر اور کئی دنوں تک ریسکیو آپریشن چلایا گیا۔
- 2 جون 2026 | کشتواڑ اور ڈوڈہ: تین مقامات پر بادل پھٹنے سے اچانک سیلاب آیا، سڑکیں بند ہوئیں اور رابطہ متاثر ہوا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
- 6 سے 8 جولائی 2026 | پریم نگر، ٹھاٹھری اور ڈوڈہ-کشتواڑ: شدید بارش کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، ڈوڈہ-کشتواڑ شاہراہ بند رہی، کوار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے قریب گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں جبکہ گھروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔
- جون تا جولائی 2026 | جموں و کشمیر: یکم جون سے اب تک جموں و کشمیر میں تقریباً 20 بادل پھٹنے کے واقعات ریکارڈ کیے گئے، جن میں سے 14 جموں ڈویژن میں پیش آئے۔ ان میں زیادہ تر واقعات چناب وادی میں ہوئے، جس سے ہمالیائی خطے میں بڑھتے شدید موسمی خطرات پر تشویش مزید بڑھ گئی۔