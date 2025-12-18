ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں چینی چوک کیوں بنا، نُون چائے کے پیالوں سے جڑی صدیوں پرانی تاریخ
جموں وکشمیر کےضلع اننت ناگ میں واقع چینی چوک کو مغل دور کےگورنر اسلام خان نے اننت ناگ قصبے کو باقاعدہ شہری شکل دی تھی۔
Published : December 18, 2025 at 1:43 PM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): چینی چوک جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کا ایک تاریخی اور مصروف چوراہا ہے جو شہر کے تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ چینی چوک کا نام زیادہ تر اننت ناگ کے قدیم تجارتی کردار سے جوڑا جاتا ہے، خاص طور پر شاہراہِ ریشم سے وابستہ تجارت کے تناظر میں۔ کشمیری زبان میں چینی سے مراد چین ہے، اور مقامی تاریخی روایات کے مطابق یہ علاقہ ماضی میں وسطی ایشیا اور یارقند سے آنے والے تاجروں کی لائی ہوئی چینی اشیاء، جیسے ریشم، چینی کے برتن اور چائے کی خرید و فروخت یا ذخیرہ کا مرکز رہا ہے۔
ایک اور مقامی رائے کے مطابق چینی کا تعلق شکر (چینی) ہے، کیونکہ ایک دور میں یہ علاقہ شکر اور مٹھائیوں کی ہول سیل منڈی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ تاہم اننت ناگ کی جغرافیائی اہمیت اور قدیم تجارتی راستوں کے پیش نظر بیشتر مؤرخین چینی تجارت کے نظریے کو زیادہ معتبر قرار دیتے ہیں۔
آج بھی چینی چوک اننت ناگ کی تجارتی و سماجی زندگی کا اہم مرکز ہے، جہاں بینک کی شاخ، مسلم ہندو سکھ برادریوں کے اہم مذہبی مقامات قریب میں واقع ہیں۔ اسلئے یہ مقام شہر کی زندہ معیشت کے ساتھ ساتھ اس کے تاریخی ورثے کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔
مورخ و مصنف راؤ فرمان علی کے مطابق سنہ 1662ء میں مغل دور کے گورنر اسلام خان نے اننت ناگ قصبے کو باقاعدہ شہری شکل دی۔ اس دور میں ملک ناگ،ریشی بازار، سرنل اور چینی چوک قصبے کے مرکزی بازار تھے، جن میں چینی چوک کو نمایاں اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں سڑکوں کا نظام موجود نہ تھا اور دریائے جہلم کے ذریعے آبی ٹرانسپورٹ ہی تجارت کا واحد ذریعہ تھا۔ کشتیوں کے ذریعے ضروری اشیاء یہاں لائی جاتی تھیں، جن میں چین سے درآمد ہونے والے چینی پیالے اور ظروف بھی شامل تھے، خاص طور پر وہ پیالے جو کشمیر میں نُون چائے یعنی نمکین چائے پینے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔
چینی چوک اُس وقت چینی ساخت کی اشیاء کی خرید و فروخت اور مرمت کا بڑا مرکز تھا، جہاں دکانیں زیادہ تر کشمیری پنڈت برادری سے تعلق رکھنے والوں کی تھیں جبکہ مرمت کا کام مسلم کاریگر انجام دیتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ مقام نہ صرف تجارتی بلکہ سماجی اور مذہبی ہم آہنگی کی علامت بھی رہا۔ چینی چوک کے اطراف بابا حیدر ریشی کی درگاہ، 600 سال قدیم مسجد بابا داؤد خاکی، قدیم دیوی بل مندر ،شیو مندر اور گردوارہ واقع ہیں، جو اس علاقے کی مشترکہ تہذیبی شناخت کو اجاگر کرتے ہیں۔
چینی چوک کے رہنے والے تاجر محمد اشرف کے مطابق بزرگوں سے سنی روایات کے مطابق تقریباً ایک ہزار سال قبل چین کے تاجر یہاں آئے تھے اور نُون چائے (نمکین چائے ) میں استعمال ہونے والی کراکری خصوصاً پیالے متعارف کروائے، جس کے باعث یہ علاقہ چینی ساخت کی اشیاء کا مرکز بن گیا۔اور یہ چینی بازار کہلانے لگا، چوراہا ہونے کی وجہ سے بعد ازاں یہ مقام چینی چوک نام سے مشہور ہو گیا۔
وقت کے ساتھ تجارتی نوعیت بدل گئی اور وہ قدیم اشیاء نایاب ہو گئیں جن کی وجہ سے اس بازار کو یہ نام ملا تھا، تاہم آج بھی چینی چوک اننت ناگ کی تاریخی شناخت کے طور پر قائم ہے، جہاں اب ادویات، کریانہ، تانبا، کراکری اور کپڑے و دیگر اشیاء کی دکانیں موجود ہیں۔