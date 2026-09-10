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کشمیر میں جماعتِ اسلامی، JDF اور FAT کے درمیان کیا ہے اختلاف کی اصل وجہ ؟
جماعتِ اسلامی کے سابق امیر کے بیان کے بعد محبوبہ مفتی، بعض سابق اراکین کے بیانات کے بعد کشمیر میں نئی سیاسی بحث چھڑگئی ہے۔
Published : September 10, 2026 at 7:45 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر میں پابندی عائد کی گئی مذہبی و سیاسی تنظیم "جماعتِ اسلامی" ایک بار پھر سیاسی تنازع میں گھر گئی ہے۔ تنظیم کے سابق امیر غلام احمد بٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ جماعتِ اسلامی کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ (JDF) نے ان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ "یہ جماعتِ اسلامی کا سیاسی فرنٹ ہے، جسے پینل قیادت کی منظوری کے بعد قائم کیا گیا اور الیکشن کمیشن آف انڈیا نے رجسٹر کیا۔"
سال 1965 سے جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہے غلام احمد بٹ نے سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں کہا کہ جماعتِ اسلامی نے 2 فروری 2019 کو مرکزی وزارتِ داخلہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندی کو قبول کیا ہے۔ یہ پابندی پلوامہ میں سی آر پی ایف کے قافلے پر خودکش حملے کے 14 روز بعد عائد کی گئی تھی۔ اس حملے میں 40 سے زائد سی آر پی ایف اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔
27 فروری 2024 کو مرکزی وزارت داخلہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (UAPA) 1967 کی دفعہ 3(1) کے تحت جماعتِ اسلامی کو ’غیر قانونی تنظیم‘ قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی مزید پانچ سال کے لیے بڑھا دی تھی۔ جماعت اسلامی کے کئی رہنما، جن میں اُس وقت کے امیر حمید فیاض اور ترجمان زاہد علی بھی شامل ہیں، گرفتار کیے گئے اور اب بھی جیل میں ہیں۔ پابندی کے بعد تنظیم کے بیشتر رہنما اور ارکان غیر فعال ہوچکے ہیں۔ کچھ JDF کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ کئی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کی طلبہ شاخ ’جمیعت طلبہ‘ بھی پابندی کے بعد انتشار کی شکار ہے۔
بٹ کا کہنا ہے کہ "ہم کسی سرگرمی میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہم احتجاج نہیں کریں گے بلکہ قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ ہم آئینی اور قانونی طریقہ کار پر عمل کریں گے۔‘‘ بٹ تین مرتبہ جماعت اسلامی کے امیر رہ چکے ہیں۔
تاہم ان کے بیان پر جماعت اسلامی کی پینل قیادت نے سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غلام قادر وانی کی قیادت میں پینل کے ارکان نے کہا کہ "حکومتِ ہند کے ساتھ رضامندی اور ملاقاتوں کے بعد جماعتِ اسلامی کی مرکزی مشاورتی کونسل (مجلسِ شوریٰ) نے 30 جون 2024 کو ایک اجلاس منعقد کیا تھا۔ پینل سیکریٹری احمد اللہ پرے، غلام قادر لون اور دیگر ارکان شامل ہیں۔
اس اجلاس میں جماعت کے مستقبل کے تنظیمی اور سیاسی راستے کے حوالے سے 10 فیصلے کیے گئے تھے۔ پرے نے بتایا کہ ان میں ایک اہم فیصلہ یہ تھا کہ جماعت آئندہ اپنی سرگرمیاں جمہوری اور آئینی طریقوں سے، آئینِ ہند کے دائرے میں رہتے ہوئے جاری رکھے گی، جبکہ ایسی سرگرمیوں سے گریز کیا جائے گا جو ملک کی خودمختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچا سکتی ہوں۔
پرے نے کہا: "ایک اور اہم فیصلہ انتخابی اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے جموں و کشمیر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ (JKJDF) کے نام سے ایک سیاسی فرنٹ قائم کرنا تھا۔‘‘ JDF کے چیف ترجمان اور بانی ارکان میں شامل طلعت مجید نے کہا کہ جماعت اسلامی کے کچھ رہنماؤں نے حکومتِ ہند کے ساتھ کئی ملاقاتیں کیں اور پینل کی منظوری کے بعد انتخابی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "اسی لیے ہم نے 27 اپریل 2025 کو JDF قائم کی۔ جسے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 30 جنوری 2026 کو رجسٹر کیا۔" 2024 کے اسمبلی انتخابات میں پلوامہ حلقے سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے والے طلعت نے کہا "کشمیر کی کچھ سیاسی جماعتیں ماضی کے انتخابات میں جماعت اسلامی کے کیڈر کو اپنے ووٹوں کے لیے ’استعمال‘ کرتی رہی ہیں اور اب جماعت کے اندر اختلافات کو ہوا دے کر JDF کے بارے میں ابہام پیدا کر رہی ہیں۔"
ان کا اشارہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) کی صدر محبوبہ مفتی کے اُس بیان کی طرف تھا جو انہوں بٹ کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد 7 ستمبر کو جاری کیا تھا، جس میں "حکومت کو جماعتِ اسلامی کی منسلک جائیدادوں کے خلاف کوئی جبری یا ناقابلِ واپسی کارروائی" نہ کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔
محبوبہ مفتی نے ایکس پر لکھا تھا: "چونکہ جماعت اسلامی کی قیادت نے عوامی طور پر کہا ہے کہ وہ عدلیہ کے فیصلے کی پابندی کرے گی اور قانونی طریقہ کار کے تحت پابندی کو چیلنج کرے گی، اس لیے حکومت بھی قانون اور قانونی طریقہ کار کے مطابق کارروائی کرنے کی پابند ہے۔" انہوں نے کہا کہ جب تک معاملہ عدالت میں زیرِ سماعت ہے، منسلک جائیدادوں کے حوالے سے کوئی جبری یا ناقابل واپسی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔
'جماعت اسلامی بطور ووٹ بینک'
طلعت مجید نے الزام عائد کیا کہ 27 جولائی 1999 کو قیام کے بعد سے پی ڈی پی جماعت اسلامی کے ووٹ بینک کو ’’استعمال‘‘ کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا" ’’غلام محمد بٹ کی ویڈیو کے بعد محبوبہ مفتی کا بیان ان الزامات کو تقویت دیتا ہے جو کشمیر میں پہلے سے موجود تھے کہ پی ڈی پی نے ووٹوں کے لیے جماعتِ اسلامی کو استعمال کیا۔ اب پی ڈی پی نہیں چاہتی کہ جماعتِ اسلامی کا اپنا انتخابی اور سیاسی پلیٹ فارم ہو۔ ایسے بیانات اختلافات کو ہوا دیتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی کے اندرونی اختلافات ہیں اور کسی دوسری سیاسی جماعت کو ان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم پی ڈی پی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جماعتِ اسلامی سے پابندی ہٹانے کی خواہاں ہے۔
اختلاف 'داخلی معاملہ'
پی ڈی پی کے ترجمان سید تجمل نے کہا کہ جے ڈی ایف اور پابندی کی زد میں جماعت اسلامی کے درمیان اختلاف ان کا ’’اندرونی معاملہ‘‘ ہے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’ہم انتخابی آوازوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان لوگوں کی آواز اور حمایت کرتے ہیں جو جموں و کشمیر میں پرامن اور انتخابی سیاست چاہتے ہیں۔ حکومتِ ہند کو جماعتِ اسلامی سے پابندی ہٹانی چاہیے اور اسے انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا موقع دینا چاہیے۔"
جماعتِ اسلامی کا سیاسی پس منظر
سال 1942 میں قائم ہوئی جماعتِ اسلامی نے وادی میں برسوں کی محنت کے بعد نچلی سطح تک اپنا ایک تنظیمی اور کیڈر نیٹ ورک قائم کیا۔ جماعت اسلامی نے 1972 کے انتخابات میں انتخابی سیاست میں حصہ لیا اور اسمبلی کی پانچ نشستیں جیتیں۔ 1987 کے اسمبلی انتخابات میں جماعت نے کئی مذہبی و سیاسی تنظیموں کے انتخابی اتحاد ’مسلم یونائیٹڈ فرنٹ‘ (MUF) کے حصے کے طور پر انتخابات لڑے۔
سال 1987 کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات کے بعد جماعت نے انتخابی سیاست سے دوری اختیار کرلی اور بعد میں ملی ٹنسی شروع ہونے کے بعد بندوق کی حمایت کی۔
1990 سے 1995 کے درمیان جماعتِ اسلامی پر پابندی عائد رہی، جسے بعد میں اُس وقت کی جموں و کشمیر حکومت نے ختم کردیا تھا۔
فلاحِ عام ٹرسٹ پر تنازع
غلام احمد بٹ نے سرینگر کے نوگام علاقے میں فلاح عام ٹرسٹ (FAT) کے دفتر کا بھی حوالہ دیا جس پر JDF نے قبضہ کرلیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ FAT کو جماعتِ اسلامی نے جموں و کشمیر میں تعلیم پھیلانے اور اسے فروغ دینے کے لیے ایک الگ ٹرسٹ کے طور پر قائم کیا تھا۔
بٹ نے کہا: ’’FAT کو سیاسی سرگرمیوں سے الگ کیا جانا چاہیے۔ وہ (JDF) اس پر قبضہ کرکے اسے سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کرسکتے۔‘‘ FAT کے سابق چیئرمین شوکت احمد وار نے بتایا کہ یہ ٹرسٹ جماعت اسلامی نے 1972 میں قائم کیا تھا اور 31 جولائی 1972 کو حکومت کے پاس 169/5/72 نمبر کے تحت رجسٹر کیا گیا تھا۔
FAT جموں و کشمیر میں 273 اسکول چلاتا تھا جن میں ہزاروں طلبہ زیر تعلیم تھے۔ ان اسکولوں میں NCERT کی تجویز کردہ کتابوں کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی۔ تاہم، 2023 اور 2024 میں ان اسکولوں کو جموں و کشمیر کے محکمہ تعلیم نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ان کا انتظام قریبی سرکاری اسکولوں کے پرنسپل چلا رہے ہیں جبکہ نجی اساتذہ کو طلبہ سے وصول کی جانے والی فیس سے تنخواہیں دی جاتی ہیں۔
FAT کے پاس سرینگر کے مضافاتی علاقہ نوگام میں دفتری عمارت کے علاوہ سوپور، کولگام، اننت ناگ اور پلوامہ اضلاع میں بھی کچھ دفاتر تھے۔ وار نے بتایا کہ 9 اگست 2024 کو JDF اور FAT ٹرسٹ کے درمیان 11 ماہ کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت FAT نے نوگام میں دو کمرے اور ایک واش روم JDF کو ماہانہ 20 ہزار روپے کرائے پر دیا تھا۔
انہوں نے کہا: ’’لیکن JDF نے ان مہینوں کا کوئی کرایہ ادا نہیں کیا اور نہ ہی معاہدے کی تجدید کی۔ گزشتہ ماہ (اگست) JDF کے رہنماؤں نے FAT کی مرکزی عمارت پر قبضہ کرلیا، جہاں فلاح ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تعلیمی ٹرسٹ کو سیاست کے ساتھ ملا دیا جائے۔"
JDF نے 2024 کے انتخابات کے دوران شوپیاں میں جماعت اسلامی کے ایک دفتر اور کولگام میں شیخ العالم اسکول پر بھی قبضہ کیا تھا۔ وار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’ہم نے اب سرینگر کی ایک ماتحت عدالت سے رجوع کیا ہے اور FAT کے نوگام دفتر سے JDF کو نکالنے اور کرایہ ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔‘‘
تاہم FAT کے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ٹرسٹ کے سات ٹرسٹیوں کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوگئے ہیں، جس کے باعث وار نے اگست میں استعفیٰ دے دیا۔ ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری نے نہ تو ان کا استعفیٰ قبول کیا اور نہ مسترد کیا۔ ٹرسٹ کے دیگر ارکان بھی خاموش ہیں۔
FAT کے نوگام اور کولگام دفاتر پر قبضے کے حوالے سے طلعت نے کہا کہ یہ جائیدادیں پابندی کی زد میں موجود جماعت اسلامی کی ملکیت ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’جب پینل کو شوریٰ نے منظوری دی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دفاتر چلائے گا۔ چونکہ JDF بھی اسی ادارے کا حصہ ہے، اس لیے ہم ان جگہوں کو دفاتر کے طور پر استعمال کرسکتے ہیں۔‘‘
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