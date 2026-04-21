جم میں اچانک ہارٹ اٹیک سے ہونے والی اموات کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ جانئے امراض قلب ماہر ڈاکٹر کی رائے
ماہرین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جم میں ورزش یا مشق تربیت یافتہ شخص کی نگرانی میں کی جائے۔
Published : April 21, 2026 at 6:31 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): ان دنوں کشمیر میں ایک مقامی نوجوان کا ویڈیو وائرل ہورہا ہے جس میں وہ جم میں ورزش کرتے ہوئے اچانک زمین پر گر جاتا ہے اور اس کی موت ہوجاتی ہے۔ ایسے میں اچانک دل کا دورہ پڑنے یعنی ہارٹ اٹیک کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے۔ دوسرے ویڈیو میں بھی ایک اور نوجوان اچانک گر جاتا ہے۔ ان واقعات کے بعد ٹوئٹر پر ہارٹ اٹیک بھی ٹرینڈ ہونے لگا اور لوگ اس طرح اچانک اموات پر تبصرے اور تشویش کا اظہار کرتے نظر آئے۔ کیونکہ متوفین کی عمر 30 سے 35 برس کی عمر میں درمیان بتائی جارہی ہیں۔
اس سے قبل بھی ایسے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں جہاں نوجوان جم میں پریکٹس کرنے کے دوران یا کھیل کے میدان میں اچانک موت کی آغوش میں چلے گئے ہیں۔ کامیڈین راجو شریواستو بھی جم میں ٹریڈ مل پر بھاگ رہے تھے کہ انھیں سینے میں درد ہوا اور وہ نیچے گر گئے۔ اچانک سے پیش آنے والے ایسے کیسز کو ڈاکٹر کارڈیک اریسٹ قرار دے رہے ہیں۔
کشمیر کے معروف امراض قلب ڈاکٹر خالد محی الدین کہتے ہیں کہ دل کے حجم اور پٹھوں میں اضافہ، رگوں میں رکاوٹ اور دل کا خون پمپ بند ہونے کی وجہ سے دل کا دورہ پڑتا ہے جس کی ایک اور وجہ جینیاتی بھی ہو سکتی ہے۔انہوں نے کہا لہ اگر آپ کو اپنے جسم میں کوئی غیر معمولی علامات نظر آئیں تو ہوشیار رہیں۔
اگر خاندان میں کسی کی موت 30-40 سال کی عمر میں ہوئی یا اچانک موت ہوئی ہے۔ تو آپ کو دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہ اگر آپ اچانک جم جانا شروع کر دیں اور ایسی ورزشیں کرنا شروع کر دیں، جن کی آپ کے جسم کو عادت نہیں ہے، تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔وہیں سپلیمنٹس بھی دل کے دورے کے خطرے کو بڑھانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔
ڈاکٹرخالد محی الدین نے کہا کہ کسی بھی طرح کی جسمانی سرگرمی اصل دل کی صحت پر مبنی ہے جس کا مطلب ہے کہ کیا آپ واقعی شدید ورزش کرنے کے لیے فٹ ہیں۔لوگوں کی طرز زندگی خراب ہے اور جنک فوڈز، خاص طور پر تلی ہوئی چیزیں، مائدہ سے بنی غذائیں اور ایف ڈی اے کے تجویز کردہ یومیہ الاؤنس سے زیادہ چینی اور نمک کھانے کی عادت ہے۔یہ غذائیں کولیسٹرول سے بھرپور ہوتی ہیں اور جب کولیسٹرول جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ کسی اور مادے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور پورے جسم میں خون کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔
جب کولیسٹرول شریانوں تک پہنچتے ہیں تو وہ وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تختیاں بننا شروع کر دیتے ہیں جو دل اور دماغ میں خون کے بہاؤ کو روکتے ہیں جس سے ہائی بلڈ پریشر، امراض قلب اور فالج کا خطرہ ہوتا ہے اور اس حالت کے دوران اگر آپ شدت سے ورزش کرنا شروع کر دیں تو آپ کا دل مطلوبہ جگہوں پر زیادہ خون کی فراہمی کے لیے تیزی سے پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے خون کی نالیوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے خون کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ شریانوں کے پھٹنے سے خون بہنے لگتا ہے اور جسم فوری طور پر ایک دفاعی طریقہ کار کے طور پر خون کے لوتھڑے بناتا ہے جو کہ رکاوٹ میں مزید اضافہ کرتا ہے اور دل اور دماغ میں خون کی مکمل روانی کو روک دیتا ہے جس سے دل کی بیماریاں جیسے ہارٹ اٹیک یا برین اسٹروک ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جم میں ورزش کے دوران لوگوں کو اچانک دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔
کافی عرصے سے جم کر رہے ہیں عرفان احمد اور امتیاز احمد کہتے ہیں آج کل بیشتر نوجوان جلدی باڑدی بنانے کے چکر سپلیمنٹس کا بے جا استعمال کرتے ہیں جبکہ بعض بنا کسی گائڈنز یا ٹرینگ کے ورک آؤٹ کرتے ہیں اور کئی نوجوان جم میں اپنے جسم کی قوت کے باہر وزن اٹھاتے ہیں جو کہ بعد میں جسم کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان سے دوچار ہی کرتا ہے۔
ٹرینر اور جم مالک الطاف رشید کا کہنا ہے باڈی بلڈنگ ہو یا پاور لیفٹنگ اس میں وقت ضرور لگتا ہے اور راتوں رات نتائج سامنے آنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن۔ لیکن نوجوان شارٹ کٹس ڈھونڈ کر نتائج لانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتائج منفی سامنے آتے ہیں انہوں میں کہا کہ جو نوجوان فٹنس کی غرض سے جم میں مشق کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں سے اکثر کا یہی سوال رہتا ہے کہ باڈی کب تک بن جائے گی اور بعض کی یہ بھی غلطی فہمی رہتی ہیں کہ بھاری وزن اور زیادہ سے زیادہ ورزش سے ہم ایک ہی مہینہ میں باڈی بنا کر چلے جائے گے۔جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔
انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کشمیر میں ان لوگوں نے جم مراکز کھولے ہیں جن کو باڈی بلڈنگ ،پاور لیفٹنگ یا فیٹنس کے تعلق سے کوئی جانکاری یا آگاہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جم صرف کاروباری مقاصد کے خاطر جم مراکز قائم کئے ہیں۔ جس جم سینٹر میں ییشہ ور ٹرینر موجود نہ ہو وہاں کوئی بھی مشق کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔
جموں وکشمیر میں نوجوان جم جانے کا رجحان میں بڑھ رہا ہے ۔ایسے میں نہ صرف شہری علاقوں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی جم مراکز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جم میں ورزش یا مشق تربیت یافتہ شخص کی نگرانی میں کی جائے۔