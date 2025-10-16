ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سابق حکومتوں سے گیارہ برس کا حساب کیوں نہیں مانگا جارہا ہے، صرف این سی سے سوال کیوں، نائب وزیر اعلی
چودھری نے کہا کہ پی ڈی پی،بی جے پی اور ایل جی انتظامیہ کے دور میں ترقیاتی منصوبے سرد خانے میں ڈال دیے گئے۔
Published : October 16, 2025 at 9:03 PM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر:(میر اشفاق) نائب وزیر اعلی جموں کشمیر سریندر چودھری نے کہا کہ ، سابق حکومتوں سے گزشتہ دس سالوں کا حساب کس نے مانگا؟ چار سال تک بی جے پی اور پی ڈی پی کی مشترکہ حکومت رہی۔ اس کے بعد ایل جی نے چھ سال اکیلے حکومت چلائی۔ یعنی کل ملا کر دس سے گیارہ سال تک یہی حکومتیں عوام کی تقدیر سے کھیلتی رہیں۔
ان دس برسوں میں نہ تو ڈیلی ویجرز کی نوکریاں مستقل ہوئیں،نہ بھرتیوں میں شفافیت رہی،نہ ہی وعدے وفا ہوئے۔جن محکموں میں نوکریاں دی گئیں، وہاں بے ضابطگیاں عروج پر رہیں۔ کوئی تحقیقات نہ ہوئی، نہ کوئی جواب دہی۔اور افسوس تو یہ ہے کہ الزامات نیشنل کانفرنس پر لگائے جاتے ہیں اور سابق حکومتوں سے گیارہ برس کا حساب لینے کے بجائے این سی سرکار سے ایک برس کا حساب مانگا جا رہاہے ۔
چودھری نے کہا کہ پی ڈی پی، بی جے پی اور بعد میں ایل جی انتظامیہ کے دور میں ترقیاتی منصوبے سرد خانے میں ڈال دیے گئے۔ کشمیری مائگرنٹ پنڈتوں کی بازآبادکاری کے بڑے دعوے ہوئے لیکن نتیجہ صرف دکھاوا نکلا۔ آج نیشنل کانفرنس ان ہی ادھورے منصوبوں کو مکمل کر رہی ہے۔ مگر سوال ہم سے ہو رہے ہیں۔جنہوں نے 11 سال برباد کئے ان سے کوئی جواب نہیں مانگ رہا۔
نیشنل کانفرنس کی حکومت کو عوام نے پانچ سال کا مینڈیٹ دیا ہے، اور ہم ان پانچ برسوں میں ہر وعدے کو پورا کرنے کے لیے پابند ہیں۔جب یہ پانچ سال مکمل ہوں گے،تو ایک ہاتھ میں این سی سرکار کی کارکردگی ہوگی،اور دوسرے ہاتھ میں وہ ادھورے خواب ہوں گے جو بی جے پی، پی ڈی پی اور ایل جی سرکار چھوڑ کر گئی تھی جنہیں ہم مکمل کر رہے ہیں۔
چودھری نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ آج میڈیا کو کھل کر بولنے نہیں دیا جا رہا۔پولیس ان پر شکنجہ کستی ہے کیونکہ سکیورٹی نیشنل کانفرنس کے دائرہ اختیار میں نہیں، بلکہ مرکز کے ماتحت ہیں۔میں جانتا ہوں کہ کچھ میڈیا نمائندے ایسے ہیں جنہیں مرکزی سرکار یا ایل جی انتظامیہ کی حمایت حاصل ہے وہ وہی بولتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے۔مگر میں ایسے صحافیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو جموں و کشمیر کے عوام کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اور بے خوف ہو کر سچ بولتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ سب جانتے ہیں کہ جموں و کشمیر کو آج تک ریاستی درجہ کیوں نہیں دیا گیا۔ ہم نے بارہا سوال اٹھایا، لیکن جواب کے بجائے ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی۔جب میں نے ایل جی سے سوال کیا کہ28 ہزار کروڑ کا انڈسٹریل پیکیج جموں و کشمیر میں کیوں نہیں آیا وہ پیسہ کہاں گیا، اس کے بدلے میں میری سیکیورٹی کم کر دی گئی۔لیکن میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے خیرات میں سیکیورٹی نہیں چاہیے۔ میرا ضمیر زندہ ہے، میں سوال کرتا رہوں گا۔
چودھری نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت، خاص طور پر عمر عبداللہ صاحب، ایمانداری اور نیت کی صفائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام کو ان کے حقوق دلائیں گے ۔
ان باتوں کا اظہار انہوں نے اننت ناگ میں ایک تقریب کے دوران ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔