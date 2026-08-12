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کشمیر کے پہاڑوں پر اولیائے کرام کے مزارات، روحانیت، تاریخ اور فطرت کا حسین امتزاج
تاریخ دانوں کے مطابق جب صوفیائے کرام اسلام کی تعلیمات عام کرنےکے لیےکشمیر پہنچےتوانہوں نے ہجوم، شور اوردنیاوی مصروفیات سےدور ایسے مقامات کو ترجیح دیتےتھے
Published : August 12, 2026 at 3:26 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): وادی کشمیر کو صوفیوں اور اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ وادی کے کونے کونے میں ایسے مزار موجود ہیں جہاں ہر روز ہزاروں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیوں کشمیر کے اکثر معروف مزار، خانقاہیں اور بزرگانِ دین کی عبادت گاہیں پہاڑیوں، ٹیلوں یا بلند مقامات پر واقع ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی مذہبی راز ہے، تاریخی حقیقت ہے یا پھر اس کی وجہ جغرافیہ اور فطرت ہے؟
تاریخ دانوں کے مطابق جب صوفیائے کرام اسلام کی تعلیمات عام کرنے کے لیے کشمیر پہنچے تو انہوں نے ہجوم، شور اور دنیاوی مصروفیات سے دور ایسے مقامات کو ترجیح دی جہاں سکون، خاموشی اور قدرتی حسن موجود ہو۔ پہاڑ اور بلند علاقے ذکر و فکر، عبادت، مراقبہ اور روحانی ریاضت کے لیے نہایت موزوں سمجھے جاتے تھے۔
کشمیر کی تاریخ میں حضرت شیخ نورالدین نورانیؒ المعروف نند ریشی، حضرت سلطان العارفین، حضرت بابا داؤد خاکیؒ، حضرت زین الدین ولیؒ اور دیگر بزرگوں کی زندگیوں میں بھی خلوت، مراقبہ اور فطرت سے قربت کو نمایاں اہمیت حاصل رہی۔ ان بزرگوں نے انسان کو خالق سے جوڑنے کے لیے خاموش ماحول کو اپنی عبادت کا ذریعہ بنایا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پہاڑ انسان کو عاجزی کا احساس دلاتے ہیں۔ جب کوئی شخص بلندی پر کھڑا ہو کر نیچے پھیلی ہوئی وادی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی حیثیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا گہرا احساس ہوتا ہے۔ یہی احساس روحانیت کی بنیاد بنتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی قدیم زمانے میں پہاڑی علاقے نسبتاً محفوظ سمجھے جاتے تھے۔ سیلاب، آبادی کے تنازعات اور شور و غل سے دور ہونے کی وجہ سے صوفیوں نے انہی مقامات پر اپنا بسیرا قائم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہی مقامات پر مزار تعمیر ہوئے اور وہ عوام کی عقیدت کا مرکز بن گئے۔
وادئ کشمیر کے کئی معروف مزار آج بھی پہاڑی ڈھلوانوں یا بلند مقامات پر واقع ہیں جہاں پہنچنے کے لیے زائرین کو پیدل سفر یا سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہیں۔ بہت سے علماء کے مطابق یہ سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہر قدم کے ساتھ دنیاوی مصروفیات سے دور اور روحانی کیفیت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔
البتہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کشمیر کے تمام مزار پہاڑیوں پر واقع نہیں ہیں۔ وادی میں بے شمار اہم خانقاہیں اور درگاہیں میدانوں، شہروں اور دریاؤں کے کنارے بھی موجود ہیں۔ اس لیے یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ متعدد معروف صوفی مراکز نے اپنی روحانی روایت کے تحت بلند اور پُرسکون مقامات کو ترجیح دی، نہ کہ یہ کوئی لازمی مذہبی اصول تھا۔
تاریخ دانوں اور اسلامی اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام میں عبادت کے لیے کسی مخصوص پہاڑ یا بلندی کو لازمی قرار نہیں دیا گیا۔ اصل اہمیت اخلاص، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو حاصل ہے۔ پہاڑ صرف ایک ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں جہاں انسان یکسوئی کے ساتھ عبادت اور غور و فکر کر سکے۔
صوت الاولیاء جموں و کشمیر کے صدر مولانا فیاض احمد رضوی نے وادیٔ کشمیر میں زیارت گاہوں، خانقاہوں اور دیگر مقدس مقامات کی دیکھ بھال اور ترقی کے حوالے سے وقف بورڈ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا ہے۔ مولانا رضوی کے مطابق ماضی میں وادیٔ کشمیر کی متعدد تاریخی زیارت گاہیں، خانقاہیں اور دیگر مقدس مقامات خستہ حالی کے شکار تھے، جہاں بنیادی سہولیات، تزئین و آرائش اور دیکھ بھال کے حوالے سے مزید توجہ کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی۔
انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی کے وقف بورڈ کی چیئرپرسن کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کئی زیارت گاہوں اور خانقاہوں کی حالت میں نمایاں بہتری دیکھنے کو ملی ہے۔ ان کے مطابق مقدس مقامات کی تزئین و آرائش، خوبصورتی میں اضافے اور بنیادی سہولیات کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات قابلِ ذکر ہیں۔ مولانا نے کہا کہ کشمیر کی زیارت گاہیں اور خانقاہیں نہ صرف مذہبی عقیدت کا مرکز ہیں بلکہ یہ خطے کی صدیوں پر محیط روحانی، ثقافتی اور تاریخی ورثے کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ ایسے مقامات کی حفاظت اور مناسب دیکھ بھال آئندہ نسلوں کے لیے اس ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
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یوں کشمیر کے پہاڑوں پر قائم متعدد مزار صرف مذہبی عقیدت کی علامت نہیں بلکہ وادی کی صدیوں پرانی صوفی روایت، قدرت سے محبت، امن، برداشت اور روحانی سکون کی بھی زندہ یادگار ہیں۔ تو کیا پہاڑ صرف ایک جغرافیائی انتخاب تھے، یا روحانی سکون کی تلاش نے ان بلندیوں کو مقدس بنا دیا؟ یہی وہ سوال ہے جو آج بھی وادی کشمیر کی فضاؤں میں گونجتا ہے، اور شاید اسی تلاش کا نام تصوف ہے۔