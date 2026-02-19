ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مقامی تاجر آن لائن شاپنگ سے کیوں متاثر ہو رہے ہیں؟
ملک بھر میں آن لائن خریداری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے مگر اس کے اثرات مقامی بازاروں اور دکانداروں پر پڑ رہے ہیں۔
Published : February 19, 2026 at 2:54 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے زندگی کو آسان بنا دیا ہے، وہیں اس کے کچھ منفی اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آن لائن خریداری کا بڑھتا ہوا رجحان جہاں صارفین کے لیے سہولت کا باعث بن رہا ہے، وہیں مقامی تاجر شدید مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آن لائن خریداری یہاں کے مقامی تجارت کو کس طرح متاثر کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کون سے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں۔
ملک بھر میں آن لائن خریداری کا رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں ہی نہیں بلکہ چھوٹے قصبوں اور دیہی علاقوں تک آن لائن شاپنگ پلیٹ فارمز اپنی پہنچ بنا چکے ہیں۔ صارفین اب گھروں میں بیٹھے چند کلکس کے ذریعے کپڑے، جوتے، الیکٹرانکس اور گھریلو اشیاء منگوا رہے ہیں، جس کے باعث مقامی بازاروں میں خریداروں کی تعداد میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔
ایک مقامی تاجر کا کہنا ہے کہ پہلے ہمارے بازار میں لوگوں کا کافی رش ہوتا تھا، اب گاہک صرف دیکھنے آتے ہیں اور خریداری آن لائن کر لیتے ہیں۔ کرایہ، بجلی کے بل اور ملازمین کی تنخواہیں دینا مشکل ہو گیا ہے۔
تاجروں کے مطابق آن لائن پلیٹ فارمز پر سستے داموں اشیاء دستیاب ہونے کی وجہ سے وہ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ بڑے آن لائن ادارے ٹیکس میں رعایت، بڑی تشہیر اور ڈسکاؤنٹس دے کر صارفین کو اپنی جانب راغب کر رہے ہیں، جبکہ چھوٹے دکاندار ان سہولیات سے محروم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مقامی تجارت کو تحفظ نہ دیا گیا تو بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے کاروباری ملک کے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ان کا کمزور ہونا ایک خطرناک رجحان ہے۔
ضلع اننت ناگ کے سماجی کارکن بشیر احمد نجار نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ آج تک آن لائن خریداری کے باعث کئی افراد کو چونا لگایا گیا، جو بعد میں اس بات کے بھی اہل نہ تھے کہ وہ کسی سے شکایت کرتے، انہوں نے آن لائن خریداری پر اپنا موقف ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ لوگ آن لائن کے بجائے آف لائن خریداری کو فروغ دیں، جس سے گاہک نہ صرف معیاری چیزیں خرید سکتا ہے بلکہ مقامی معیشت کو بھی فروغ ملے سکتا ہے۔۔
ٹریڈرس فیڈریشن اننت ناگ کے صدر حکیم سجاد کا کہنا ہے کہ مینوفیکچرر سے براہِ راست کنزیومر تک ای-کامرس کے ذریعے مصنوعات پہنچنے سے درمیانی تاجر اور لوکل بزنس متاثر ہو رہا ہے، جس سے مقامی معیشت اور چھوٹے و درمیانہ کاروبار کمزور ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ غیر ضروری درآمدی اشیا کو محدود کیا جائے، انہوں نے مقامی کاروباریوں کو بھی صلاح دی ہے کہ قیمتوں کو اعتدال پر رکھیں تاکہ آن لائن مارکیٹ کا مقابلہ کر سکیں اور خریداروں کو فائدہ پہنچے، جس سے مقامی معیشت مضبوط ہوگی اور کاروباری سرگرمیاں بھی بڑھیں گی۔
آن لائن خریداری کے بڑھتے رجحان کے باعث کئی چھوٹے کاروبار بند ہونے کے قریب ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف دکاندار بلکہ ان سے وابستہ ملازمین بھی بے روزگار ہو رہے ہیں۔ وہی مقامی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور بازاروں کی رونقیں ماند پڑتی جا رہی ہیں۔
گرچہ آن لائن خریداری وقت اور پیسے کی بچت کا ذریعہ ہے، تاہم ضروری ہے کہ مقامی تجارت کو بھی سہارا دیا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ مقامی تاجروں کے لیے خصوصی پالیسیز بنائے، ٹیکس میں نرمی کرے اور ڈیجیٹل تربیت فراہم کرے تاکہ وہ بھی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ دوسری جانب عوام کو بھی بحیثیت صارف یہ سوچنا ہوگا کہ مقامی دکانداروں کی حمایت کر کے ہم نہ صرف اپنی معیشت کو مضبوط بنا سکتے ہیں بلکہ بے شمار لوگوں کا روزگار بھی بچایا سکے گا۔