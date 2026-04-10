کارگل جنگ کے ہیرو کرنل سونم وانگچک انتقال کر گئے، قوم ایک بہادر سپاہی سے محروم
مہاویر چکر یافتہ کرنل سونم وانگچک نے 1999 کی کارگل جنگ میں اپنی غیر معمولی جرات اور قیادت سے تاریخ رقم کی۔
Published : April 10, 2026 at 10:45 PM IST
سرینگر : لداخ سے تعلق رکھنے والے کارگل جنگ کے ہیرو اور مہاویر چکر یافتہ سونم وانگچک جمعہ کے روز دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ وہ 61 برس کے تھے اور اپنے گھر لداخ میں آخری سانس لی۔
کرنل وانگچک بھارتی فوج کے ایک نہایت بہادر اور باوقار افسر تھے، جنہوں نے 1999 کی کارگل جنگ میں اپنی غیر معمولی جرات اور قیادت سے تاریخ رقم کی۔ خاص طور پر بٹالک سیکٹر کے چوربت لا میں ان کی کارروائیاں فوجی تاریخ کا اہم باب سمجھی جاتی ہیں۔
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرنل وانگچک ایک انتہائی بہادر، فرض شناس اور ملک کے لیے وقف سپاہی تھے، جن کی زندگی قربانی اور قومی یکجہتی کی مثال ہے۔ بھارتی فوج کے سربراہ اوپیندر دیویدی اور فوج کے دیگر افسران نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک نڈر سپاہی، بہترین قائد اور لداخ کے فخر تھے۔
Deeply saddened by the passing of Colonel Sonam Wangchuk. He was a highly decorated officer of the Indian Army, renowned for his gallantry, resolute leadership and unwavering commitment to duty. A proud son of #Ladakh, he exemplified the spirit of the region- resilient, steadfast… https://t.co/I1XBxj3eA8— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 10, 2026
27 جنوری 1964 کو لیہ میں پیدا ہونے والے وانگچک نے 1987 میں فوج میں شمولیت اختیار کی۔ وہ پہلے آسام رجمنٹ کا حصہ بنے اور بعد میں لداخ اسکاوٹس میں شامل ہوئے، جو دنیا کے مشکل ترین محاذوں پر خدمات انجام دینے کے لیے مشہور یونٹ ہے۔
کارگل جنگ کے دوران بطور میجر، انہوں نے تقریباً 18 ہزار فٹ کی بلندی پر شدید برفباری اور دشمن کی فائرنگ کے باوجود اپنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے اہم چوکیوں پر قبضہ کیا اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ان کی بہادری کے اعتراف میں انہیں مہاویر چکر، جو بھارت کا دوسرا بڑا جنگی اعزاز ہے، عطا کیا گیا۔
#जनरलउपेंद्रद्विवेदी, #थलसेनाध्यक्ष तथा भारतीय सेना के समस्त पद, कर्नल सोनम वांगचुक, #MVC को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । कर्नल सोनम वांगचुक - एक वीर सैनिक, समर्पित सैन्य कमांडर और #लद्दाख के ऐसे सुपुत्र थे, जिनका जीवन साहस, सेवा और एकता का प्रतीक रहा। उनकी विरासत आने… https://t.co/aiSDPZwBBQ pic.twitter.com/SR2oaJl61B— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 10, 2026
ان کی یاد میں اس علاقے کی دو چوکیوں کو "سونم 1" اور "سونم 2" کا نام دیا گیا، جو ان کی خدمات کا مستقل اعتراف ہے۔ کرنل وانگچک نہ صرف ایک عظیم فوجی تھے بلکہ لداخ کے عوام کے لیے فخر اور حوصلے کی علامت بھی تھے۔ ان کی زندگی آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنی رہے گی۔