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پلوامہ میں طلبہ کی حفاظت سے کھلواڑ کا ذمہ دار کون؟ اسکول انتظامیہ یا محکمہ ٹرانسپورٹ؟
غوثیہ کالونی دربگام میں نجی اسکول کی بس الٹنے سے 11 افراد زخمی، چار کو بہتر علاج کے لیے سرینگر منتقل کیا گیا۔
Published : November 11, 2026 at 2:58 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے گوثیہ کالونی دربگام میں صبح کے وقت ایک نجی اسکول کی بس سڑک حادثے کا شکار ہوکر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں نو طلبہ اور دو اساتذہ سمیت 11 افراد زخمی ہوگئے۔
حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر زخمی طلبہ اور اساتذہ کو قریبی اسپتال منتقل کیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ ابتدائی علاج کے بعد بعض زخمیوں کو اسپتال سے رخصت کردیا گیا، جبکہ چار زخمیوں کو بہتر علاج کے لیے سرینگر کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔فیوچر پیک اسکول کی بس زیر نمبر JK01M-2712 دربگام پائین روڈ پر گوثیہ کالونی کے نزدیک حادثے کا شکار ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈرائیور ست گاڑی بے قابو ہونے کے باعث گاڑی سڑک پر الٹ گئی۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اسٹیشن راجپورہ کی ایک ٹیم اور ایمرجنسی رسپانس سپورٹ سسٹم کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کردی گئیں دوسری جانب اس حادثے کے بعد ضلع پلوامہ میں بعض نجی اسکولوں کی جانب سے مبینہ طور پر حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی اور طلبہ کی نقل و حمل کے لیے ایسی گاڑیوں کے استعمال پر سوالات اٹھنے لگے ہیں، جن کے دستاویزات مبینہ طور پر ایکسپائر ہوچکے ہیں یا مکمل نہیں ہیں۔
اس طرح کی گاڑیوں میں طلبہ کو اسکول لانا اور لے جانا بچوں کی زندگیوں اور سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتا ہے، جس کے پیش نظر متعلقہ حکام کی جانب سے فوری توجہ اور سخت کارروائی کی ضرورت محسوس کی جارہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا نے بعض نجی اسکولوں کی جانب سے مبینہ خلاف ورزیوں پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس طرح کے معاملات کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ایسی کسی بھی گاڑی کو طلبہ کی نقل و حمل کی اجازت نہیں دی جائے گی جس کے پاس درست دستاویزات موجود نہ ہوں یا جو مقررہ حفاظتی ضوابط پر پورا نہ اترتی ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ طلبہ کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے اسکولوں کے لیے بیداری پروگرام منعقد کیے جارہے ہیں، جن کا مقصد اسکول انتظامیہ کو طلبہ کی حفاظت اور سلامتی سے متعلق حساس بنانا اور مقررہ رہنما خطوط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔
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تاہم اس حادثے نے ایک اہم سوال کھڑا کردیا ہے کہ آخر طلبہ کی حفاظت سے متعلق ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اسکول انتظامیہ کی یا محکمہ ٹرانسپورٹ کی؟