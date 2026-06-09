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تلنگانہ کے نوجوان کوہ پیما نے لداخ کی دو بلند چوٹیاں کی سر، لہرایا ترنگا
شدید سردی اور کم آکسیجن کے باوجود نوجوان کوہ پیما بھوکیا یشونتھ نے ہمت نہیں ہاری۔
Published : June 9, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 2:54 PM IST
سرینگر: لداخ کے دور افتادہ کورزوک رینج میں شدید سردی، کم آکسیجن اور انتہائی خراب موسمی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کے نوجوان کوہ پیما بھوکیا یشونتھ نے اپنے قومی مشن "ہر شکھر پر ترنگا" کے تحت 6 ہزار میٹر سے بھی زیادہ بلند دو چوٹیوں کو کامیابی سے سر کیا، جن میں ایک بے نام اور اس سے پہلے کبھی نہ سر کی گئی چوٹی بھی شامل ہے۔
اس مہم کے دوران ابتدائی طور پر 6 ہزار میٹر سے بلند تین چوٹیوں — ماؤنٹ کیاگر ری (6,100 میٹر)، ماؤنٹ نومیڈز (6,125 میٹر) اور 6,037 میٹر بلند ایک بے نام چوٹی — کو سر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تاہم یہ سفر جلد ہی یشونتھ کے کوہ پیمائی کیریئر کے سب سے مشکل امتحانات میں تبدیل ہو گیا۔
کورزوک علاقے میں پہنچنے کے فوراً بعد ان کے جسم میں آکسیجن کی سطح خطرناک حد تک گر کر 66 فیصد رہ گئی۔ اس کے باعث انہیں شدید سر درد، چکر، تھکن، کمزوری اور بھوک ختم ہونے جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں مہم عارضی طور پر روک کر تقریباً دو دن آرام میں گزارنے پڑے، جس کے بعد انہوں نے دوبارہ چڑھائی شروع کی۔
Congratulations Yashwanth for your dedication in this very risky and challenging sport/activity. My support will always be there for you to achieve your dreams and take care and be safe 😊 https://t.co/7rZnE0BEeB— CV Anand IPS (@CVAnandIPS) June 7, 2026
مشکلات یہیں ختم نہیں ہوئیں
یہ مہم شبانہ منفی 15 ڈگری سیلسیس، برفیلی تیز ہواؤں، انتہائی کم آکسیجن اور دشوار گزار پہاڑی راستوں کے درمیان مکمل کی گئی۔ 6 ہزار میٹر سے زیادہ بلندی پر مسلسل سفر نے جسم اور ذہن دونوں پر شدید دباؤ ڈالا اور چڑھائی کا ہر مرحلہ برداشت اور حوصلے کا سخت امتحان ثابت ہوا۔
خراب ہوتے حالات کے پیش نظر 22 سالہ یشونتھ نے حفاظتی خدشات کے باعث ماؤنٹ کیاگر ری کو سر کرنے کی کوشش ترک کر دی۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ ذمہ دارانہ کوہ پیمائی کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ اس خطے میں موسم اور بلندی کسی بھی وقت خطرناک صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ماؤنٹ نومیڈز اور 6,037 میٹر بلند بے نام چوٹی کو کامیابی سے سر کر لیا۔
"بے نام" چوٹی کی فتح کو اس مہم کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ یشونتھ کے مطابق اس پہاڑ کا کوئی باقاعدہ نام موجود نہیں اور نہ ہی اس پر پہلے کسی کامیاب چڑھائی کا کوئی دستاویزی ریکارڈ دستیاب ہے، جس کی وجہ سے یہ لداخ کے انتہائی دور افتادہ پہاڑی سلسلوں میں ایک نادر کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔
دونوں چوٹیوں پر پہنچ کر انہوں نے بھارتی قومی پرچم اور آسام رائفلز کا پرچم لہرایا۔ ان کے مطابق اس اقدام کا مقصد آسام رائفلز کے ان اہلکاروں کی بہادری اور خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا جو ملک کے انتہائی دشوار اور دور دراز علاقوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔
ایک فوجی افسر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یشونتھ نے 6,037 میٹر بلند بے نام چوٹی کا نام "ماؤنٹ ونود کمار چاما" رکھنے کی تجویز دی ہے۔ یہ نام فلائنگ آفیسر ونود کمار چاما کے اعزاز میں تجویز کیا گیا ہے تاکہ ان کی قومی خدمات کو یاد رکھا جا سکے اور آنے والی نسلوں تک ان کی میراث محفوظ رہے۔
اپنی مہم کے بارے میں بات کرتے ہوئے یشونتھ نے کہا کہ یہ ان کی کوہ پیمائی کی زندگی کے سب سے مشکل تجربات میں سے ایک تھا۔ انہوں نے کہا: "مجھے خوشی ہے کہ میں نے لداخ مہم کامیابی سے مکمل کی اور کورزوک رینج میں ماؤنٹ نومیڈ اور ایک بے نام، غیر سر شدہ چوٹی کو کامیابی کے ساتھ سر کیا۔"
انہوں نے مزید کہا: "چوٹی پر میں نے فخر کے ساتھ ترنگا، آسام رائفلز کا پرچم اور نئی دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کی تصویر اپنے ساتھ رکھی، جو ان کے لیے میری گہری عزت اور تشکر کا اظہار تھا۔ ان کی دعاؤں اور حوصلہ افزائی کا شکر گزار ہوں، جو میری کوہ پیمائی کے سفر میں مسلسل حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہیں۔"
یشونتھ کی اس کامیابی کو لیفٹیننٹ گورنر لداخ ترنجیت سنگھ سندھو اور تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سی وی آنند نے بھی سراہا۔ ترنجیت سنگھ سندھو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مبارکباد دیتے ہوئے اس کامیابی کو "عزم، حوصلے اور غیر معمولی برداشت" کی مثال قرار دیا۔
ترنجیت نے لکھا: "یشونتھ کو اس شاندار کامیابی پر بہت بہت مبارکباد۔ حال ہی میں اس باحوصلہ نوجوان کوہ پیما سے ملاقات خوشگوار تجربہ تھی۔ اتنی مشکل چوٹیوں کو سر کرنا عزم، ثابت قدمی اور برداشت کا ثبوت ہے۔ چوٹی پر ان کے خلوص بھرے اقدام نے مجھے متاثر کیا۔ مستقبل کی مہمات میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات۔"
دوسری جانب سی وی آنند نے کہا: "یشونتھ کو اس خطرناک اور چیلنجنگ کھیل میں غیر معمولی لگن اور محنت پر مبارکباد۔ ان کے خوابوں کی تکمیل میں میری حمایت ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ اپنی حفاظت کا خاص خیال رکھیں۔"
یشونتھ نے اس کامیابی کو اپنے اسپانسرز، حامیوں، خیرخواہوں اور اہل خانہ کے نام منسوب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مسلسل حوصلہ افزائی کے بغیر یہ کامیابی ممکن نہیں تھی۔
Many congratulations to @yashwanth_6 on your remarkable success. It was a pleasure meeting this resilient young mountaineer recently.— Taranjit Singh Sandhu (@SandhuTaranjitS) June 7, 2026
Conquering such challenging peaks is a testament to grit, determination, and endurance. Deeply touched by your thoughtful gesture at the summit.… https://t.co/rhFq1r2Dle
تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے یشونتھ ملک کے ابھرتے ہوئے نوجوان کوہ پیماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس سے قبل وہ ماؤنٹ کلیمنجارو، ماؤنٹ ایلبروس، ماؤنٹ کوسیوسکو، کانگ یاتسے-II اور ماؤنٹ گوریچن کو کامیابی سے سر کر چکے ہیں، جبکہ ماؤنٹ گوریچن کی چوٹی تک پہنچنے والے کم عمر ترین شخص بھی بنے۔ وہ ایورسٹ بیس کیمپ تک کا سفر بھی مکمل کر چکے ہیں۔
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