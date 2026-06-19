ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نوشہرہ سیکٹر میں ایل او سی کے اگلے مورچوں کا دورہ، وائٹ نائٹ کور کمانڈر نے فوجی تیاریوں کا جائزہ لیا
فوج نے دراندازی کی روک تھام، نگرانی کے جدید انتظامات اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے اختیار حکمت عملی سے آگاہ کیا۔
Published : June 19, 2026 at 7:28 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) بھارتی فوج کی وائٹ نائٹ کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ (جی او سی) نے ایس آف اسپیڈز ڈویژن کے جی او سی کے ہمراہ راجوری ضلع کے نوشہرہ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب واقع اگلے فوجی مورچوں کا دورہ کیا اور سرحدی علاقوں میں تعینات دستوں کی آپریشنل تیاریوں، جنگی صلاحیتوں اور موجودہ سکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔
فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دورے کے دوران کور کمانڈر کو سیکٹر میں فوجی تعیناتی، نگرانی کے نظام، سرحدی چوکسی اور دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جاری اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہیں دراندازی کی روک تھام، نگرانی کے جدید انتظامات اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے اختیار کی گئی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا گیا۔
کور کمانڈر نے اگلے محاذوں پر تعینات فوجی جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے بلند حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت اور وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں تعینات جوان ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں اور ان کی قربانیاں قابل ستائش ہیں۔ اس موقع پر فوجی حکام نے بتایا کہ لائن آف کنٹرول پر نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: عمر عبداللہ نے کھیر بھوانی میلے کی تیاریوں کا لیا جائزہ
وائٹ نائٹ کور نے اپنے بیان میں کہا کہ فوج کے دستے ہر قسم کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور محاذِ اول پر پوری مستعدی، چوکسی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ فوج نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ سرحدوں کے تحفظ اور علاقے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رہیں گے۔