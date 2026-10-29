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خودمختاری ختم کئے جانے کے چار برس بعد سکمز صورہ کہاں پہنچا؟
پرویز کول کےمطابق سکمز کی خودمختاری کو ختم کئے جانے سے ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی بھرتی عمل پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 29, 2026 at 7:32 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): سال 2023 میں شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (سکمز) صورہ کی خود مختاری ختم کردی گئی اور تب سے انسٹی ٹیوٹ کا انتظام صحت و طبی تعلیم کے زیر نگرانی چل رہا ہے۔ ایسے میں اس اقدام سے ملک کے بڑے طبی اداروں میں شمار سکمز صورہ کے کام کاج، ڈاکٹروں و نیم طبی عملے کی بھرتی عمل، مشینری کے خریدوفروخت اور مجموعی طور مریضوں کے دیکھ بھال پر بھی کافی اثر پڑا ہے ۔
شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (سکمز) صورہ کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر پرویز کول کہتے ہیں کہ اس انسٹی ٹیوٹ کا قیام ایمز نئی دہلی اور پی جی آئی چندی گڑھ کی طرز پر عمل میں لایا گیا تھا اور یہ ملک کے دو بڑے طبی اثاثوں میں شمار ہوتا تھا جو کہ انتظامی خودمختاری ختم کئے جانے بعد اپنی شناخت قائم نہیں رکھ سکا اور اسے انسٹی ٹیوٹ کے معیار پر بھی اثر پڑا یے۔
انہوں نے کہا سکمز کی خودمختاری کو ختم کئے جانے سے نہ صرف ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی بھرتی عمل پر منفی اثرات مرتب ہوئے بلکہ سکمز میڈیکل کالج کا کام بھی کئی معنوں میں متاثر ہوا ۔جہاں سکمز کے خودمختار باڈی ضرورت کے اعتبار سے از خود ڈاکٹروں ، پروفیسرز ،فیکلٹ یا دیگر طبی و نیم طبی عملے کی بھرتی عمل میں لاتی تھی ۔ وہیں آج خالی اسامیاں بھرتی ایجنسیوں کو منتقل کرنا پڑتی ہے ۔جوکہ اس طرح کے ایک بڑے طبی ادارے کے ترقی کے لیے کسی بھی صورت صیحیح نہیں ہے۔
اختیار کے حوالے سے ڈاکٹر پرویز کول نے کہا کہ سکمز صورہ اپنے آئین کے تحت کام کرتا تھا۔ ادارے کا اپنا سیکرٹری ہوا کرتا تھا جو کہ قانونی اور آئینی طور ڈائریکٹر کے طور پر فائز ہوکر سکمز اسپتال کا نظم و نسق اور سکمز میڈیکل کالج کے کام کاج کی نگرانی کرتا تھا جو صحت وطبی تعلیم کا ایک علحیدہ سربراہ ہوا تھا۔ ایسے میں قانون نو سے ڈائریکٹر کے وہ اختیارات کم ہوئے ہیں ۔پرویز کول نے اپنی رائے سامنے رکھتے ہوئے کہا اب سکمز ڈائریکٹر بطور سرکار میں سکٹریڑی کے طور کام کررہا ہے۔ ایسے میں یہ سمجھ سے بالاتر ہے یہ سکڑیری اور صحت وطبی تعلیم کا سیکرٹری آپس میں کس کو اور کیسے رپورٹ کرتے ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ سکمز صورہ اس وقت ایک تہائی سٹاپ پر کام کررہا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ کے اعتبار سے سکمز کی 5 ہزار افراد قوت ہونی چائیے لیکن بدقسمیتی سے اس وقت یہ بڑا طبی ادارہ تقریباً 2 ہزار افراد قوت پر کام چلا رہا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا یے کہ اس وقت مریضوں کے علاج و معالجہ پر کس طرح کا اثر پڑتا ہوگا۔ اس وقت سکمز کی اپنی کوئی فیکلٹی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لہ جس وقت میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھا اس وقت سکمز کی فیکلٹی کی بھرتی اپنی کمیٹی کے زریعہ عمل میں لائی گئی تھی۔ تب سے کوئی بھی بھرتی عمل میں نہیں لائی گئی ہے کیونکہ موجودہ ڈائریکٹر کو اختیارات نہ ہونے کے باعث بھرتی عمل میں تاخیر ہورہی یے جس کے نتیجے میں انسٹی ٹیوٹ کا مجموعی کام کاج متاثر ہورہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سکمز صورہ کی انتظامی خود مختاری کو بحال کرنا نہ صرف ملک کے اس بڑے ادارے کی ساکھ بلکہ مریضوں کی دیکھ بھال اور سکمز میڈیکل کالج کی بہتری کے لیے بے حد ضروری ہےاور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اس کی بچی کچی شناخت بھی ختم ہوگی اور یہ ٹریرشری کئیر اسپتال تک ہی محدود ہوکر رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جموں وکشمیر کے وزیر اعلی تک یہ بات پہنچائی ہے کہ شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی انتظامی خود مختیاری کو جلد ازجلد بحال کرنے کے تناظر میں اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ طب کے میدان میں اس کی اپنی شناخت اور ساکھ کو دوبارہ واپس بحال کیا جاسکے۔
واضح رہے کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے 42 ویں یوم تاسیس پر جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی کہا تھا کہ سکمز صورہ کی خودمختاتی کو بحال کرنا میری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں ۔انہوں نے کہا تھا کہ ہسپتال کے طبی اور نیم طبی عملے کی کمی کو دور کرنا اور دیگر جدید طبی سہولیات دستیاب کرانا بھی حکومت کے زیر غور ہے ۔
خود مختاری ختم کئے جانے سے کام کاج کے نظام پر منفی اثرات مرتب ہونے پر انسٹی ٹیوٹ کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالغنی آہنگر کہتے ہیں یہ طبی ادارہ اپنے قانون کے تحت ملک میں ڈیمڈ یونیورسٹی کے طور اپنی ایک پہچان رکھتا ہے ایسے میں جب تک اس کی انتظامی، تعلیمی اور مالی خود مختاری واپس نہیں دی جاتی ہے تب تک یہ ادارہ اپنے معیار کو برقرار نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس کی خودمختاری کو بحال کر کے اس طبی ادارے کے مستقبل کو بچایا جاسکتا ہے ۔وہیں ان تقاضوں پر سکمز صورہ کھرا اترسکتا ہے جس کی خاطر اس کا قیام دہائیوں قبل عمل میں لایا گیا تھا اور اگر ایسا نہیں کیا جاسکتا یے تو یہ اس بڑے انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد کو ہلا بھی سکتا ہے
انہوں نے مزید کہا کہ بنا اختیارات کے کوئی بھی ڈائریکٹر یا سیکرٹری اس کی بہتری کے لیے کام نہیں کرسکتا ہے۔بنا مالی، انتظامی اور تعلیمی اختیارات کے جو بھی ڈائریکٹر کام کرے وہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ایک ضلع اسپتال کا میڈیکل سپر انٹنڈنٹ۔ حال ہی میں سکمز میں کروڑوں روپے میں مختلف شعبہ جات کے لیے مشینوں کی خریداری پر انہوں نے کہا کہ صرف مشنیری خریدنے سے سکمز صورہ میں بہتری نہیں آسکتی ہے بلکہ ان کو چلانے والی افراد قوت کی بھرتی پر بھی توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تب تک اس نئی اور جدید قسم کی ٹیکنالوجی بے معنی اور بے سود ہے جب تک نہ ان کو چلانے والا تیکنیکنی سٹاپ موجود ہو۔ مذکورہ جدید مشینری کے فوائدے مریضوں تک تبھی پہنچ سکتے ہیں جب ان کو چلانے والے موجود ہوں ۔تکنیکنی سٹاف کی کمی کے باعث اس وقت مریضوں کو نجی لائبرٹریز یا ڈائیگنوسٹیک سینٹر کا رخ کرنا پڑتا ہے۔
اے جی آہنگر نے کہا کہ سکمز صورہ میںن نہ صرف جموں وکشمیر بلکہ لداخ سے بھی مریض علاج کی غرض سے آتے ہیں اور بطور بڑے طبی ادارے کے طور اس پر مریضوں کا کافی رش بھی رہتا ہے اور یوٹی کا ایک بڑا طبی ادارہ ہونے کی وجہ سے اس پر مریضوں کی توقعات پر بھی جڑی ہوئیں ہیں ۔لیکن انسٹی ٹیوٹ کے مستبقل، ترقی اور مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (سکمز) صورہ کی خودمختاری کو بحال کرنا ہوگا۔
ادھر سکمز صورہ کے موجودہ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی کہتے ہیں کہ ادارے کی طبی خودمختاری ختم کرنے کے باوجود بھی شیر کشمیر انسٹی آف میڈیکل سائنسز میں مریضوں کی طبی دیکھ بھال کو بہتر بنانے اور سرجریز اور تشخیص کی طوالت کو دور کرنے کی خاطر دو سو کروڑ سے زائد نئی اور جدید ٹیکلنالجی سے لیس مشینیری کو خریدا گیا یے اور مزید 50 کروڑ کی مشنیری کی خریداری زیر عمل ہے۔ دوسری جانب افراد قوت کو بڑھانے کے لیے سیکنڑوں پوسٹ بھرتی بورڈز کو منتقل کئے گئے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران سکمز میں ایک یا آٹھ مہینوں میں ڈائریکٹر تبدیل ہونے کے باعث کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشینری خریدی نہیں گئی تھی جبکہ مشینری کے لیے پیسہ بھی لیپس ہوتا رہا ہے۔ ایسے میں ایک خاص پیش رفت کے تحت گزشتہ دو برسوں کے دوران پرانی اور ناکارہ تشخیصی مشنیری کو تبدیل کرتے ہوئے الگ الگ شعبہ جات کے لیے دو سو کروڑ سے زائد کی مشینوں کو دستیاب کرایا گیا ہے تاکہ مریضوں کو تشخیص اور سرجریز کے لیے مہینوں انتظار نہ کرنا پڑے۔
ڈاکٹر محمد اشرف نے مزید کہا کہ انسٹی میں جلد ہی افرادی قوت یعنی ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی کمی کو بھی دور کیا جارہا ہے ۔اس تعلق سے حال ہی میں 12 سو طبی اور نیم طبی عملے کی اسامیاں بھرتی ایجینسیوں کو سونپ دی گئیں ہیں ۔دوسری جانب انسٹی ٹیوٹ میں پہلی بار کئی نئے طبی کورسز متعارف کئے گئے ہیں جس سے نہ صرف ریسرچ میں بہتری آئے گی بلکہ مریضوں کی دیکھ بھال میں خاصی بہتری دیکھنے کو ملے گی ۔ڈاکٹر محمد اشرف گنائی کہتے ہیں گزشتہ برسوں کے دوران انسٹی ٹیوٹ کی کئی خالی اسامیاں پرُ نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہوئی تھیں۔ جن کو بھی سرکار کے بھرپور تعاون سے دوبارہ بحال کیا ہے اور ان مذکورہ خالی عہدوں کو بھی بھرتی بورڈز کو منتقل کیا گیا ہے ۔
قابل ذکر ہے کہ سکمز صورہ، جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کا واحد میڈیکل انسٹی ٹیوٹ ہے، جس کی سربراہی ایک ڈائریکٹر کرتے ہیں، جو حکومت کے سابق سیکریٹری بھی ہیں۔ جموں وکشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر سکمز، صورہ کی گورننگ باڈی کے چیئرپرسن ہیں جو نیم خودمختار سپر اسپیشلٹی اسپتال اور ڈیمڈ یونیورسٹی کے لیے کابینہ کا کردار ادا کرتی ہے۔ شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ کے زیر نگرانی مرکزی اسپتال کے علاوہ انسٹی ٹیوٹ میں اسٹیٹ کینسر انسٹی ٹیوٹ، میٹرنٹی ہسپتال، نرسنگ کالج، پیرا میڈیکل کالج اور ایک منسلک میڈیکل کالج اور ہسپتال شامل ہیں۔ واضح رہے کہ سنہ 2019 میں مرکزی سرکار کی جانب سے جموں و کشمیر کی نیم خودمختاری دفعہ 370کی منسوخی کے بعد قانونی و آئینی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔
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