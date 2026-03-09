ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'اعتکاف اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے'
اعتکاف کے مسائل اور فضائل پر عالم دین مفتی محمد عباس قاسمی کے ساتھ خصوصی گفتگو۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 9, 2026 at 12:05 PM IST
ترال (شبیر بٹ): "متبرک ماہ رمضان کی پر نور ساعتیں ہم پر سایہ فگن ہیں اور اس ماہ کے آخری عشرے میں اعتکاف کا عمل پوری اسلامی دنیا میں انجام دیا جاتا ہے جو کہ شرعی طور پر 'سنت موکدہ علی الکفایہ' ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس عظیم عبادت کے ساتھ خود کو منسلک کرے۔" ان خیالات کا اظہار جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے ایک معروف عالم دین مفتی محمد عباس قاسمی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ اعتکاف کی سنت گزشتہ انبیاء کرام کے زمانے سے چلی آئی ہے اور خود حضورﷺ نے رمضان فرض ہونے کے بعد یہ سنت بدستور ادا کی ہے۔ اعتکاف کے فضائل بیان کرتے ہوے مفتی محمد عباس نے بتایا کہ "احادیث میں اعتکاف کے بہت سارے فضایل وارد ہوئے ہیں، جن کو ایک ساتھ بیان کرنا محال ہے تاہم تحفتاً ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری ؓ کہتے ہیں :نبی کریم ﷺ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی، پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرمارہے تھے، سر مبرک باہر نکال کرارشاد فرمایا میں نے پہلے عشرہ کااعتکاف شبِ قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے (یعنی فرشتہ )نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے ۔ لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کررہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی ،(اس کی علامت یہ ہے کہ) میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔
مفتی عباس کے مطابق آخری عشرے کا اعتکاف اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے جو کہ ہزار ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ معتکفین کو مساجد کے اندر حد درجہ احتیاط برتنے کی اپیل کرتے ہوئے مفتی عباس نے بتایا کہ "حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف کے دوران دنیاوی امور سے اجتناب ہو اور غیر ضروری فون یا سوشل میڈیا کا استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اسے اعتکاف کی روح ختم ہو جاتی ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: