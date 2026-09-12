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پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر انسانی اور ناقابلِ قبول ہے: رویندر رینہ
بی جے پی رہنما نے پر منشیات کو دہشت گردی سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے پی او کے کے حالات پر اظہارِ تشویش کیا۔
Published : September 12, 2026 at 4:01 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے لاسی پورہ علاقے میں بی جے پی کے قومی ایگزیکٹو ممبر اور جموں و کشمیر بی جے پی کے سابق صدر رویندر رینہ نے ایک نجی تقریب میں شرکت کی اور مقامی لوگوں سے ملاقات کی۔ اس موقعے پر سابق بی جے پی پلوامہ ضلع صدر محمد لطیف بٹ سمیت پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی ان کے ہمراہ موجود رہے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رویندر رینہ نے پلوامہ کے عوام کی جانب سے ضلع کی مثبت شناخت بنانے میں ادا کیے جا رہے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ کے نوجوان مختلف شعبوں میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرکے نہ صرف ضلع بلکہ پورے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔
اس دوران رویندر رینہ نے پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر انسانی اور ناقابلِ قبول ہے اور اسے فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رینہ نے کہا کہ بھارت نے بین الاقوامی اداروں سے رابطہ کیا ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر کی سنگین صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے حالات کو معمول پر لانے میں اپنا کردار ادا کریں۔
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انہوں نے پاکستان سے بھی مطالبہ کیا کہ مبینہ مظالم کو فوری طور پر بند کیا جائے اور جاری بحران کے باعث مشکلات کا سامنا کر رہے لوگوں کے لیے رکاوٹیں دور کی جائیں۔
منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر بات کرتے ہوئے رویندر رینہ نے کہا کہ منشیات کا مسئلہ دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے عوام، بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خلاف متحد ہوکر مضبوط موقف اختیار کریں اور اس لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں اور انہیں منفی سرگرمیوں سے دور رہتے ہوئے قوم کی تعمیر و ترقی میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ رینہ نے کشمیر کے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جموں و کشمیر اور ملک کا نام مزید روشن کریں۔
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