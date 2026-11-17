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کشمیر سے متعلق سونیا گاندھی نے اپنی کتاب میں ایسا کیا لکھ دیا؟ وادی بھر دھوم مچ گئی، تیزی سے ہو رہی ہے فروخت
کتاب میں وادی کی خوبصورتی، عوام کا پیار، دہشت گردی اور ریاستی درجہ سمیت متعدد امور کا تذکرہ ہے۔
Published : November 17, 2026 at 3:59 PM IST
سری نگر: جیسے ہی سونیا گاندھی کی یادداشتوں کی ہارڈ کاپیاں سری نگر میں کتابوں کی دکانوں پر پہنچیں، کانگریس کے سابق صدر کی یادیں وادی میں گونج رہی ہیں کیونکہ انہوں نے کشمیر میں تشدد اور درد پر اپنے غم کا اظہار کیا تھا لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کچھ اور ہونے والا ہے اور چھ سال قبل بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی زیر قیادت مرکزی حکومت جموں و کشمیر کو اس کی ریاست کا درجہ چھین لے گی۔
سونیا گاندھی کی یادداشت، محبت کا سفر، وسطی سری نگر کے ممتاز گلشن بک اسٹور پر بہت زیادہ مانگ میں ہے، اور اسٹاک تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ سیلز کے نمائندے رؤف احمد نے بتایا کہ یادداشت کی تقریباً 60 کاپیاں کل ان کے اسٹور پر پہنچیں، جب اسے نئی دہلی میں سونیا گاندھی نے باضابطہ طور پر لانچ کیا تھا۔ "لیکن اب صرف سات کاپیاں رہ گئی ہیں۔ باقی ایک ہی دن میں فروخت ہو گئیں،"
یادداشت کشمیر کے ساتھ اندرا گاندھی کے قریبی تعلقات کو بیان کرتی ہے، دلہن کے طور پر وادی کے ان کے پہلے دورے سے لے کر 2003 میں سری نگر میں وزرائے اعلیٰ کی کانفرنس تک، جس سال کانگریس نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے ساتھ مل کر خطے میں اپنی پہلی مخلوط حکومت بنائی تھی۔
انہوں نے شام کو مغل باغات کا ایک مختصر دورہ اور ڈل جھیل کے اوپر پرانے تخت سلیمان پہاڑی کی طرف جانے والی سڑک کے ساتھ چہل قدمی کو یاد کیا، جس میں سخت حفاظتی انتظامات تھے۔ کانگریس کی سابق صدر نے ایک پرامن کشمیر کے ساتھ زبردست تضاد کھینچا ہے جسے انہوں نے 1968 میں سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی سے شادی کے فوراً بعد اپنے سہاگ رات پر دلہن کے طور پر دیکھا تھا۔
میں اس خوبصورت وادی کے بارے میں جان کر اداسی سے بھر گئی جس کو میں جانتی تھی، کشمیر نے جس تشدد اور درد کو سہا تھا۔ اس پیاری ریاست کو اس حال تک پہنچانے میں کتنی غلطیاں ہوئیں، جن میں سے کچھ نیک نیتی سے بھی سرزد ہوئیں۔ اور میں نے سوچا کہ کیا یہ کبھی اس حالت میں واپس آئے گا۔میں کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ آنے والی دہائیاں اس سے بھی بدتر نتائج لے کر آئیں گی، جس کے نتیجے میں کشمیر 2019 میں اپنی ریاست کا درجہ کھو دے گا۔
وہ لکھتی ہیں کہ کانفرنس کے سفر نے پرانی یادیں تازہ کر دیں جب وہ نگین جھیل پر ایک ہاؤس بوٹ میں ٹھہری تھیں اور پرانے شہر سمیت سری نگر کے آس پاس آزادانہ گھومتی تھیں۔ 'اس وقت جب مجھے اس کے پُرسکون حسن اور اس کے لوگوں سے پیار ہو گیا' کتاب کہتی ہے کہ کشمیر 1980 کی دہائی کے آخر تک، جب خطے میں عسکریت پسندی پھوٹ پڑی، بڑی حد تک پرامن اور خوبصورت پناہ گاہ بنا رہا۔
گاندھی لکھتی ہیں، "پاکستان کی طرف سے تربیت یافتہ نوجوانوں کے ذریعے سرحد پار سے عسکریت پسندی اور مختلف گروہوں کی طرف سے آزادی کے مطالبات نے شورش کو تیز کر دیا، جس سے ہندوستانی ریاست کو کریک ڈاؤن کرنے اور جابرانہ ماحول پیدا کرنے پر مجبور کیا گیا۔" گاندھی نے پلوامہ کے ندیمرگ گاؤں کے اپنے دورے کا بھی ذکر کیا، جہاں این ڈی اے کی قیادت والی حکومت کے دوران دہشت گردوں نے مارچ 2003 میں 24 کشمیری پنڈتوں کو قتل کر دیا تھا۔
"بی جے پی حکومت کے خلاف ناراض نعروں نے ہمیں گھیر لیا جب ہم سوگوار خاندانوں کے گھروں تک تنگ راستے پر چل رہے تھے۔ کچھ خواتین نے مجھے اپنے گھروں میں مدعو کیا جہاں، اپنے سینے پیٹتے ہوئے اور زور زور سے روتے ہوئے، انہوں نے اپنے صدمے کا ذکر کیا۔