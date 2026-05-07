ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بنگال میں سیاسی زلزلہ، جھٹکے جموں کشمیر میں بھی محسوس، این سی نے کیا عوامی رابطہ مہم کا اعلان
جموں کشمیر کی حکمران جماعت نیشنل کانفرنس اپوزیشن کے 'جھوٹے بیانیے' کا توڑ عوام رابطہ مہم سے کرے گی۔
Published : May 7, 2026 at 8:59 PM IST
سرینگر: ریاست مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی تاریخی جیت کے سیاسی اثرات اب جموں و کشمیر میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ برسرس اقتدار نیشنل کانفرنس (این سی) کو خدشہ ہے کہ بنگال میں کامیابی کے بعد بی جے پی جموں و کشمیر پر زیادہ توجہ مرکوز کر سکتی ہے، جس کے پیش نظر پارٹی نے عوام کے درمیان دوبارہ جانے اور اپوزیشن کی جانب سے پھیلائے جا رہے بیانیے کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی اختیار کی ہے۔
جمعرات کو سرینگر میں نیشنل کانفرنس کے صدر دفتر نوائے صبح میں تقریباً پانچ گھنٹے تک ایک طویل اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ و نائب صدر عمر عبداللہ نے کی۔ اس اجلاس کا مقصد "صرف حکمت عملی طے کرنا نہیں بلکہ مخالفین کو ایک واضح پیغام دینا بھی تھا۔"
پارٹی نے وزراء، اراکین اسمبلی اور عہدیداروں کو ایک ہی چھت تلے جمع کرکے ان افواہوں کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ مغربی بنگال میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد نیشنل کانفرنس کے کچھ اراکین اسمبلی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں۔ تاہم رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی اس اہم میٹنگ میں شریک نہیں تھے کیونکہ انہیں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔
ان قیاس آرائیوں نے اس وقت زور پکڑ لیا جب بی جے پی نے ممتا بنرجی کی قیادت والی ترنمول کانگریس کو اس کے مضبوط گڑھ مغربی بنگال میں شکست دی۔ اس کے بعد خبریں سامنے آئیں کہ جموں و کشمیر میں بھی نیشنل کانفرنس کے بعض اراکین اسمبلی بی جے پی کا دام تھام سکتے ہیں۔
اجلاس کے دوران مغربی بنگال انتخابات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ایک سینئر رہنما نے کہا کہ ترنمول کانگریس کے قلعے کو توڑ کر بی جے پی کی کامیابی جموں و کشمیر میں بھی پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کو مزید تقویت دے سکتی ہے۔
نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور رکن اسمبلی تنویر صادق نے ان خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ "پارٹی کے اراکین ناراض نہیں ہیں اور اپوزیشن صرف افواہیں پھیلا رہی ہے۔"
انہوں نے کہا: "ہم مضبوط ہیں اور اپنے تمام وعدے پورے کریں گے۔" وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے بھی گزشتہ ان افواہوں کو رد کیا تھا کہ پارٹی کے اراکین اسمبلی بی جے پی کی حمایت کے لیے نیشنل کانفرنس چھوڑ رہے ہیں۔
اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کے معاملے پر عدلیہ سے امید ظاہر کی۔ انہوں نے کہا: "تمام اپوزیشن رہنما، بشمول ممتا بنرجی اور اکھلیش یادو، سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ لے جایا جائے گا اور عدالت اس پر فیصلہ دے گی۔"
اجلاس میں اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں نے اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی کہ حکومت کے خلاف ایک منفی بیانیہ مضبوط ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جواب دوہری حکمرانی (Dual Power System) کے نظام میں حکومت کو درپیش مشکلات عوام کے سامنے رکھ کر دیا جانا چاہیے۔
اپوزیشن خاص کر پی ڈی پی مسلسل حکومت پر الزام عائد کر رہی ہے کہ وہ ریاستی درجے سمیت اپنے اہم انتخابی وعدوں پر خاموش ہے۔ ان الزامات کا جواب دینے کے لیے نیشنل کانفرنس اگلے ہفتے سے ضلعی سطح پر عوامی کنونشنز شروع کرے گی۔
اگرچہ پہلے پروگرام کی تاریخ اور مقام کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا، تاہم آئندہ دنوں میں مکمل شیڈول جاری کیا جائے گا۔ ان پروگراموں میں حکومت کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ دوہری حکمرانی کے نظام کی رکاوٹوں کو بھی عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔
این سی کے ایک سینئر رہنما نے کہا: "اپوزیشن کی جانب سے پھیلائے جا رہے جھوٹے بیانیے کو روکنا ضروری ہے۔ عوامی رابطہ مہم کا مقصد لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "وزیر اعلیٰ جھوٹے بیانیے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔"
یہ بھی پڑھیں:
دھاندلی الزامات کی وجہ سے ممتا انتخابی نتائج قبول نہیں کر رہی: ڈاکٹر فاروق عبداللہ
ممتا بنرجی کا انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار، الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات، کہا “ہم ہارے نہیں، استعفیٰ نہیں دوں گی”
’بلڈی ہیل‘، عمر عبداللہ کا بنگال انتخابی نتائج پر ردعمل
عمر عبداللہ حکومت کی وحید پرہ نے کی تنقید، اردو اور ریزرویشن پالیسی پر اٹھائے سوالات