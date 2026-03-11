ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مغربی ایشیا کے تنازع کا کشمیر کی سیاحت پر منفی اثر، باغات پروان چڑھ رہے ہیں مگر سیاح غائب
Published : March 11, 2026 at 10:49 PM IST
سری نگر: کشمیر کے سیاحتی شعبے کی سست بحالی، جس نے گزشتہ سال کی زوال پذیری کا آغاز کیا تھا، اب اسے دھچکا لگا ہے کیونکہ مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی سے سیکورٹی خدشات کی وجہ سے ٹورسٹ دورے منسوخ کر رہے ہیں۔
گزشتہ سال پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد جس میں چار سالوں میں سیاحوں کی سب سے کم تعداد 1.116 ملین دیکھی گئی، اس موسم بہار میں سیاحوں کی تعداد بڑھ کر 10 لاکھ ہونے کی امید تھی۔ یہ وقت خاص طور پر نقصان دہ ہے کیونکہ یہ سری نگر میں زبروار پہاڑیوں کے دامن میں ٹیولپ گارڈن جیسے اہم سیاحتی مقامات کے افتتاح کے ساتھ موافق ہے، جس نے مارچ-اپریل 2025 میں 8.25 ملین زائرین کو موصول کیا تھا۔
لیکن پہلگام میں دہشت گردانہ حملوں نے، جس میں 25 سیاحوں سمیت 26 شہری مارے گئے، سیاحوں کو وادی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔
کشمیر ٹریول آپریٹرز ایسوسی ایشن کے صدر فاروق احمد کٹھو نے کہا، "گزشتہ سال نومبر سے سیاح آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ ہمیں توقع تھی کہ اس سال سیاحوں کی تعداد 20 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس سال کے پہلے چھ مہینوں میں 50 فیصد سیاحوں کی آمد متوقع تھی، کیونکہ سری نگر میں ٹیولپ اور بادام واری باغات کے کھلنے سے پہلے سیاحوں کی پوچھ گچھ میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔
لیکن جب سے ایران پر اسرائیلی-امریکی حملے، جس میں اس کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای ہلاک ہوئے، اور ایران نے اس تنازعے کو خلیجی ممالک تک بڑھا دیا، انکوائریوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔
انڈین ایسوسی ایشن آف ٹور آپریٹرز کے جے اینڈ کے چیئرمین ناصر شاہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "مارچ کے لیے 30 فیصد بکنگ منسوخ کر دی گئی ہیں۔" "موجودہ حالات میں لوگ سفر کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔"
اس غیر یقینی صورتحال نے ہوٹلوں کو بری طرح متاثر کیا ہے، جس میں کم بکنگ اور مہمان نوازی کے شعبے میں کمرشل کوکنگ گیس پر ملک گیر پابندی کی وجہ سے آپریشنز کو کم کرنے کی بہت سی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ تاہم مسلم اکثریتی علاقوں میں رمضان المبارک کے جاری روزوں کی وجہ سے بہت سے ریستوران بند ہیں، جس سے کھانا پکانے والی گیس کا استعمال کم ہو گیا ہے۔
کشمیر ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹ اونرز ایسوسی ایشن کے سربراہ، گوہر مقبول، جو 1200 ہوٹلوں اور ریستورانوں کے مالک ہیں، نے کہا کہ ہوٹلوں میں صرف 15 فیصد بکنگ ہے۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ کھانا پکانے کی گیس کی سپلائی ختم ہونے کے بعد یہ مزید خراب ہو جائے گا، جس سے بہت سے ادارے بند ہو جائیں گے۔
توانائی کی قلت مغربی ایشیا میں جاری تنازعات اور ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے درمیان سپلائی چین میں رکاوٹوں کی وجہ سے ہے، جو کہ ایک اہم شپنگ لین ہے جس کے ذریعے دنیا کے تیل اور گیس کا پانچواں حصہ منتقل کیا جاتا ہے۔
ایل پی جی کی سپلائی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ضروری اشیاء ایکٹ نافذ کرتے ہوئے، مرکزی حکومت نے گھریلو کھانا پکانے والی گیس کی فراہمی کو ترجیح دی ہے، جس کی وجہ سے کمرشل گیس پر انحصار کرنے والے ہوٹلوں اور ریستورانوں کے لیے سپلائی کی کمی ہے۔
جگموہن سنگھ رینا، جو آل انڈیا ایل پی جی فیڈریشن کی قیادت کرتے ہیں، کا خیال ہے کہ ہوٹلوں اور ریستورانوں کو تجارتی ایل پی جی کی سپلائی میں رکاوٹ نے سیاحت کے شعبے کو تباہی کے دہانے پر دھکیل دیا ہے۔
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (کے سی سی آئی)، جو خطے کی اہم تجارتی تنظیم ہے، نے حکومت کے ساتھ گیس کی رکاوٹوں کا مسئلہ اٹھایا ہے، اور خبردار کیا ہے کہ ایل پی جی کی سپلائی نہ ہونے سے اس شعبے میں ملازمتیں ختم ہو جائیں گی۔
کے سی سی آئی کے جنرل سکریٹری فیاض احمد کے مطابق، اس سے یونین ٹیریٹری میں ملازمتیں ختم ہوں گی، جس میں پہلے سے ہی سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح 6.7 فیصد ہے، جبکہ قومی اوسط 3.5 فیصد ہے۔ اقتصادی سروے 2025-26 کے مطابق، پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ براہ راست اور بالواسطہ طور پر سیاحت پر انحصار کرتے ہیں، جو جموں و کشمیر کی مجموعی ریاستی گھریلو پیداوار (جی ایس ڈی پی) میں تقریباً 7 فیصد کا حصہ ڈالتا ہے۔
کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے کہا کہ ان کے پاس دو ہفتے سے زیادہ چلنے کے لیے ایندھن کے کافی ذخائر ہیں، جب کہ ایل پی جی کی سپلائی 13 دن تک جاری رہے گی۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں۔