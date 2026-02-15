ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے معروف اداکار راجندر ٹکو چل بسے، وادی کی فنکار برادری میں غم کی لہر
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے رہنے والے، ٹِکو تین دہائیوں سے تھیٹر سے منسلک تھے، اسٹیج، ٹیلی ویژن اورفلموں میں اداکاری کرتے تھے۔
Published : February 15, 2026 at 3:33 PM IST
سرینگر: کشمیر کے معروف اداکار اور پروڈیوسر راجندر ٹکو کا اتوار کو جموں میں انتقال ہوگیا، جس سے وادی کی فنکار برادری میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے رہنے والے، ٹِکو تین دہائیوں سے تھیٹر سے منسلک تھے، اسٹیج، ٹیلی ویژن اور فلم میں اداکاری کرتے تھے۔
ای ٹی وی اردو پر ایک مقبول ٹی وی پریزنٹیشن کے ذریعے کشمیر کی روایتی طنزیہ موسیقی کی کہانی سنانے کی شکل، لڑی شاہ کی بحالی کا سہرا بھی ٹِکو کو دیا گیا ہے۔ وہ روایتی لباس، پھیرن اور پگڑی میں نمودار ہوتے، اور دھوکر کے ساز پر شاعری پڑھتے۔
انھوں نے شو میں مزاح، طنز اور تبصرے کو یکجا کیا، سماجی اور سیاسی موضوعات کا استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کی توجہ مبذول کروائی۔
تھیٹر اور ثقافتی گروپوں نے ان کے اچانک انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور اسے پرفارمنگ آرٹس اور تفریحی صنعت کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔
سینئر صحافی اور مصنف راجیش رینہ نے فیس بک پر غم کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، "ان کے انتقال کی خبر آج صبح اچانک آئی۔ یہ پیغام لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "وہ رات کو جموں میں انتقال کر گئے، اپنے پیچھے ایک خلا چھوڑ گئے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا"۔
ای ٹی وی اردو سے وابستہ رینہ نے ٹِکو کو خراج عقیدت پیش کیا اور میڈیا تنظیم کے ساتھ اپنی وابستگی کو یاد کیا۔ "مجھے اب بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے ای ٹی وی پر لڑی شاہ شروع کیا اور انھیں ہمارے چینل پر پیش کرنے اور پرفارم کرنے کو کہا۔ وہ پہلے تو ہچکچا رہے تھے، لیکن بعد میں انھوں نے لڑی شاہ کو امر کر دیا، جو کشمیر میں ایک گھریلو نام بن گیا۔"
معروف تھیٹر ڈائریکٹر اور رائٹر ارشد مشتاق نے ٹِکو کے انتقال کو صدمہ اور ان کے لیے ذاتی نقصان قرار دیا۔
مشتاق نے کہا، "راجندر جی ایک بہترین اداکار تھے اور انہوں نے اسٹیج کو روشن کیا اور اسکرین پر توانائی ڈالی۔ ایک بڑا نقصان۔ ہم نے ایک فکر مند اداکار کو کھو دیا ہے۔"
ای ٹی وی اردو میں ٹِکو کے سابق ساتھی، منوج کول، نے بھی تجربہ کار اداکار کے انتقال پر غم کا اظہار کیا۔
کول نے فیس بک پر لکھا، "وہ نہ صرف ایک قابل ذکر فنکار تھے بلکہ ایک ہمدرد انسان بھی تھے جن کی آواز، موجودگی اور ثقافت اور میڈیا کے منظر نامے میں شراکت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔"
"ان کی رفاقت، دوستی، اور لگن نے ہر اس شخص پر ایک انمٹ نشان چھوڑا جس کو ان کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز حاصل تھا۔ ان کی روح کو ابدی سکون ملے۔ اس مشکل وقت میں ان کے خاندان اور پیاروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔"
