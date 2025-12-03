ETV Bharat / jammu-and-kashmir
معذور افراد کے لیے فلاحی اسکیمیں اور قوانین تو موجود مگر عمل درآمد ندارد
احتجاج میں شریک معذور افراد نےحکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ برسوں سے معذور طبقے کے بنیادی حقوق کوعملی شکل دینے میں ناکام ہے
سرینگر (پرویز الدین ): جموں و کشمیر کے ایک لاکھ سے زائد خصوصی بچوں کی زندگی اب بھی محرومیوں، نظر انداز شدہ مسائل اور ان دکھ بھری خاموش جدوجہد سے عبارت ہے۔ اسکمیں اور قوانین موجود ہیں لیکن عمل در آمد نہیں۔
جموں وکشمیر کی 2011 کی مردم شماری کے مطابق خطے میں معذور افراد کی تعداد تقریباً 4 لاکھ ہے۔ جن میں بچوں کی تعداد قریب ایک لاکھ سے زائد ہے۔ ان بچوں میں لڑکوں کی تعداد تقریباً 60 ہزار جبکہ لڑکیوں کی تعداد 45 ہزار سے زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ تعداد اس سے کہیں زیا دہ ہوسکتی ہے۔ ایسے میں معذور افراد کی فلاح و بہبود، مالی معاونت اور باز آبادی کاری کے لیے ڈیسیبلیٹی ایکٹ اور ڈیسیبلیٹی پینشن اسکیم کے تحت اسکیمیں بھی ہیں لیکن ان پر عمل در آمد نہیں کیاجا رہا ہے۔
تعلیمی نظام کی صورتحال بھی معذور بچوں کے لیے کچھ بہتر اور حوصلہ افزا نہیں ہے۔ قوانین اگرچہ ہر بچے کو مساوی تعلیم کا حق رہتے ہیں مگر بیشتر اسکولوں میں نہ تو ریمپ ہیں، نہ بریل کتابیں، نہ سائن لینگویج مترجم اور نہ خصوصی اساتذہ موجود ہیں۔
قوت گوئی اور سماعت سے محروم بچوں کے والدین سہولیات نہ ہونے کے باعث اپنے بچوں کے مستقبل بے حد کافی فکر مند نظر آرہی ہیں۔ قوت سماعت سے محروم طالب علم یاور منظور کے والد منظور احمد لون نے کہاکہ ابھینندا ہوم میں بارہویں جماعت تک ہاسٹل اور دیگر سہولیات میسر تو ہیں لیکن بارہویں کے بعد ایسے قوت گویائی اور سماعت سے محروم بچوں کی خاطر آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی سہولیت دستیاب نہیں ہے۔ اب ہم اپنے بچے کہاں اور کیسا مزید پڑھائے یہ اب میرے لیے باعث تشویش ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایسے میں قوت گوئی اور سماعت سے محروم ان بچوں کے مستقل کے لیے سرکار کو سوچنے کی ضرورت کی تاکہ یہ بھی عام بچوں کے کی طرح ہی اپنی آگے کی تعلیم جاری رکھ سکے اور زندگی میں کامیابی حاصل کر سکے۔
قوت گوئی سے محروم ایک اور طالب علم مہران سید کے والد نے کہا کہ میرے دو بچے ہیں جو کہ دونوں قوت گوئی اور سماعت سے محروم ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی انہیں بچوں کی تعلیم پر نچھاور کی ہے۔ایسے میں مہران کی یہ کامیابی میرے کے لیے کافی معنی رکھتی ہے کیونکہ عام بچوں کے مقابلے میں ان بچوں کی نگہداشت کرنا نہ صرف والدین بلکہ ٹیچرز کے لیے ایک بڑا چلینج رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہران اور ان جیسے دیگر طلباء کی کامیابی میں اسکول کے پرنسپل اور ٹیچرز کا ایک اہم رول ہے جس سے ہمیں اعتراف ہے۔
تاہم انہوں نے کہا کہ میں میرا بیٹا مہران کافی ذہین ہے جس میں اس کے آگے پڑھانے کی خواہش رکھتا ہوں مگر قوت گوئی اور سماعت سے محروم ایسے بچوں کے لیے اپنی تعلیم آگے جاری رکھنے کے لیے کوئی سہولیت دستیاب نہیں ہے نہ ہی کوئی کالج اور نہ ہی کوئی تیکنیکی مرکز ۔اس پر ستم ظریفی یہ کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ان بچوں کو مزید تعلیم کی خاطر باہر بھیجا بھی نہیں جاسکتا ہے۔ ایسے میں اب مجھے فکر لائق ہورہی ہے کہ اپنے بیٹے مہران کو کیسے اور کس طرح مزید تعلیم دلاو۔ مجھے اب اس کے مستقل کی فکر ستانے لگی ہے۔
عالمی یوم معذور کے موقع پر سرینگر میں جموں وکشمیر ہینڈی کیپڈ ایسوسی ایشن نے اپنی مشکلات اور دیرینہ مطالبات کا اجاگر کرنے کے لیے پرُ امن احتجاج کا اہتمام کیا۔ احتجاج میں شریک معذور افراد نے حکومت پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ برسوں سے معذور طبقے کے بنیادی حقوق اور ان کے لیے مختص فلاحی اسکیموں کو عمل شکل دینے میں ناکام رہی ہے۔
مظاہرین نے کہا کہ اگرچہ مرکزی اور ریاستی سطح پر معذور افراد کے لئے قوانین اور اسکیمیں موجود ہیں ۔مگر ان کی زمینی سطح پر عمل آخری نہایت سست روی کا شکار ہے۔ایسوسی ایشن کے اراکین کے مطابق بہتر ریزرویشن، مالی معاونت، روزگار کے مواقع، مواصلاتی سہولیات،اسمارٹ کارڈز کی فراہمی اور سرکاری دفاتر اور عوامی مقامات پر رسائی کے لئے مناسب انفراسٹرکچر کی فراہمی آج بھی دور کی بات ہے۔
احتجاج مظاہرے میں شامل افراد نے شکایت کی کہ بارہا متعلقہ محکموں کو یاد دہانیوں اور یاداشتوں کے باوجود مسائل وہیں کے وہیں ہیں ۔انہوں نے کہا کہ معذور افراد اور روزمرہ زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرتے ہیں لیکن حکام کی خاموشی اور عدم دلچسپی ان کے مشلات میں مزید اضافہ کرتی جارہی ہے ۔ایسوی ایشن نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ معذور شہریوں کے ساتھ ہونے والی ناانضافیوں کا فوری نوٹس لے موجود قوانین پر سختی سے عمل در آمد یقینی بنائے تاکہ یہ طبقہ بھی بھر پور عزت وقار کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزار سکے۔
واضح رہے کہ ہر سال 3 دسمبر کو اقدام متحدہ کی جانب سے عالمی یوم معذور منایا جاتا ہے جس کا مقصد دنیا بھر کی حکومتوں اور معاشروں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ خصوصی افراد کی ضروریات، حقوق اور فلاح و بہبود پر سنجیدگی سے توجہ دیں۔اس دن کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ معاشی،سماجی اور اخلاقی سطح پر معذور افراد کی بھر پور معاونت کی جائے تاکہ وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر احساس محرومی یا تنہائی کا شکار نہ ہوں اور با وقار طریقے سے معاشرے کا فعال طبقہ بن سکیں۔