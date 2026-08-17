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قالین کی بُنائی کے کشمیری روایتی کاریگروں کو کم مارجن کی وجہ سے زندہ رہنا مشکل
قالین کی بُنائی کے کشمیری روایتی کاریگروں کو کم مارجن کی وجہ سے زندہ رہنا مشکل ہو رہا ہے
Published : August 17, 2026 at 5:25 PM IST
بارہمولہ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): وادیٔ کشمیر کی بات کی جائے تو گزشتہ برسوں سے مختلف قسم کے فنکار ملک کی دیگر ریاستوں میں اپنے کام سے کافی مشہور ہوئے ہیں اور ایسے میں اگر ہم روایتی قالین بنانے والے فنکاروں کی بات کریں تو وہ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر کے ملک ہندوستان کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک میں بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ لیکن گزشتہ سالوں سے مختلف مسائل کی وجہ سے قالین بنانے والے فنکار کافی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔
ایسی ہی ایک کہانی شمالی کشمیر کے ایک دور افتادہ علاقہ وٹلب گاٹ سے وابستہ نذیر احمد ڈار کی ہے جو اس فن کے ساتھ بچپن سے کافی دلچسپی رکھتے تھے لیکن اب اس کے گھر کا گزارا کافی مشکل سے چل رہا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نذیر احمد ڈار نے کہا کہ بیس سال پہلے سے قالین کام نہت اچھے سے چل رہا تھا لیکن 2014 کے بعد جس کشمیر میں سیلاب آیا تب سے ہم کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بیروزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے ہم پریشان ہے اور اگر چہ سرکار کوشش کر رہی ہے اس فن کو زندہ رکھا جائے لیکن اس کے باوجود ہم اس کام سے اپنی زندگی کا بصر نہیں کر پا رہے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ہم۔کو مارکیٹ میں کم ریٹ ملتی ہے اور اس کام میں کافی مخنت کرنی پڑتی ہے اور مشکل سے ہم ایک دن کا دو یا تین سو روپے کماتے ہیں اور اس سے گھر کا چھولا کیسے جلے گا۔
نزیر نے مزید کہا کہ میں نے آج تک کافی لوگوں کو یہ کام سکھایا ہے اور اس وقت بھی میری ساتھ کافی گاؤں کی لڑکیاں یہ کام سیکھ رہی ہے اور میری کوشش ہے کہ مشکلات ہونے کے بعد بھی میں اس کام کو جاری رکھوں کیونکہ صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے اس کام کو زندہ رکھا ہے اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کام کے ساتھ انصاف کرے۔
اس دوران ایک مقامی لڑکی عشرت کا کہنا ہے کہ وہ بھی یہ کام گزشتہ دس سالوں سے کرتے آرہی ہے اور اس کے مطابق ایک قالین بنانے میں کم سے کم سات یا آٹھ مہینے لگتے ہیں۔
اشرت کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی گاؤں کی چند لڑکیوں ہے جو اس کام کو ابھی بھی پسند کرتی ہے۔ اس کا مزید کہا کہ ہم دن کا دو یا تین سو روپے کماتے ہیں لیکن ہم اس میں بھی خوش ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اور متعلقہ محکمہ ہمارے ساتھ انصاف کرے اور اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے آنے والے وقت میں جنگی بنیادوں پر کام کرے۔