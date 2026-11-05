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جموں و کشمیر میں دس نومبر تک موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان
جموں میں انتہائی حد درجۂ حرارت 30 ڈگری، سری نگر میں 21.6 ڈگری؛ پہلگام اور گلمرگ میں رات کے درجۂ حرارت میں نمایاں کمی آئی۔
Published : November 5, 2026 at 9:14 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں موسم فی الحال خشک بنا ہوا ہے اور محکمہ موسمیات نے 10 نومبر کی شام تک موسم میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان ظاہر نہیں کیا ہے۔ تاہم آج 5 نومبر کی شام بعض مقامات پر ہلکی بارش جبکہ کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔محکمہ موسمیات کے مطابق 5 نومبر کو آسمان ابر آلود رہنے کا امکان ہے اور شام کے وقت چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ 6 سے 9 نومبر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 10 اور 11 نومبر کو موسم عام طور پر ابر آلود رہ سکتا ہے۔ 10 نومبر کی دوپہر کے بعد اور شام کے وقت بعض مقامات پر ہلکی بارش جبکہ کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری ہونے کا امکان ہے۔ 12 اور 13 نومبر کو بھی آسمان جزوی سے عمومی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔خشک موسم کے دوران کشمیر کے بالائی علاقوں میں رات کے درجہ حرارت میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ جموں خطے میں دن کے وقت گرمی کا اثر برقرار ہے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.6 ڈگری سیلسیس رہا۔ جموں خطے میں کٹرا میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری، بانہال میں 23.7، بھدرواہ میں 21.7 اور بٹوت میں 23.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
وادیٔ کشمیر میں کپواڑہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.4 ڈگری، قاضی گنڈ میں 21.5، پہلگام میں 18.6، کوکرناگ میں 19.5 اور گلمرگ میں 13.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت کے حوالے سے گلمرگ میں سب سے کم 0.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پہلگام میں 1.5، سری نگر میں 3.0 اور کپواڑہ میں 2.6 ڈگری سیلسیس رہا۔ اس کے برعکس جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔محکمہ موسمیات نے کسانوں کو موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر فصلوں کی کٹائی اور دیگر زرعی سرگرمیاں جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔