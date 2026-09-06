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جموں و کشمیر میں آئندہ دو ہفتوں کے دوران موسم زیادہ تبدیل ہونے کا امکان نہیں
جموں و کشمیر میں آئندہ دو ہفتوں کے دوران موسم زیادہ تبدیل ہونے کا امکان نہیں
Published : September 6, 2026 at 9:57 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں آئندہ چند روز کے دوران موسم میں کسی بڑے تغیر کے امکانات نہیں ہیں۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق اگلے تقریباً دو ہفتوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم عموماً خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم بعض مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہوسکتی ہے۔
محکمۂ موسمیات مرکز سری نگر کے مطابق 6 ستمبر کو جموں و کشمیر کے بعض مقامات پر صبح کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم بعد میں کچھ دیر کے لیے دھوپ بھی نکل سکتی ہے۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 33 ڈگری جب کہ کم سے کم درجۂ حرارت 24 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔
VIDEO | Srinagar: On the weather update, Meteorologist Mubeen Ahmed says, "Currently, the monsoon trough is positioned near Jammu, and a Western Disturbance (WD) is also affecting the region; consequently, fairly widespread rainfall is expected across the Kashmir Valley.… pic.twitter.com/DQlybkUjj1— Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2026
7 سے 13 ستمبر تک موسم زیادہ تر خشک
محکمۂ موسمیات کے مطابق 7 سے 13 ستمبر تک جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسم عموماً خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم چند مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہوسکتی ہے۔
14 اور 15 ستمبر کو ہلکی بارش کے امکانات
14 اور 15 ستمبر کو بھی جموں و کشمیر کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق بارش کا دائرہ محدود علاقوں تک رہنے کی توقع ہے۔