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جموں و کشمیر میں آئندہ دو ہفتوں کے دوران موسم زیادہ تبدیل ہونے کا امکان نہیں

جموں و کشمیر میں آئندہ دو ہفتوں کے دوران موسم زیادہ تبدیل ہونے کا امکان نہیں

Weather likely to change more in Jammu and Kashmir over the next two weeks, Urdu News
جموں و کشمیر میں موسم کا حال (PTI فائل فوٹو)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 6, 2026 at 9:57 AM IST

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جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں آئندہ چند روز کے دوران موسم میں کسی بڑے تغیر کے امکانات نہیں ہیں۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق اگلے تقریباً دو ہفتوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم عموماً خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم بعض مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہوسکتی ہے۔

محکمۂ موسمیات مرکز سری نگر کے مطابق 6 ستمبر کو جموں و کشمیر کے بعض مقامات پر صبح کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم بعد میں کچھ دیر کے لیے دھوپ بھی نکل سکتی ہے۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 33 ڈگری جب کہ کم سے کم درجۂ حرارت 24 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔


7 سے 13 ستمبر تک موسم زیادہ تر خشک
محکمۂ موسمیات کے مطابق 7 سے 13 ستمبر تک جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسم عموماً خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم چند مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہوسکتی ہے۔

14 اور 15 ستمبر کو ہلکی بارش کے امکانات
14 اور 15 ستمبر کو بھی جموں و کشمیر کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق بارش کا دائرہ محدود علاقوں تک رہنے کی توقع ہے۔

Weather likely to change more in Jammu and Kashmir over the next two weeks, Urdu News
جموں و کشمیر میں موسم کا حال (ETV BHARAT)
16 سے 18 ستمبر تک بھی موسم زیادہ تر خشکاسی طرح 16 سے 18 ستمبر کے دوران بھی بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بعض مقامات پر مختصر مدت کے لیے بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہوسکتی ہے۔کسانوں کے لیے اطمینان بخش صورتحالمحکمۂ موسمیات نے موجودہ موسمی صورتحال کو کسانوں کے لیے اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فصلوں کی کٹائی اور دیگر زرعی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رکھی جاسکتی ہیں۔

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