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کشمیر میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ؛ پہلگام میں پارہ منفی 4.6 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، سرینگر میں رواں موسم کی سرد ترین رات
سرینگر میں ریکارڈ کیا گیا یہ کم سے کم درجۂ حرارت سال کے اس وقت کے معمول سے 1.7 ڈگری سیلسیس کم تھا: حکام
By PTI
Published : November 24, 2026 at 12:06 PM IST
سرینگر: وادیِ کشمیر میں منگل کے روز سردی کی شدت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جہاں بیشتر مقامات پر کم سے کم درجۂ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ جنوبی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں پارہ منفی 4.6 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، جو پورے خطے میں سرد ترین مقام رہا۔ منگل کی صبح سویرے وادی کے کئی میدانی اور نشیبی علاقوں کو گہری دھند کی ایک تہہ نے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے صبح کے اوقات میں حدِ نگاہ متاثر رہی اور معمولاتِ زندگی پر بھی سردی کے اثرات نمایاں نظر آئے۔
سرینگر میں موسم کی سرد ترین رات، معمول سے 1.7 ڈگری کم درجۂ حرارت
محکمۂ موسمیات کے حکام نے بتایا کہ جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں گزشتہ شب رواں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی، جہاں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 1.6 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔ حکام کے مطابق، سرینگر میں ریکارڈ کیا گیا یہ کم سے کم درجۂ حرارت سال کے اس وقت کے معمول کے درجۂ حرارت سے 1.7 ڈگری سیلسیس کم تھا۔ صبح کے وقت سرینگر کے کئی علاقوں اور مضافات میں دھند چھائی رہی جس سے ٹھنڈک میں مزید اضافہ محسوس کیا گیا۔
VIDEO | Visuals from Srinagar as the the city records minus 1.6 degrees Celsius making it the coldest night of the season. #JammuAndKashmir #Srinagar #Cold https://t.co/wmQXhvDdOl— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2026
جنوبی اور شمالی کشمیر کے مختلف مقامات کا درجۂ حرارت
محکمۂ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق وادی کے دیگر حصوں میں بھی پارہ مسلسل نیچے جا رہا ہے:
- پہلگام: جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع سیاحتی مقام پہلگام—جو سالانہ امرناتھ یاترا کے بیس کیمپس میں سے ایک کے طور پر بھی جانا جاتا ہے—میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو اس سیزن کا سب سے کم درجۂ حرارت اور جموں و کشمیر کا سرد ترین مقام رہا۔
- شوپیاں اور قاضی گنڈ: جنوبی کشمیر کے ہی ضلع شوپیاں میں رواں موسم کا کم ترین درجۂ حرارت منفی 4.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ وادی کے باب الداخلہ قاضی گنڈ میں پارہ منفی 2.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔ کوکرناگ میں رات کا درجۂ حرارت منفی 0.1 ڈگری سیلسیس رہا۔
- گلمرگ اور کپواڑہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے عالمی شہرت یافتہ اسکی ریزورٹ گلمرگ میں کم سے کم درجۂ حرارت 0.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شمالی کشمیر کے ہی ضلع کپواڑہ میں پارہ منفی 1.0 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔
مہینے کے آخر تک موسم خشک رہنے اور سردی مزید بڑھنے کی پیش گوئی
محکمۂ موسمیات نے آئندہ دنوں کے موسمی حالات کے حوالے سے پیش گوئی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رواں مہینے کے آخر تک وادیِ کشمیر میں موسم بنیادی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمۂ کے حکام کا کہنا ہے کہ آسمان صاف اور موسم خشک رہنے کی وجہ سے رات کے درجۂ حرارت میں مزید کمی آنے اور صبح کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کا سلسلہ برقرار رہ سکتا ہے، جس سے سردی کی لہر میں مزید شدت آئے گی۔