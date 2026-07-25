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جموں کشمیر: موسم میں بہتری، تاہم 48 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش کے امکانات
دریائے جہلم میں پانی کی سطح کل سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور کسی بھی علاقے میں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔
Published : July 25, 2026 at 11:01 AM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر میں جمعہ کی سہ پہر کو اگرچہ بارش رک گئی اور اس کے بعد حالات میں بہتری آئی، لیکن محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر، خاص طور پر جموں کے میدانی علاقوں میں مزید ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
سرینگر میں واقع محکمہ موسمیات کی سرکاری اطلاع کے مطابق، آج بڑے پیمانے پر ہلکی سے درمیانی بارش جب کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران یو ٹی کے وسیع خطے میں ہلکی سے درمیانی بارش کے امکانات ہیں۔
کل سے موسم میں بہتری آنے کے بعد، جموں-سرینگر قومی شاہراہ، جو چند دنوں سے ٹریفک کے لیے بند تھی، کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا اور امرناتھ یاترا کے قافلے کو شاہراہ پر چلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔
ٹریفک پولیس کے محکمے نے فیصلہ کیا ہے کہ یاترا کی گاڑیوں کا راستہ صاف ہونے کے بعد جموں سے سرینگر کی طرف جانے والی بھاری گاڑیوں کو جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ایندھن سمیت ضروری اشیاء وادی تک پہنچ سکیں۔
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وہیں دریائے جہلم میں پانی کی سطح کل سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور کسی بھی علاقے میں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اکھنور میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بدستور الرٹ لیول پر برقرار ہے، لیکن بالائی علاقوں میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جموں میں دریائے توی معمول کے مطابق بہہ رہا ہے۔
گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع رامبن کے بٹوت میں سب سے زیادہ 33 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد ضلع ریاسی کے کٹرہ علاقے میں 21 ملی میٹر بارش ہوئی۔ دیگر علاقوں میں بارش بہت کم ہوئی۔ دریں اثنا، دیگر قومی شاہراہیں، بٹوت-کشتواڑ اور جموں-پونچھ بھی ٹریفک کے لیے کھول دی گئیں اور گاڑیوں نے دونوں سمتوں میں حرکت کرنا شروع کر دیا۔
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