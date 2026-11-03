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جموں و کشمیر میں آٹھ نومبر تک موسم بڑے پیمانے پر خشک رہنے کا امکان، محکمۂ موسمیات نے جاری کی تازہ صورتحال

دن کے وقت معتدل درجۂ حرارت کے بعد وادی میں 8 نومبر تک موسم بنیادی طور پر خشک رہے گا۔

Weather conditions across Jammu and Kashmir union territory, Urdu News
کشمیر کی نمائندہ تصویر (ANI Representative image of Kashmir)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : November 3, 2026 at 10:00 AM IST

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سرینگر: محکمۂ موسمیات (IMD) سرینگر کے مطابق، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر ڈویژن کے کئی حصوں میں دن کا درجۂ حرارت معمول سے ایک سے چار ڈگری سیلسیس زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری طرف، جموں ڈویژن میں درجۂ حرارت معمول کے قریب یا اوسط سے تھوڑا زیادہ رہا۔ کشمیر ڈویژن میں سب سے زیادہ درجۂ حرارت کپواڑہ میں 25.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ جموں ڈویژن میں کٹھوعہ 28.2 ڈگری سیلسیس کے ساتھ سب سے گرم رہا۔

وادی بھر میں رات کا درجۂ حرارت بھی معمول سے تھوڑا اوپر رہا۔ کشمیر میں گلمرگ میں سب سے کم درجۂ حرارت 1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ جموں کے بانہال میں کم سے کم درجۂ حرارت 5.4 ڈگری سیلسیس رہا۔ 3 نومبر کی پیشگوئی کے مطابق دونوں ڈویژنوں میں موسم بنیادی طور پر خشک رہے گا اور محکمے کی جانب سے آج کے لیے کوئی فعال موسمی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے۔

ٹریفک پولیس کی جانب سے اہم شاہراہوں کے لیے ایڈوائزری جاری

ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹرز نے جموں و کشمیر کے بڑے رابطہ راستوں کے لیے جامع ٹریول گائیڈ لائنز (سفر کی ہدایات) جاری کی ہیں۔ جموں-سرینگر قومی شاہراہ (NH 44) پر سفر کرنے والے مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سڑک کو چوڑا کرنے کے جاری منصوبوں اور یکطرفہ (سنگل لین) راستوں کی وجہ سے اپنے سفر کی منصوبہ بندی احتیاط سے کریں۔

اوور ٹیکنگ سے سخت گریز کرنے کی ہدایت

ادھم پور کے دیول میں سڑک کی ناہموار سطح اور ماروگ اور ناچلانہ کے درمیان سنگل لین سیکٹرز کی وجہ سے جموں-سرینگر ہائی وے پر ٹریفک کی ہموار نقل و حرکت متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کی خرابی اور راستے میں خانہ بدوشوں کے ریوڑ کی نقل و حرکت نے سفر کی رفتار کو مزید سست کر دیا ہے۔ حکام نے گاڑی چلانے والوں کو لین کی پابندی کرنے اور ٹریفک جام سے بچنے کے لیے اوور ٹیکنگ سے سخت گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔

گاڑیوں کے مالکان کو سختی سے مشورہ

موسم اور سڑک کی سازگار صورتحال کے پیش نظر جموں-سرینگر ہائی وے پر دونوں طرف سے ہلکی گاڑیوں (LMVs)، نجی کاروں اور بھاری مال بردار گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت ہے۔ تاہم، مسافر گاڑیوں کے مالکان کو سختی سے مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا سفر دن کے وقت ہی مکمل کریں۔ رام بن اور بانہال کے درمیان پہاڑی پتھر گرنے (اسٹون شوٹنگ) اور لینڈ سلائیڈنگ (تودے گرنے) کے خطرے کے پیش نظر رات کے سفر کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔

گیس اور تیل کے ٹینکروں کے لیے مخصوص پابندیاں

تیل اور گیس کے ٹینکروں کے لیے مخصوص پابندیاں برقرار ہیں۔ کشمیر جانے والے فیول ٹینکرز کی نقل و حرکت کو ڈگڈول اور خونی نالہ سیکٹرز میں ریگولیٹ کیا جا رہا ہے۔ عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے آتش گیر مادہ لے جانے والے ٹینکروں کو شام 17:00 بجے سے صبح 05:00 بجے کے درمیان ہی چنانی پار کرنے کی اجازت ہے۔

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