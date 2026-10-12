یونیفارم پہنیں، شناختی کارڈ آویزان رکھیں: ہائی کورٹ کی وکلاء کے منشیوں کو ہدایت

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یونیفارم پہنیں، شناختی کارڈ آویزان رکھیں: ہائی کورٹ کی وکلاء کے منشیوں کو ہدایت
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے خلاف ورزی کی صورت میں تادیبی کارروائی کا بھی انتباہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 12, 2026 at 7:37 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے وکلاء کے ساتھ کام کرنے والے منشیوں کو عدالت کے احاطے اور رجسٹری میں داخلے کے دوران مقررہ یونیفارم پہننے اور شناختی بیج نمایاں طور پر آویزاں رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
ہائی کورٹ کے دفتر رجسٹرار، جوڈیشل، سرینگر کی جانب سے 12 اکتوبر 2026 کو جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ "وکلا کے ساتھ منسلک بعض منشی اکثر مقررہ ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر رسمی یا عام لباس میں عدالت کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں، جو ادارے کے نظم و ضبط کے منافی ہے۔"
حکم نامے کے مطابق: "اس طرح کی خلاف ورزیوں سے غیر مجاز افراد کو بھی منشی ظاہر کرکے عدالت اور رجسٹری میں غیر قانونی سرگرمیوں، خصوصاً دلالی، میں ملوث ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔" ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں 17 فروری 2005 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 17 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "وکلا کے منشیوں کے لیے مقررہ یونیفارم بار ایسوسی ایشن کی سفارش اور چیف جسٹس کی منظوری کے بعد طے کیا گیا تھا۔ بعد ازاں 10 مئی 2024 کو جاری کردہ سرکیولر کے ذریعے بھی ان ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کی تاکید کی گئی تھی۔"
اس تازہ حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ "گرمیوں کے موسم میں منشیوں کے لیے نیوی بلیو شرٹ اور پتلون جبکہ سردیوں میں سرمئی کوٹ، نیوی بلیو پتلون اور شرٹ یا جرسی پہننا لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ، تمام منشیوں کو اپنا شناختی بیج بھی لازمی طور پر پہننا ہوگا، جس پر ان کا نام اور اس وکیل کا نام واضح طور پر درج ہو جس کے ساتھ وہ منسلک ہے۔"
ہدایت کے مطابق شناختی بیج سینے کے بائیں جانب آویزاں کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ مقررہ لباس میں نہ ہونے والے منشیوں کو رجسٹری میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ ان ہدایات کی کسی بھی خلاف ورزی کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور متعلقہ افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ یہ حکم رجسٹرار جوڈیشل، سری نگر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جبکہ متعلقہ حکام کو اس پر عمل درآمد یقینی بنانے اور حکم نامے کو ہائی کورٹ کی سرکاری ویب سائٹ اور نوٹس بورڈز پر مشتہر کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔
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