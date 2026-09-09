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جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ اور خصوصی حیثیت واپس دلائیں گے: ایم ایل اے ریاض احمد خان
ریاض احمد خان نے کہا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سابق حکومت جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال کے لیے ذمہ دار ہے۔
Published : September 9, 2026 at 12:12 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جموں وکشمیر کی نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور ایم ایل اے شانگس اننت ناگ ایسٹ ایڈووکیٹ ریاض احمد خان نے سابق حکومت اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومت کے پاس کوئی واضح سیاسی ایجنڈا نہیں تھا اور اس کی پالیسیوں نے جموں و کشمیر کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔
ریاض احمد خان نے کہا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سابق حکومت جموں و کشمیر کی موجودہ صورت حال کے لیے ذمہ دار ہے، ان کے مطابق پی ڈی پی کے دور حکومت میں ایسے فیصلے اور اقدامات کیے گئے جن کے نتیجے میں جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو نقصان پہنچا۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ جموں و کشمیر سے دفعہ 370 اور دفعہ 35-A کے خاتمے اور ریاستی درجے کے خاتمے کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماضی میں کن سیاسی قوتوں نے ایسے فیصلوں کی حمایت یا ان کے لیے راستہ ہموار کیا۔
نیشنل کانفرنس رہنما نے کہا کہ ان کی جماعت نے ہمیشہ جموں و کشمیر کی شناخت، حقوق اور خصوصی آئینی حیثیت کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی ہے اور آئندہ بھی اس موقف پر قائم رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر کے خصوصی درجے، دفعہ 370 اور دفعہ 35-A کی بحالی اور ریاستی درجے کی واپسی کے لیے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی۔
ریاض احمد خان نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک جموں و کشمیر کو اس کا ریاستی درجہ واپس نہیں مل جاتا اور جماعت کی جانب سے خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے بھی جدوجہد جاری رہے گی۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام کے حقوق، شناخت اور سیاسی و آئینی مفادات کا تحفظ نیشنل کانفرنس کی بنیادی ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کے مطابق پارٹی عوام کے مسائل کو سیاسی اور جمہوری طریقے سے اجاگر کرتی رہے گی اور اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔
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انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام نے نیشنل کانفرنس پر جو اعتماد ظاہر کیا ہے، پارٹی اس اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے اور خطے کے عوام کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد مستقبل میں بھی جاری رکھے گی۔