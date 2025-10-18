ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہم لوگوں کے آئینی حقوق کے لئے جدو جہد جاری رکھیں گے: طارق قرہ
طارق قرہ نے کہاکہ "ہماری ریاست ہمارا حق” پروگرام کو روک دیا گیا تھا تاہم اب اسے دوبارہ ہر ضلع میں شروع کیا جارہا ہے۔
Published : October 18, 2025 at 8:59 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق قرہ نے آئینی حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہماری ریاست ہمارا حق" پروگرام دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہم ہر ضلع میں پہنچے گی، آپ کی آواز بنے گی۔
انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام پہلے جموں کے دس اضلاع میں کامیابی سے مکمل ہوا تھا۔ بدقسمتی سے، پہلگام حملے، جنگی صورتحال، کشتواڑ واقعے اور سیلاب کی وجہ سے اسے روکنا پڑا۔ اب ہم نے اسے دوبارہ شروع کیا ہے، اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہر ضلع تک نہ پہنچ جائے۔ بی جے پی کے تقسیم کرنے والے نظریات کے برعکس، کانگریس ملک کو متحد رکھنے پر یقین رکھتی ہے۔ مسٹر قرہ نے واضح کیا کہ ہم جموں و کشمیر کے حقوق کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ضمنی انتخابات کے حوالے سے تمام آپشنز کھلی ہیں۔
طارق قرہ نے کہا کہ کانگریس آپ کے حقوق کی محافظ ہے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی ریاست کے آئینی حقوق کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں! اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، "ہماری ریاست ہمارا حق" مہم کا حصہ بنیں۔ اپنے ضلع میں ہونے والے پروگراموں میں شرکت کریں اور کانگریس کے ساتھ مل کر ایک مضبوط اور متحد جموں و کشمیر کی تعمیر کریں۔