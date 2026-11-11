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ہم معاون بننا چاہتے ہیں، پرجیوی نہیں، ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت میں پدم شری جاوید احمد ٹاک کا بیان
ٹاک نےکہا پالیسیوں کی کمی اور 2016 کےقانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ پرجیویوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے،"۔
Published : November 11, 2026 at 7:55 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر نے مخصوص افراد کی فلاح و بہبود اور ترقی پر کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ مخصوص افراد کو بااختیار بنانے اور ان کے حقوق کے لیے ایک 'اسٹیٹ ایڈوائزری بورڈ' بھی تشکیل نہیں دیا گیا ہے۔
یہ بورڈ مخصوص افراد سے متعلق معاملات پر مشاورتی ادارے کے طور پر کام کرے گا۔ مخصوص افراد کے حقوق کے قانون، 2016 کے مطابق، بورڈ مخصوص افراد کو بااختیار بنانے اور ان کے مکمل حقوق کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع پالیسی بنانے میں مسلسل مدد کرے گا۔ جموں و کشمیر میں مخصوص افراد کے حقوق اور بہتری کے لیے کام کرنے والے ایک مخصوص سماجی کارکن پدم شری جاوید احمد ٹاک نے کہا کہ اگر حکومت اس ایکٹ کو نافذ کرتی ہے اور بورڈ تشکیل دیتی ہے تو مخصوص افراد کو درپیش بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔
ٹاک نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا "ہم معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن پالیسیوں کی کمی اور 2016 کے قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے ساتھ پرجیویوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے،"۔
اس ایکٹ کے مطابق، ہر ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ ایک 'اسٹیٹ ایڈوائزری بورڈ آن ڈس ایبلٹی' تشکیل دے گا تاکہ اسے عطا کردہ اختیارات کا استعمال کیا جا سکے اور اپنے مقررہ کام انجام دے۔بورڈ میں سماجی بہبود کے محکمے کے وزیر بطور چیئرمین، نائب وزیر برائے سماجی بہبود بطور نائب چیئرمین، اور سماجی بہبود، اسکولی تعلیم، خواتین اور بچوں کی ترقی، مالیات، عملہ اور تربیت، صحت اور خاندانی بہبود، دیہی ترقی، پنچایتی راج، صنعت، محنت اور شہری ترقی، تمام سائنس اور شہری ترقیات کے سیکرٹریوں پر مشتمل ہوگا۔
ریاستی مقننہ کے تین ارکان میں سے دو کا انتخاب قانون ساز اسمبلی اور ایک قانون ساز کونسل کے ذریعے کیا جائے گا۔ اگر کوئی قانون ساز کونسل نہیں ہے تو تینوں کا انتخاب قانون ساز اسمبلی کرے گی۔
پانچ اراکین، مخصوص اور بحالی کے شعبے میں ماہرین:
اضلاع کی نمائندگی کے لیے حکومت کی طرف سے پانچ ممبران باری باری نامزد کیے جائیں گے۔ مخصوص سے متعلق غیر سرکاری تنظیموں یا انجمنوں کی نمائندگی کرنے والے دس افراد (جہاں تک ممکن ہو، یہ معذور افراد ہونے چاہئیں)، جن میں سے کم از کم پانچ خواتین اور کم از کم ایک درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل سے ہونا چاہئے؛ اسٹیٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تین سے زیادہ نمائندے نہیں ہونے چاہئے۔ ریاستی حکومت میں معذوری کے معاملات کو نمٹانے والے محکمے سے جوائنٹ سکریٹری کے عہدے سے نیچے کا افسر، ممبر سکریٹری ہونا چاہئے۔
ہندوستان 13 دسمبر 2006 کو منظور کیے گئے مخصوص افراد کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے کنونشن کا دستخط کنندہ ہے۔ اس کنونشن کے مطابق، ہندوستان نے اپنے 1995 کے ایکٹ میں ترمیم کی اور ایک نیا ایکٹ منظور کیا، جسے 2016 میں مطلع کیا گیا تھا۔ یہ ایکٹ مخصوص افراد کو برابری کا حق، عزت کے ساتھ جینے کا حق اور دوسروں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ان کی ذاتی عزت کا احترام کرنے کا حق دیتا ہے۔
ٹاک کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں معذور افراد کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ہسپتالوں، تعلیمی اداروں، سرکاری دفاتر تک رسائی اور روزمرہ کی سرگرمیوں کے لیے ضروری دیگر سہولیات۔ "اگر حکومت ایک بورڈ قائم کرتی ہے، تو ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس بورڈ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں،"۔ تاک نے کہا"ہم نے پچھلے کئی سالوں میں کئی بار بیوروکریٹس اور لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا ہے، لیکن جموں و کشمیر میں بورڈ کے قیام کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔"
ٹاک نے کہا کہ معذور افراد کو ڈسٹرکٹ میڈیکل بورڈ میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تمام ماہرین تشخیصی اجلاسوں کے دوران موجود نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کسی معذور شخص کو صرف اس صورت میں تسلیم کرتا ہے جب میڈیکل بورڈ سرٹیفیکیشن جاری کرے۔ ان بورڈز میں تمام ماہرین کی کمی ہے، جو ہمیں تشخیص کے لیے ہسپتال کے آؤٹ پیشنٹ ڈیپارٹمنٹس میں جانے اور لمبی قطاروں میں انتظار کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جس سے ہماری صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جن سرٹیفکیٹس کو جاری کرنے میں 15 دن لگتے ہیں ان کو میڈیکل بورڈ دو سے تین ماہ بعد جاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "میڈیکل بورڈ، تعلیم تک رسائی، دیگر سہولیات کی کمی، اور ہمارے مکمل حقوق سے محروم ہونے سے متعلق یہ تمام شکایات ریاستی مشاورتی بورڈ کے سامنے اٹھائی جا سکتی ہیں، لیکن جب بورڈ ہی نہیں ہے تو ہم اپنے مسائل کیسے اٹھا سکتے ہیں؟"
سماجی بہبود، صحت اور طبی تعلیم کے محکمے کی وزیر سکینہ مسعود ایتو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ محکمہ مخصوص افراد کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بورڈ بنانے کے عمل میں ہے۔