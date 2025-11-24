ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہم جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئینی طور پر ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے، آفتاب احمد خان
کانگریس لیڈراور ایم ایل اے نوح چودھری آفتاب احمد خان نےکہا کہ جموں وکشمیرکے لوگوں کےساتھ آئینی حیثیت بحال ہونے تک کھڑے رہیں گے۔
Published : November 24, 2025 at 7:52 PM IST
پلوامہ (سیدعادل مشتاق): سنگٹھن سریجن ابھیان کے تحت جموں وکشمیر پی سی سی یونٹ پلوامہ نے ضلع ہیڈکوارٹر پلوامہ میں پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر ہریانہ اور ایم ایل اے نوح چودھری آفتاب احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ٹاؤن ہال پلوامہ میں منعقدہ پروگرام کے دوران ضلع صدر پی سی سی پلوامہ عمر جان اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنما موجود تھے۔
پروگرام کے دوران اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے لیڈروں نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے اور جموں و کشمیر کو دو الگ الگ یوٹیز میں تقسیم کرنے پر بی جے پی پر تنقید کی۔ پروگرام کے دوران پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کو بھی نشانہ بنایا گیا کیونکہ رہنماؤں نے جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال کے لیے دونوں جماعتوں پر الزام لگایا۔
کارکنان اور قائدین نے پروگرام کے دوران ہماری ریاست ہمارا حق کے نعرے لگائے اور مرکز کے وعدے کے مطابق ریاست کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔ پروگرام کا بنیادی مقصد پارٹی کو گراس روٹ لیول پر مضبوط کرنا اور عام لوگوں کو پارٹی کی پالیسیوں سے آگاہ کرنا ہے۔
مزید پڑھیں: ریفر کیے گئے ’وی آئی پی‘ مریضوں کیلئے خصوصی طبی نگہداشت، سکمز میں دو نئے نوڈل افسران مقرر
چودھری آفتاب احمد خان نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قیادت جموں و کشمیر کے لیے ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے ٹھوس مسئلہ اٹھائے گا اور جب تک ریاست کا درجہ بحال نہیں ہو جاتا قانونی جنگ لڑیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے پروگرام ملک کے عوام کے مسائل اور تکالیف کا ازالہ کرنے کے لیے پارٹی کو نچلی سطح پر مضبوط کرنا اس کے بنیادی مقصد کا حصہ ہیں۔