ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ہم جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئینی طور پر ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے، آفتاب احمد خان

کانگریس لیڈراور ایم ایل اے نوح چودھری آفتاب احمد خان نےکہا کہ جموں وکشمیرکے لوگوں کےساتھ آئینی حیثیت بحال ہونے تک کھڑے رہیں گے۔

ہم جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئینی طور پر ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے:نوح چودھری آفتاب احمد خان
ہم جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئینی طور پر ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے:نوح چودھری آفتاب احمد خان (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 24, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ (سیدعادل مشتاق): سنگٹھن سریجن ابھیان کے تحت جموں وکشمیر پی سی سی یونٹ پلوامہ نے ضلع ہیڈکوارٹر پلوامہ میں پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر ہریانہ اور ایم ایل اے نوح چودھری آفتاب احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ٹاؤن ہال پلوامہ میں منعقدہ پروگرام کے دوران ضلع صدر پی سی سی پلوامہ عمر جان اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنما موجود تھے۔

ہم جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئینی طور پر ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے:نوح چودھری آفتاب احمد خان (ETV BHARAT)

پروگرام کے دوران اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے لیڈروں نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے اور جموں و کشمیر کو دو الگ الگ یوٹیز میں تقسیم کرنے پر بی جے پی پر تنقید کی۔ پروگرام کے دوران پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کو بھی نشانہ بنایا گیا کیونکہ رہنماؤں نے جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال کے لیے دونوں جماعتوں پر الزام لگایا۔

کارکنان اور قائدین نے پروگرام کے دوران ہماری ریاست ہمارا حق کے نعرے لگائے اور مرکز کے وعدے کے مطابق ریاست کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔ پروگرام کا بنیادی مقصد پارٹی کو گراس روٹ لیول پر مضبوط کرنا اور عام لوگوں کو پارٹی کی پالیسیوں سے آگاہ کرنا ہے۔

ہم جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئینی طور پر ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے:نوح چودھری آفتاب احمد خان
ہم جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئینی طور پر ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے:نوح چودھری آفتاب احمد خان (ETV BHARAT)

مزید پڑھیں: ریفر کیے گئے ’وی آئی پی‘ مریضوں کیلئے خصوصی طبی نگہداشت، سکمز میں دو نئے نوڈل افسران مقرر

چودھری آفتاب احمد خان نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قیادت جموں و کشمیر کے لیے ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے ٹھوس مسئلہ اٹھائے گا اور جب تک ریاست کا درجہ بحال نہیں ہو جاتا قانونی جنگ لڑیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے پروگرام ملک کے عوام کے مسائل اور تکالیف کا ازالہ کرنے کے لیے پارٹی کو نچلی سطح پر مضبوط کرنا اس کے بنیادی مقصد کا حصہ ہیں۔

TAGGED:

سنگٹھن سریجن ابھیان
SANGTHAN SRIJAN ABHIYAN
NUH MLA AFTAB AHMAD KHAN
AFTAB AHMAD KHAN IN PULWAMA
STATEHOOD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.