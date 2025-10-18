ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہمارا موازنہ وقت سے پہلے نہ کیا جائے، ابھی چار برس باقی ہیں: عمر عبداللہ
جموں وکشمیرمیں نیشنل کانفرنس کی اقتدار کا ایک سال مکمل ہونے پراپوزیشن نےانتخابی وعدوں پرسوال اٹھایا،عمرعبداللہ نے کہا جو وعدےعوام سے کئے،ہم ان پرقائم ہیں۔
Published : October 18, 2025 at 10:17 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کا ایک سال مکمل ہو چکا ہے، جبکہ باقی چار سالوں میں عوام سے کئے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا عزم برقرار ہے۔
عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ ہم نے جو وعدے عوام سے کئے تھے، ہم ان پر قائم ہیں۔ ہمارا موازنہ وقت سے پہلے نہ کیا جائے۔ پانچ برس مکمل ہونے کے بعد ہم اپنا مکمل حساب کتاب عوام کے سامنے رکھیں گے، اور عوامی فیصلہ ہی ہمارے کارکردگی کا اصل پیمانہ ہوگا۔
پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے حکومت کو مشروط حمایت کی پیشکش کے حوالے سے سوال کے جواب میں عمر عبداللہ نے واضح کیا کہ جو بھی بل ایوان میں اسپیکر کی منظوری سے پیش کیا جائے گا اور جس سے جموں و کشمیر کے عوام کو فائدہ ہو، نیشنل کانفرنس اس کی مخالفت نہیں کرے گی۔ تاہم یہ طے کرنا ہیکہ کون سا بل کب پیش ہوگا، یہ صرف اسپیکر کا اختیار ہے، نہ کہ کسی ایم ایل اے کا۔
انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ بڈگام میں نیشنل کانفرنس اپنا امیدوار میدان میں اتارے گی۔ نگروٹہ نشست کے لیے کانگریس سے بات چیت جاری ہے۔ اگر کانگریس وہاں سے امیدوار اتارنا چاہے، تو ہم ان کی بھرپور حمایت کریں گے۔ کانگریس نے اس سلسلے میں اپنی اعلیٰ قیادت سے اجازت طلب کی ہے، اور اجازت ملنے کی صورت میں ہم مشترکہ حکمتِ عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔
اننت ناگ میں اپنے دورے کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے ریاستی درجہ کی بحالی مرکز اور جموں و کشمیر کے درمیان موجود دوریوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا جب تک جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس نہیں دیا جاتا، مرکز اور یہاں کی عوام کے درمیان خلش باقی رہے گی۔ جب ہم خصوصی درجہ سے محروم ہوئے تو ہمارے بزنس رولز، ایڈوکیٹ جنرل اور کئی اہم ادارے ہمارے دائرہ اختیار سے نکل گئے۔ یہ سب عوامی نمائندہ حکومت کے ماتحت ہونا چاہئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے برس میں یہ فاصلہ کم ہو، اور ریاستی درجہ کی بحالی کے بعد مرکز اور جموں و کشمیر کے تعلقات میں بہتری آئے۔