'ہمیں اس کی قسمت کا کوئی پتہ نہیں': پہاڑ پر چڑھتے ہوئے لاپتہ ہونے والا کشمیری نوجوان چھ برس بعد بھی لاپتہ
سری نگر کے رہائشی ہلال احمد ڈار 14 اپریل 2020 کو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹریک کرتے ہوئے لاپتہ ہو گئے تھے۔
Published : April 20, 2026 at 7:57 PM IST
سری نگر: ہلال احمد ڈار کے خاندان کا تقریباً چھ سال کا انتظار ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ہر گزرتا دن ایک ہی جواب طلب سوالات لے کر آتا ہے جب خاندان اس امید پر دھندلا پن برقرار رکھے ہوئے ہے کہ صرف 27 سالہ نوجوان اسکالر، جب وہ جموں اور کشمیر کے گاندربل کے بالائی علاقوں میں ایک سفر کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا، ایک دن گھر واپس آئے گا۔
سری نگر کے علاقے بمنہ کے رہنے والے ڈار کشمیر یونیورسٹی سے مینجمنٹ اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ 14 جون 2020 کو وہ صبح سویرے اپنے دوستوں کے ساتھ گاندربل ضلع کے ناراناگ جنگلات میں جانے کے لیے نکلے جو تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان کے دوست گھر واپس آئے لیکن ڈار واپس نہیں آئے۔
کیا ان کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہے؟ ڈار کے ماموں نثار احمد بھٹ نے پیر کی صبح رپورٹر سے پوچھا۔ بھٹ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بھٹ نے ڈار کے بڑے بھائی ارشاد احمد ڈار کے ساتھ مل کر اسے کئی مہینوں تک ناراناگ کے جنگلوں میں تلاش کیا۔
ناراناگ، گاندربل میں واقع ایک خوبصورت اونچائی والا گاؤں، ہرمکھ چوٹی اور گنگا بل جھیل تک ٹریکنگ کے لیے ایک اڈے کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ سائٹس ٹریکرز میں کافی مقبول ہو چکی ہیں۔ ناراناگ سے، ٹریکرز وادی گنگابل تک پہنچنے سے پہلے کھڑی بڈشیری پاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹرنکنڈ چوٹی سے ٹریک کرنے کے بعد، ٹریکرز گنگابل اور نندکول جھیلوں تک پہنچتے ہیں، اور پھر اپنی آخری منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔
ہفتوں تک ڈار کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے سری نگر پریس انکلیو میں احتجاج کرتے ہوئے پولیس اور انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ تلاش کریں۔ تلاشی مہم کے دوران گاندربل پولیس کے افسران کئی دنوں تک اہل خانہ کے ساتھ رہے۔ ڈار کے دوست، جو اس کے ساتھ ٹریک پر آئے تھے، بھی تلاش کرنے والی ٹیموں کا حصہ تھے۔
بھٹ نے کہا کہ خاندان ڈار کی گمشدگی کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکے گا جب تک وہ واپس نہیں آتے یا انہیں اس کی قسمت کے بارے میں ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتے۔
ارشاد ایک یتیم جس کے والدین 2014 اور 2018 کے درمیان انتقال کر گئے نے کہا کہ ہر دن اس کے اور اس کے دیگر رشتہ داروں کے لیے پریشانی سے بھرا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم نے گاندربل میں ہر جگہ تلاش کیا اور جہاں کہیں بھی اس کے بارے میں افواہیں سنی، لیکن میرا بھائی ابھی تک لاپتہ ہے۔"
ان کے لاپتہ ہونے کے دس دن بعد 23 جون کو جموں و کشمیر پولیس نے کہا کہ ڈار حزب المجاہدین دہشت گرد تنظیم میں شامل ہو گیا ہے۔ تاہم، ان کے رشتہ داروں نے اس دعوے کی تردید کی اور پولیس سے ثبوت مانگے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اعلیٰ حکام سے ملاقات بھی کی۔
گاندربل پولیس نے مقدمہ درج کیا اور ڈار کے دوستوں سے پوچھ گچھ کی جو ان کے ساتھ ٹریک پر آئے تھے، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تلاش کرنے والی ٹیم کا حصہ رہنے والے ایک پولیس افسر نے بتایا کہ انہوں نے ناراناگ اور آس پاس کے علاقوں میں ہر راستے، جھاڑی اور جگہ تلاش کیا لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہاں تک کہ ڈار کے دوستوں کو بھی کئی دنوں تک پولیس کی حراست میں رکھا گیا جبکہ تفتیش کاروں نے ہلال کی گمشدگی کی تحقیقات کی اور ان کا جھوٹ پکڑنے والے ٹیسٹ بھی کروایا۔
وہ افسران جو اس وقت سرچ ٹیموں کا حصہ تھے اب وادی کے مختلف حصوں میں تعینات ہیں اور وہ آج بھی ڈار کو سیاہ اور چمکدار داڑھی والے نوجوان کے طور پر یاد کرتے ہیں۔
ہلال کے بھائی ارشاد نے کشمیر یونیورسٹی سے ایم بی اے مکمل کرنے میں ان کی مدد کی۔ وہ دہلی میں کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے تھے۔کووڈ۔19 وبائی مرض کے دوران، وہ گھر سے کام کرنے کے لیے کشمیر واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ذہنی طور پر صدمے کا شکار ہیں۔ ہمیں ہر روز اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہم اسے اس وقت تک نہیں بھول سکتے جب تک وہ واپس نہ آجائے۔