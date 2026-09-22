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ہم دیگر سیاحتی مقامات پر گلمرگ گنڈولا جیسی نقل نہیں بنا سکتے: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ

عمر عبداللہ نے اپنی پارٹی کے قانون ساز سیف الدین بھٹ کو جواب دیتے ہوئے کہا جنہوں نے گنڈولا جیسی سہولت کا مطالبہ کیا تھا۔

We Can't Build Gulmarg Gondola Replicas At Other Tourist Destinations: CM Omar Abdullah, Urdu News
وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ (IANS ANI/File Photo)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : September 22, 2026 at 12:10 PM IST

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سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کہا کہ حکومت دیگر مقامات پر گلمرگ جیسی کیبل کار گنڈولا تعمیر نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں گلمرگ جتنا سیاحوں کا رش (ٹریفک) نہیں ہوتا۔

"ہم ہر سیاحتی مقام کو گلمرگ نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی ہر مقام پر گنڈولا تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہر سیاحتی مقام کی اپنی ایک منفرد اور الگ کشش ہوتی ہے،" عمر عبداللہ، جن کے پاس محکمۂ سیاحت کا قلمدان بھی ہے، نے اپنی پارٹی کے قانون ساز سیف الدین بھٹ کو جواب دیتے ہوئے کہا جنہوں نے گنڈولا جیسی سہولت کا مطالبہ کیا تھا۔

We Can't Build Gulmarg Gondola Replicas At Other Tourist Destinations: CM Omar Abdullah, Urdu News
وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ (ANI/File Photo)

دودھ پتھری، دیگر مقامات پر گنڈولا جیسی سہولت کی فراہمی

بھٹ، جو بڈگام کے حلقہ اسمبلی خان صاحب سے نیشنل کانفرنس کے قانون ساز ہیں، نے ضلع کے دودھ پتھری اور دیگر مقامات پر گنڈولا جیسی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔

عمر عبداللہ نے کہا کہ پٹنی ٹاپ گنڈولا پر سیاحوں کا اتنا رش نہیں ہو رہا جتنا گلمرگ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، "اس لیے، ہمیں تمام دیگر مقامات پر یکساں انفراسٹرکچر (ڈھانچہ) تیار کرنے کے ایسے خیالات نہیں لانے چاہئیں۔"

We Can't Build Gulmarg Gondola Replicas At Other Tourist Destinations: CM Omar Abdullah, Urdu News
گلمرگ گنڈولا میں کیبل کار (IANS File Photo)

صارفین کو وقت پر بجلی کے بل ادا کرنے کی ترغیب

اپوزیشن جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ایم ایل اے وکرم رندھاوا کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ایمنسٹی اسکیم (رعایتی اسکیم) کی مدت میں توسیع کے مطالبے پر عمر عبداللہ نے کہا کہ ایمنسٹی میں ہمیشہ توسیع نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ صارفین کو وقت پر بجلی کے بل ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔

غریب لوگوں کے لیے ایمنسٹی

عمر عبداللہ نے کہا، "بار بار ایمنسٹی دینا ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے جو وقت پر بل ادا کرتے ہیں اور یہ صارفین کو وقت پر بل ادا نہ کرنے اور ایمنسٹی کا انتظار کرنے کی شہ بھی دیتا ہے۔" تاہم، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت غریب لوگوں کے لیے ایمنسٹی کے بارے میں سوچ سکتی ہے، لیکن "ہم ہمیشہ مکمل طور پر سب کے لیے بلینکیٹ ایمنسٹی (Blanket Amnesty) نہیں دے سکتے"۔

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TAGGED:

گلمرگ میں کیبل کار
وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ
CM OMAR ABDULLAH
CABLE CAR IN GULMARG
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