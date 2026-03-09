ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'ہم بے بس ہیں': ایران میں ہندوستانی طلباء کے درمیان خوف و ہراس، حملوں کے پیش نظر خطرے کا سامنا
ایک طالب علم نے کہاکہ یونیورسٹی نے 5 مارچ کو ہونےوالے امتحانات ملتوی نہیں کیے جس کی وجہ سے وہ ایران میں پھنسے ہوئے ہیں۔
Published : March 9, 2026 at 7:41 PM IST
سری نگر: مغربی ایشیا میں جاری تنازعات کے درمیان، ہندوستانی طلباء صدمے کی حالت میں ہیں کیونکہ فضائی حملوں کی وجہ سے ہونے والے زور دار دھماکوں نے ان کے امن کو درہم برہم کر دیا ہے، جس سے وہ انخلاء کے لیے متعدد درخواستیں بھیجنے پر مجبور ہیں۔
متعدد طبی طلباء نے بتایا کہ ہندوستانی سفارت خانے نے تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، شاہد بہشتی یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اور ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے طلباء کو فضائی حملے کے بعد قم منتقل کر دیا جب کہ ان میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
"لیکن قم میں حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی،" ایک ایرانی میڈیکل طالب علم نے کہا۔ "حملے ہمارے مقام سے صرف 300 میٹر کے دائرے میں ہو رہے ہیں۔ اس سے خوف و ہراس اور صدمہ ہوا ہے۔ ہم بے بس ہیں کیونکہ ہمارے انخلاء کے لیے کوئی رہنما خطوط نہیں ہیں۔"
قم میں، قریبی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد طالب علموں کو وہاں سے نکالے جانے کی اطلاع ملی، جس سے بہت سے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اسی طرح کرمان اور شیراز میں طلباء نے دھماکوں، عمارتوں کو نشانہ بنانے اور خوراک کی قلت کی اطلاع دی۔
انہوں نے ہندوستان کی وزارت خارجہ سے درخواست کی کہ وہ واپسی کو یقینی بنائیں کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے تہران پر حملے جاری رکھنے کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ جوابی کارروائی میں، ایران نے خلیجی ممالک پر حملہ کیا ہے جہاں امریکی فضائی اور بحری اڈے واقع ہیں، آگ کو مزید ہوا دے رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں ہوابازی کے نیٹ ورکس میں خلل ڈال رہے ہیں۔
23 فروری کو ہندوستانی سفارت خانے کی طرف سے جاری کردہ ایک ایڈوائزری کے باوجود، یونیورسٹیوں نے 1,200 سے زیادہ ہندوستانی طلباء کو ایران میں پھنسے چھوڑ کر ملک چھوڑنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سفارت خانے نے ہندوستانی شہریوں بشمول طلباء، زائرین، تاجروں اور سیاحوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تجارتی پروازوں سمیت دستیاب نقل و حمل کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے ایران چھوڑ دیں۔
ارمیا، ایران میں ایک طالب علم نے کہا کہ یونیورسٹی نے 5 مارچ کو ہونے والے قومی اور سمسٹر کے امتحانات ملتوی نہیں کیے جس کی وجہ سے وہ جنگ زدہ ملک میں پھنسے ہوئے ہیں۔
طالب علم نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہاں کی صورتحال بہت خراب ہے۔ دن رات اسٹرائیک ہوتی ہیں۔ ہم اندر ہیں اور باہر نکلنے کے لیے ہندوستانی سفارت خانے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔"
آل انڈیا میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (اے آئی ایم ایس اے) نے کہا کہ اسے ایران کی اصفہان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے طلباء کی جانب سے 18 سے زیادہ تکلیف دہ کالیں موصول ہوئی ہیں، جہاں 32 طلباء پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسوسی ایشن نے طلباء کو نکالنے کا معاملہ وزارت خارجہ کے سامنے اٹھایا ہے۔
ایسوسی ایشن نے کہا کہ طالب علموں کو دروازہ شیرازی میں ان کے ہاسٹل کے قریب حملے کے بعد زیر زمین تہہ خانے میں لے جایا گیا۔
کشمیر میں، جہاں زیادہ تر طلباء کا تعلق ہے، والدین مرکزی حکومت سے اپنے بچوں کو واپس لانے کی درخواست کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لئے خوف تشویش میں ہیں۔
ماگام کی نسیمہ بانو نے کہا کہ طلباء کو آرمینیا کی سرحد کے ذریعے انخلاء کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن ہندوستانی سفارت خانہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ طلباء کو اپنے سفر کے انتظامات خود کرنے ہوں گے۔
والدین نے کہا "ہمارے بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہڑتال کے دوران سفر کرنا محفوظ نہیں ہے۔ مزید برآں، ماسکو کے راستے ٹکٹ کی قیمت 150,000 روپئے یا اس سے زیادہ ہے۔ انہیں ٹرانزٹ ویزا کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک اور مہنگا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستانی حکومت دیگر ممالک کی طرح طلباء کو نکالے،"، جن کی بیٹی ارمیہ یونیورسٹی میں پانچویں سال کی ایم بی بی ایس کی طالبہ ہے۔
سری نگر کی گلستان یونیورسٹی کے ایک طالب علم کے سرپرست پرویز احمد نے بتایا کہ اتوار کی رات انہوں نے اپنے بچے سے مختصر بات کی، لیکن وہ اکیلے سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔