ہلکی بارش کے بعد اننت ناگ میں پانی جمع، معمولاتِ زندگی متاثر
مقامی لوگوں نے انتظامیہ پر ناقص منصوبہ بندی اور نکاسیٔ آب کے نظام کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے کا الزام عائد کیا۔
Published : April 4, 2026 at 6:37 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) اننت ناگ شہر میں ہلکی بارش کے بعد مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہو گئے ہیں، جس نے شہر کے نکاسی آب کے نظام کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اطلاعات کے مطابق کے پی روڈ، مرکزی بس اسٹینڈ اور ملحقہ علاقوں میں معمولی بارش کے بعد ہی سڑکیں زیرِ آب آ گئیں، جس کے باعث آمدورفت میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ کئی مقامات پر پانی جمع ہونے سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی بلکہ پیدل چلنے والوں کو بھی پانی میں چلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مسافروں کو طویل تاخیر کا سامنا کرنا پڑا جبکہ گاڑیاں پانی سے بھرے راستوں سے گزرنے میں مشکلات کا شکار رہیں۔ دکانداروں اور مقامی رہائشیوں نے اس صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معمولی بارش کے بعد بھی اس طرح کی صورتحال بار بار پیدا ہونا باعثِ تشویش ہے۔
مقامی لوگوں نے انتظامیہ پر ناقص منصوبہ بندی اور نکاسیٔ آب کے نظام کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال متعلقہ محکموں کی عدم تیاری کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ ہلکی بارش بھی شہر کے بنیادی ڈھانچے کو مفلوج کر دیتی ہے۔
ایک مقامی شہری نے کہا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی بارش بھی سڑکوں کو تالاب میں تبدیل کر دیتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نکاسیٔ آب کا نظام یا تو بند ہے یا ناکافی ہے۔
پانی جمع ہونے کے باعث بزرگ افراد، اسکولی بچوں اور دو پہیہ گاڑی چلانے والوں کو خاص طور پر خطرات لاحق ہیں۔ بعض علاقوں میں کھڑا پانی صحت کے مسائل کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ عوام نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کا فوری نوٹس لیں اور نکاسیٔ آب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے نالوں کی صفائی، باقاعدہ دیکھ بھال اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر زور دیا تاکہ مستقبل میں اس طرح کے مسائل سے بچا جا سکے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو معمولی بارش بھی اننت ناگ میں روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی رہے گی، جس سے بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور انتظامی جوابدہی کی فوری ضرورت اجاگر ہوتی ہے۔