سرینگر اور گاندربل اضلاع کے کئی علاقوں میں 25 سے27 اپریل تک پانی کی سپلائی معطل رہے گی
محکمہ کے مطابق پانی کی فراہمی 25 اپریل کی صبح 6 بجے سے معطل ہوگی اور 27 اپریل کی صبح 6 بجے تک بحال ہوگی۔
Published : April 24, 2026 at 10:50 PM IST
سرینگر: ( پرویز الدین) محکمہ جل شکتی نے اعلان کیا ہے کہ گاندربل اور سرینگر کے مضافاتی علاقوں میں 25 سے 27 اپریل تک پینے کے پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل رہے گی۔ یہ اقدام سندھ پاور کینال پر مرمتی کاموں کو انجام دینے کیلئے کیا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر، رورل واٹر سپلائی ڈویڑن گاندربل کے مطابق کینال پر دوسرے مرحلےکے تحت دیکھ بھال کے کام 25 اور 26 اپریل کو انجام دیے جائیں گے، جس کے دوران متعلقہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کو خام پانی کی سپلائی بند رہے گی۔
محکمے کے مطابق پانی کی فراہمی 25 اپریل کی صبح 6 بجے سے معطل ہوگی اور 27 اپریل کی صبح 6 بجے تک بحال ہونے کی توقع ہے۔ جس سے شہری اور دیہی علاقوں کی بڑی آبادی متاثر ہوگی۔ ضلع گاندربل میں متاثرہ علاقوں میں گاندربل ٹاون، ناگہ بل، رنگیل، درند، ملشاہی باغ، خلمولہ، نونر، گٹلیی باغ، وائل، نادری باغ، باباصفورہ، چھترگل، بندی باغ، ارچھ، صدر باغ، ملپورہ، گنڈ رحمان، ہرن، کچن، ہتھ بورا، سہپورہ، شالہ بگ، چندینہ، گوگجی گنڈ، ملک پورہ، کوگنڈ، دیوپورہ، گادورہ، بیہامہ، منی گام، تولہ مولہ، وسی پورہ، تھیرو اور لار سمیت دیگر علاقے شامل ہیں۔
دوسری جانب سرینگر ضلع کے گلاب باغ، ذکورہ، حبک، شوہامہ، چھترہامہ، باکورہ، اندرہامہ، سید پورہ، کھیمبر، ہدورہ، وانیہامہ، گوسو، قریشی محلہ، شانپورہ، گزر بل، پلپورہ، ٹنگ پورہ، پمپورو کالونی، گوری پورہ، شنگلی پورہ اور ملحقہ علاقوں میں بھی پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ بندش نظام کی بہتری اور دیرپا استحکام کیلئے ضروری ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پیشگی پانی ذخیرہ کر لیں تاکہ اس دوران مشکلات سے بچا جا سکے جبکہ ہنگامی صورتحال کیلئے ہیلپ لائن نمبرز بھی جاری کیے گئے ہیں۔