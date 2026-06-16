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قدرتی آفات کے بعد آبی بحران، وادی خاص کر جنوبی کشمیر کے کسان دوہرے چیلینج سے دوچار
جموں وکشمیر کے ضلع کولگام کو رائس باول آف کشمیر کہا جاتا ہے،لیکن پانی کی کمی کے باعث دھان کی فصل متاثر ہو رہی ہے۔
Published : June 16, 2026 at 6:33 PM IST
کولگام (میر اشفاق): وادی کشمیر کی 75 فیصد سے زائد آبادی براہِ راست یا بالواسطہ طور پر زراعت سے وابستہ ہے اور لاکھوں خاندانوں کی روزی روٹی کا انحصار اسی شعبے پر ہے۔ معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے کے باوجود کسان طبقہ طویل عرصے سے مختلف مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک طرف موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات نے کسانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے، تو دوسری جانب بنیادی سہولیات کی کمی بھی ان کے مسائل میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔
حال ہی میں باغبانی کے شعبے کو ژالہ باری، تیز ہواؤں اور دیگر قدرتی آفات سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا جس سے کسان پہلے ہی مالی بحران کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسے میں اب کھیتوں میں آبپاشی کے لیے پانی کی شدید قلت نے ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت پانی دستیاب نہ ہوا تو دھان کی فصل بری طرح متاثر ہو سکتی ہے، جس کے اثرات نہ صرف کسانوں بلکہ پوری مقامی معیشت پر مرتب ہوں گے۔
ضلع کولگام جسے دھان کی پیداوار میں نمایاں مقام حاصل ہونے کے باعث "رائس باول آف کشمیر" کہا جاتا ہے، اس وقت آبپاشی کے سنگین بحران سے دوچار ہے۔ ضلع میں تقریباً 20 ہزار ہیکٹر اراضی پر دھان کی کاشت کی جاتی ہے اور سالانہ تقریباً 1.6 لاکھ میٹرک ٹن دھان پیدا ہوتا ہے۔ تاہم اس وقت جب دھان کی پنیری لگانے کا سیزن اپنے عروج پر ہے اور جو عموماً جون کے آغاز سے شروع ہو کر 21 جون تک جاری رہتا ہے، کئی علاقوں خصوصاً جنوبی کشمیر کے ہوم شالی بگ اور بٹنگو علاقوں میں پانی کی شدید قلت پائی جا رہی ہے۔وہیں اننت ناگ ضلع کے کئی دیگر علاقوں میں بھی پانی کی کمی سے کسان پریشان ہیں ۔
بٹنگو سے تعلق رکھنے والے کسان علوی احمد ڈار کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں سینکڑوں کنال زرعی اراضی پانی کی عدم دستیابی کے باعث متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھان کی پنیری لگانے کے سیزن کے اختتام میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن پانی نہ ہونے کے سبب کسان شدید اضطراب کا شکار ہیں۔ ان کے مطابق محکمہ آبپاشی پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے میں ناکام ثابت ہوا ہے اور متعدد بار توجہ دلانے کے باوجود کوئی مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ نہروں کی بروقت صفائی نہیں کی گئی اور آبپاشی پمپوں کی مرمت میں بھی غفلت برتی گئی جس کا خمیازہ آج کسانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔
علاقے کے ایک بزرگ کسان حاجی غلام محمد ایتو نے بھی محکمہ آبپاشی کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ محکمہ "آگ لگنے کے بعد کنواں کھودنے" کے مترادف اقدامات کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح کم ہونے کا پہلے سے علم تھا تو محکمہ کو پیشگی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی مقامات پر نصب آبپاشی پمپ غیر مؤثر ثابت ہو رہے ہیں اور وقت پر ان سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔
مقامی کسان محمد یوسف ڈار نے پانی کی قلت کے لیے ندی نالوں میں مبینہ غیر قانونی کان کنی کو بھی ذمہ دار قرار دیا۔ ان کے مطابق بے تحاشا مائننگ کے نتیجے میں آبی ذخائر کی ساخت متاثر ہوئی ہے اور پانی اوپری علاقوں تک نہیں پہنچ پا رہا۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ غیر قانونی کان کنی کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے، اہم مقامات پر حفاظتی بند تعمیر کیے جائیں اور نہروں کی مرمت و بحالی پر خصوصی توجہ دی جائے۔
ایم ایل اے اننت ناگ ویسٹ، عبدالمجید لارمی نے آبپاشی کے بحران پر محکمہ اریگیشن کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ محکمہ کو قبل از وقت انتظامات کرنے چاہیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی شکایات موصول ہونے کے بعد انہوں نے متعلقہ حکام سے رابطہ کیا، جس کے بعد محکمہ متحرک ہوا۔ لارمی کے مطابق دونوں ایگزیکٹو انجینئرز عملے کے ساتھ پمپوں کو فعال بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور امید ہے کہ کسانوں کو درپیش پانی کا بحران جلد حل ہو جائے گا۔
محکمہ آبپاشی کے حکام تاہم اس صورتحال کی بنیادی وجہ دریاؤں میں پانی کی غیر معمولی کمی کو قرار دیتے ہیں۔ محکمہ اریگیشن کولگام کے ایگزیکٹو انجینئر مکینیکل ریاض احمد کے مطابق تمام واٹر پمپ پہلے ہی فعال کر دیے گئے تھے، لیکن پانی کی سطح اس قدر کم ہو چکی ہے کہ پمپوں کے انٹیک چینلز تک مطلوبہ مقدار میں پانی نہیں پہنچ رہا، جس کے باعث پمپ پانی لفٹ کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ عارضی طور پر رنگ بند تعمیر کر رہا ہے تاکہ پمپوں تک پانی کی رسائی بہتر بنائی جا سکے اور آبپاشی کا نظام بحال ہو سکے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آئندہ سیزن کے لیے بٹنگو میں ایک اضافی پمپ نصب کرنے کی تجویز پر کام کیا جا رہا ہے۔
ادھر محکمہ اریگیشن ڈویژن کولگام کے ایگزیکٹو انجینئر سول فیصل احمد نے دعویٰ کیا کہ نہروں کی صفائی بروقت انجام دی گئی ہے، البتہ بعض مقامات پر مقامی لوگوں کی درخواست پر صفائی کا عمل نہیں کیا گیا۔ ان کے مطابق دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح میں نمایاں کمی کے باعث پمپوں کو مؤثر طریقے سے چلانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تاہم انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ محکمہ کا عملہ اور مشینری پوری طرح متحرک ہے اور دستیاب وسائل کے مطابق پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں پانی کی فراہمی بحال نہ ہوئی تو دھان کی پیداوار میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف کسانوں کی معاشی حالت مزید کمزور ہوگی بلکہ وادی کے زرعی شعبے کو بھی شدید دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ متعلقہ محکمے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرتے ہوئے آبپاشی کے نظام کو مؤثر بنائیں تاکہ "رائس باول آف کشمیر" اپنی زرعی شناخت اور پیداواری صلاحیت برقرار رکھ سکے۔