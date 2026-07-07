ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ: پنگلینہ میں پانی کی شدید قلت، مقامی لوگوں کا دو ہفتوں میں دوسری بار احتجاج، سڑک بلاک
مظاہرین کے مطابق گذشتہ تقریباً تین ماہ سے علاقے میں نلوں کے ذریعے پانی کی باقاعدہ فراہمی معطل ہے۔
Published : July 7, 2026 at 1:12 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پنگلینہ علاقے کے جے کے بینک محلہ کے رہائشیوں نے پینے کے پانی کی شدید قلت کے خلاف گزشتہ دو ہفتوں میں دوسری مرتبہ احتجاج کرتے ہوئے گالندر پلوامہ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ تقریباً تین ماہ سے علاقے میں نلوں کے ذریعے پانی کی باقاعدہ فراہمی معطل ہے، جس کے باعث شدید گرمی کے موسم میں روزمرہ کی زندگی انتہائی دشوار ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق بڑھتے ہوئے درجہ حرارت میں پانی جیسی بنیادی سہولت کی عدم دستیابی نے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ علاقے میں فوری طور پر پینے کے پانی کی باقاعدہ فراہمی بحال کی جائے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔
اطلاع ملتے ہی پلوامہ پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی، مظاہرین سے بات چیت کی اور انہیں یقین دہانی کرائی، جس کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا اور سڑک پر ٹریفک کی آمدورفت معمول کے مطابق بحال ہو گئی۔ مقامی باشندوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متعلقہ حکام اور ذمہ دار عملے پر لاپرواہی کا الزام عائد کیا اور مطالبہ کیا کہ علاقے میں مستقل بنیادوں پر پینے کے پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔
مزید پڑھیں؛ ڈوڈہ میں سیلاب سے بھاری تباہی، شہریوں نے نالوں میں ملبہ پھینکنے کے خلاف پہلے ہی خبردار کیا تھا، شکایتی خط منظرعام پر
واضح رہے کہ محکمہ جل شکتی پلوامہ کی جانب سے علاقے میں ٹینکروں کے ذریعے پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے، تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مقدار روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے۔