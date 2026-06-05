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پہلگام کے دریائے لِدر میں واٹر رافٹنگ بنا سیاحوں کا مقبول مشغلہ، ایڈونچر ٹورازم کو مل رہا ہے فروغ
دریائے لِدر میں واٹر رافٹنگ سے سیاح لطف اندوز ہورہے ہیں۔ ان کےمطابق واٹر رافٹنگ ایک ایسا ایڈونچر ہے جسے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 5, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 2:58 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): معروف سیاحتی مقام پہلگام میں گرمیوں کے آغاز کے ساتھ ہی سیاحوں کی آمد میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے سیاح پہلگام کے دلکش مناظر، خوشگوار موسم، سرسبز جنگلات اور حسین وادیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ سیاحوں کی بڑھتی ہوئی آمد سے مقامی سیاحت سے وابستہ شعبوں، ہوٹل صنعت، ٹرانسپورٹ اور دیگر کاروباری سرگرمیوں میں بھی نئی جان آگئی ہے۔
پہلگام میں ایڈونچر ٹورازم کا بھی وسیع اسکوپ موجود ہے اور یہاں آنے والے سیاح مختلف ایڈونچر سرگرمیوں سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان سرگرمیوں میں دریائے لِدر میں واٹر رافٹنگ سب سے زیادہ مقبول مشغلہ بن کر ابھرا ہے۔ دریا کے تیز بہاؤ میں رافٹنگ کا سنسنی خیز تجربہ سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے اور سیاحوں کی بڑی تعداد بھی اس میں دلچسپی لے رہی ہیں۔
رافٹنگ آپریٹرز کے مطابق پہلگام میں دو مقامات پر واٹر رافٹنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جہاں روزانہ تقریباً 800 سیاح رافٹنگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایڈونچر ٹورازم نہ صرف سیاحوں کے لیے کشش کا باعث بن رہا ہے بلکہ مقامی معیشت کو بھی مضبوطی فراہم کر رہا ہے۔
ساوتھ کشمیر واٹر رافٹنگ ایسوسی ایشن کے نائب صدر غلام نبی نے کہا کہ سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور گرمائی تعطیلات کے دوران اس میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلگام آنے والے تقریباً 80 فیصد سیاح واٹر رافٹنگ کا تجربہ ضرور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اس وقت دریائے لِدر میں پانی کا بہاؤ رافٹنگ کے لیے موزوں ہے اور اگر موسم سازگار رہا تو اس شعبے سے وابستہ افراد کا روزگار بہتر انداز میں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس پیش آئے سانحے کے باعث انہیں کافی مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا، تاہم امید ہے کہ رواں برس سیاحت کی بہتر صورتحال سے ان نقصانات کی تلافی ممکن ہو سکے گی۔
سیاحوں کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی کے باعث دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات میں شمار ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ پہلگام ان کی پسندیدہ منزل بن کر ابھرا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے سرسبز جنگلات، خوشگوار آب و ہوا، دلکش وادیاں اور قدرتی مناظر انہیں بے حد متاثر کرتے ہیں، جبکہ واٹر رافٹنگ نے ان کے سفر کو مزید یادگار بنا دیا ہے۔
ممبئی سے تعلق رکھنے والے ایک سیاح سُشیل نے بتایا کہ انہوں نے اپنا غیر ملکی دورہ منسوخ کرکے کشمیر آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی اس اپیل سے متاثر ہو کر، جس میں لوگوں کو بیرون ملک سیاحت کے بجائے اپنے ملک کے سیاحتی مقامات کو ترجیح دینے کا مشورہ دیا گیا تھا، انہوں نے کشمیر کا انتخاب کیا۔ سُشیل کے مطابق وادی کشمیر کی خوبصورتی سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے، بلکہ کئی اعتبار سے زیادہ دلکش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سفر سے نہ صرف ان کے اخراجات کم ہوئے بلکہ انہیں ایک ناقابل فراموش تجربہ بھی حاصل ہوا۔
سیاحوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی آمد اور ایڈونچر ٹورازم کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے مقامی کاروباری طبقہ اور سیاحت سے وابستہ افراد پُرامید ہیں کہ رواں سال پہلگام میں سیاحت کا سیزن گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ثابت ہوگا۔
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