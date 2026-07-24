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مسلسل بارشوں سے دریائے جہلم کی سطح آب میں اضافہ، محکمہ فلڈ کنٹرول ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار
ضلع انتظامیہ پلوامہ نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر مکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 24, 2026 at 11:46 AM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): گزشتہ کئی روز سے جاری مسلسل بارشوں کے باعث وادی کشمیر میں دریائے جہلم سمیت مختلف ندی نالوں میں کی سطح آب میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر نشیبی علاقوں کے مکینوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
موجودہ صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ پلوامہ نے ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
ایگزیکٹو انجینئر فلڈ کنٹرول فاروق احمد نے بتایا کہ مسلسل بارشوں کے باعث ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں دریائے جہلم کی سطحِ آب بھی بلند ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ محکمہ فلڈ کنٹرول کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور صورتحال پر چوبیس گھنٹے نظر رکھنے کے لیے ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ محکمہ مسلسل نگرانی کر رہا ہے اور ضرورت پڑنے پر فوری کارروائی کے لیے تمام انتظامات موجود ہیں۔
فاروق احمد نے عوام سے اپیل کی کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور بلاوجہ خوف و ہراس کا شکار نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔
انتظامیہ نے لوگوں سے، خصوصاً نشیبی علاقوں کے رہائشیوں، سے کہا ہے کہ وہ احتیاط برتیں، دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب غیر ضروری طور پر جانے سے گریز کریں اور صرف سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔
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