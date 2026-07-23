جموں میں دریائے توی سے پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے دو لوگوں کو بچایا

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جموں میں دریائے توی سے پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے دو لوگوں کو بچایا
محتاط کوششوں کے بعد دونوں افراد کو بغیر کسی نقصان کے بحفاظت نکال لیا گیا اور ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔
Published : July 23, 2026 at 10:32 PM IST
جموں:(عامر تانترے) توی ندی میں پانی کی سطح بلند ہوتے ہی جموں کے پھلیان منڈل علاقے میں دریا کے قریب پھنسے دو افراد کو پولیس اور ریاستی ڈیزاسٹر رسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) نے بچا لیا۔
#WATCH | J&K: A man stranded in Tawi river in Jammu. The river is in spate as the water level rose due to overnight rainfall. More details awaited. pic.twitter.com/N2FoQ0kdWv— ANI (@ANI) June 25, 2025
جموں پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ فرمان علی (25) ولد بشیر احمد ساکن الورہ اور فاروق احمد (28) ولد علی حسین ساکن سوہنجانہ اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے ندی پر گئے تھے کہ دریائے توی کے پانی کی سطح اچانک بڑھ گئی جس سے وہ دریا کے بیچ میں پھنس گئے۔
انہوں نے بتایا کہ پھالیان منڈل پولیس چوکی کے اہلکاروں نے فوری طور پر پولیس کنٹرول روم کے ذریعے ایس ڈی آر ایف کو اطلاع دی اور پولیس اور ایس ڈی آر ایف کے اہلکاروں نے مل کر بچاؤ آپریشن شروع کیا۔
ترجمان نے مزید کہا کہ مسلسل اور محتاط کوششوں کے بعد دونوں افراد کو بغیر کسی نقصان کے بحفاظت نکال لیا گیا اور بعد میں ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔
#UPDATE | #WATCH | J&K: The man stranded in Tawi river in Jammu has now been safely rescued by SDRF personnel. pic.twitter.com/wE0iTbFOjh— ANI (@ANI) June 25, 2025
جموں کے علاقے میں مسلسل بارش کی وجہ سے ندیوں اور نالوں میں پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ نے لوگوں کو آبی ذخائر کے قریب نہ جانے کی تنبیہ کی ہے۔ اکھنور میں دریائے چناب کی سطح انتباہی سطح پر پہنچ گئی ہے اور ادھم پور میں دریائے توی کے پانی کی سطح بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔
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