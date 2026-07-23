ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں میں دریائے توی سے پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے دو لوگوں کو بچایا

محتاط کوششوں کے بعد دونوں افراد کو بغیر کسی نقصان کے بحفاظت نکال لیا گیا اور ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔

جموں میں دریائے توی سے پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے دو لوگوں کو بچایا
جموں میں دریائے توی سے پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے دو لوگوں کو بچایا (Image: ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 23, 2026 at 10:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں:(عامر تانترے) توی ندی میں پانی کی سطح بلند ہوتے ہی جموں کے پھلیان منڈل علاقے میں دریا کے قریب پھنسے دو افراد کو پولیس اور ریاستی ڈیزاسٹر رسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) نے بچا لیا۔

جموں پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ فرمان علی (25) ولد بشیر احمد ساکن الورہ اور فاروق احمد (28) ولد علی حسین ساکن سوہنجانہ اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے ندی پر گئے تھے کہ دریائے توی کے پانی کی سطح اچانک بڑھ گئی جس سے وہ دریا کے بیچ میں پھنس گئے۔

انہوں نے بتایا کہ پھالیان منڈل پولیس چوکی کے اہلکاروں نے فوری طور پر پولیس کنٹرول روم کے ذریعے ایس ڈی آر ایف کو اطلاع دی اور پولیس اور ایس ڈی آر ایف کے اہلکاروں نے مل کر بچاؤ آپریشن شروع کیا۔

ترجمان نے مزید کہا کہ مسلسل اور محتاط کوششوں کے بعد دونوں افراد کو بغیر کسی نقصان کے بحفاظت نکال لیا گیا اور بعد میں ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔

جموں کے علاقے میں مسلسل بارش کی وجہ سے ندیوں اور نالوں میں پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ نے لوگوں کو آبی ذخائر کے قریب نہ جانے کی تنبیہ کی ہے۔ اکھنور میں دریائے چناب کی سطح انتباہی سطح پر پہنچ گئی ہے اور ادھم پور میں دریائے توی کے پانی کی سطح بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: شدید بارشوں سے دریائے چناب میں طغیانی، رتلے پاور پروجیکٹ کے 'کوفرڈیم' کو نقصان

TAGGED:

PHALLIAN MANDAL AREA OF JAMMU
STATE DISASTER RESPONSE FORCE
RIVER CHENAB IN AKHNOOR
جموں میں دریائے توی
WATER LEVEL IN RIVER TAWI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.