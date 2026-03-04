ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں پینے کے صاف پانی کا بحران، 65 فیصد نمونے آلودہ
حکام کا کہنا ہے کہ برسات، کھلے میں رفع حاجت، انڈسٹریئل ویسٹ اور ٹوٹی پائپ لائنز کے باعث پانی آلودہ ہو رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 4, 2026 at 2:17 PM IST
جموں(عامر تانترے): کئی برسوں سے سردیوں میں بارش اور برف باری کم ہونے کے باعث جموں و کشمیر میں پانی کی کمی کا خطرہ پہلے ہی منڈلا رہا ہے۔ اور اب پینے کے پانی کی آلودگی بھی ایک اور سنگین بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔
گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC) جموں کے شعبہ مائیکرو بایولوجی کے اعداد و شمار کے مطابق جموں صوبے کے مختلف علاقوں سے پانی کے نمونے حاصل کرکے چیک کیے گئے اور حیران کن طور پر ان میں سے 65 فیصد سے زیادہ پانی کے نمونے "انسانی استعمال کے لیے غیر محفوظ" پائے گئے ۔
رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 سے فروری 2026 کے پہلے ہفتے تک جموں خطے کے مختلف مقامات سے 606 نمونے لیے گئے اور ان میں سے 399 نمونے غیر تسلی بخش پائے گئے۔ پانی کے یہ نمونے اسکولوں، ہوٹلز، سرحدی علاقوںاور محکمہ جل شکتی کی مختلف تنصیبات سے حاصل کیے گئے۔
ڈیپارٹمنٹ آف مائیکرو بایولوجی کے ایک افسر نے بتایا کہ زیادہ تر نمونوں میں خطرناک ای کولی (E. Coli) بیکٹیریا کے نمانے پائے گئے اور اس بیکٹرییا کی موجودگی کی وجہ سے پانی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ "یہ جراثیم دست، ٹائیفائیڈ، یرقان اور دیگر بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور بعض اوقات وبائی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔"
اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2025 سے سال کے اختتام تک 502 نمونے لیے گئے جن میں سے 342 ناقابلِ استعمال تھے۔ جموں و کشمیر میں ستمبر میں سیلاب آنے کے بعد سے پانی میں آلودگی سب سے زیادہ پائی گئی۔ اس مہینے 126 نمونے لیے گئے جن میں سے 89 آلودہ پائے گئے۔ رواں سال 8 فروری تک 104 نمونے جانچے گئے جن میں سے 57 میں ای کولی بیکٹیریا پایا گیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ پانی کی آلودگی کی ممکنہ وجہ نالوں کا گندا پانی، جانوروں کا فضلہ اور قدرتی آبی ذخائر میں گندگی کا شامل ہونا ہو سکتا ہے۔
اگرچہ اس جراثیم کی زندگی زیادہ طویل نہیں ہوتی، لیکن اس کا ہر جگہ پانی میں پایا جانا تشویش کا باعث ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے پانی کی ٹوٹی ہوئی پائپ لائنیز، سیوریج کے ساتھ گزرتی پائپیں، صنعتی فضلہ، کچرے کو ٹھکانے لگانے کا مناسب نظام نہ ہونا اور کھلے میں رفع حاجت۔
پینے کے پانی کی آلودگی کے باعث جموں و کشمیر میں پانی سے پھیلنے والی بیماریوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 2023 میں ایسی بیماریوں کے 1.02 لاکھ کیس درج ہوئے جو 2024 میں بڑھ کر 1.30 لاکھ تک پہنچ گئے۔ 2025 میں بھی تقریباً 1.30 لاکھ کیس سامنے آئے۔ ان تین برسوں میں تقریباً 25 اموات رپورٹ ہوئیں، جن میں زیادہ تر دست کی وجہ سے ہوئیں۔
جی ایم سی جموں کی مائیکرو بایولوجی لیب کے سربراہ ڈاکٹر سندیپ ڈوگرہ نے بتایا کہ ان کی لیب میں عموماً وہی نمونے آتے ہیں جن پر پہلے ہی شک ظاہر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ پانی کے سبھی ذرائع آلودہ ہیں۔ اکثر شک کی بنیاد پر نمونے لائے جاتے ہیں اور مسئلہ حل ہونے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور زیادہ تر ایسا پایا گیا کہ دوبارہ کے نتائج تسلی بخش پائے گئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پانی کی آلودگی کا مسئلہ زیادہ تر برسات کے دوران یا اس کے بعد سامنے آتا ہے، جب پائپ لائنوں کو نقصان پہنچتا ہے۔
ادھر، کشمیر وادی میں دریاؤں اور دلدلی علاقوں سے 88 نمونے لیے گئے، جن میں سے 72 معیار پر پورا نہیں اترے۔
