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وولرجھیل میں اچانک پانی کی سطح بلند، سنگھاڑے کے کاشکار پریشان
وادی کشمیرمیں گزشتہ دنوں بارشوں کے باعث وولرجھیل میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا، جس کے پیش نظرماہی گیروں کو کئی مسائل درپیش ہیں
Published : August 3, 2026 at 5:31 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے لے مشہور میٹھی پانی کی وولر جھیل برسوں سے سیاحوں اور مقامی ٹورزم کے حوالے سے کافی اہمیت کی حامل رہی جبکہ مقامی ماہی گیروں کیلئے صدیوں سے ذریعہ معاش رہی ہے۔
اس موسم میں وولر جھیل سے مقامی آبادی سنگھاڑے نکالتی ہے، جس کو کشمیری زبان میں (گیر ) کہا جاتا ہے اور اس کو مارکیٹ میں فروخت کر کے ان کی روزی روٹی چلتی ہے، جبکہ اچانک سے پانی کی سطح میں اضافے سے مقامی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مقامی ماہی گیروں کا کہنا ہیکہ امسال وولر جھیل میں سنگھاڑوں کی فصل اچھی ہوئی ہے۔
وادی کشمیر میں گزشتہ دنوں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد اس جھیل میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا اور اب ہم سنگھاڑے نہیں نکال سکتے ہیں، کیونکہ پانی کے بہاو کے ساتھ سنگھاڑے بھی بہے گئے، اس کے علاوہ مچھلی نکالنے میں بھی کئی مسائل در پیش ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے ہم سب خوش تھے لیکن اب ہم مایوس ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خدشہ ہیکہ سنگھاڑے کی فصل کو نقصان ہوجائے گا۔
انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اس وقت سیاحوں کا آنا جانا کافی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جگہ سیاحوں کی پسندیدہ جگہ ہے لیکن رابطہ سڑکوں پر پانی آجانے سے سیاح بھی یہاں کا رخ نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بزرگوں کو بھی طرح طرح کے مشکلات درپیش ہے اور کچھ گھروں کے نزدیک پانی آجانے سے بچے اسکول بھی نہیں جا سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وولر جھیل کا ایک حصہ سوپور کے ساتھ وابستہ ہے اور دوسرا حصہ ضلع بانڈی پورہ کے ساتھ ہے اور دونوں طرف سے رابطہ سڑک پانی میں ہے اور ہمارا گاؤں اس کے بیچ میں ہے اور اگر چہ سرکار نے رابطہ سڑک کو بنانے کے حوالے سے کام کیا تھا لیکن کچھ حصہ ابھی بھی نامکمل ہے اور ہم نے ہر ایک دفتر اور کو بار بار گزارش کی کہ ہماری مشکلات کو دور کیا جائے لیکن ابھی تک کوئی خاص ترقی دیکھنے کو نہیں ملی۔
انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہے اور یہ چند مہینے ہوتے ہے، جس دوران ہم کچھ روپئے اس جھیل سے جمع کرتے ہیں۔ لیکن موسم کی مار اور وادی کے دیگر اضلاع سے بارشوں میں پانی اس جھیل میں جمع ہوتا ہے اور جو بھی کوڑا کچرا ہوتا ہے وہ بھی اسی جھیل میں جمع ہوتا ہے اور اس سب کا اثر اس غریب آبادی پر پڑتا ہے، ہم سرکار اور وقت کی حکومت کو ایک بار پھر گزارش کرتے ہے کہ ہماری جانب توجہ دینی چاہئے،کیونکہ ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہیں ۔کیونکہ ہم کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔
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واضح رہے کہ وولر جھیل میں مجھلی کی کافی اقسام ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جولائی آگست کا مہینہ کافی اہم ہوتا ہے،کیونکہ جو مقامی لوگ ہے وہ یہاں سے سنگھاڑے نکال کر وادی کے مختلف اضلاع میں فروخت کرتے ہیں اور اس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے اور یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے اور کھانے میں بی حد لزیز ہوتا ہے۔