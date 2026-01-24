ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’برف باری دیکھنے کا خواب پورا ہوا مگر راستے میں پھنس جانا آزمائش بن گیا‘
کشمیر میں برفباری کے سبب سرینگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک بند ہے جس سے سینکڑروں مسافر و سیاح درماندہ ہیں۔
Published : January 24, 2026 at 5:14 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : وادی کشمیر میں موسم کی پہلی برفباری کے بعد جہاں ایک طرف لوگوں نے راحت کی سانس لی اور طویل خشک سالی کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار کیا، وہیں دوسری جانب اس برفباری نے سفری نظام کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ وادی کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے والی تمام اہم شاہراہوں کی بندش کے باعث مسافروں، بالخصوص سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
برفباری کے دوسرے روز (یعنی ہفتہ کو) بھی سرینگر - جموں قومی شاہراہ، مغل روڈ، ایس ایس جی روڈ، سنتھن - کشتواڑ روڈ سمیت تمام اہم راستے بھاری برفباری اور شدید پھسلن کے باعث احتیاطی طور پر بند رکھے گئے ہیں۔ ٹریفک حکام کے مطابق مسافروں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے، جبکہ متعلقہ محکمے شاہراہوں کو آمد و رفت کے قابل بنانے کے لیے مسلسل برف ہٹانے اور بحالی کا کام انجام دے رہے ہیں۔
انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سفر پر نکلنے سے قبل سڑکوں کی تازہ صورتحال معلوم کریں اور غیر ضروری سفر سے فی الحال گریز کریں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ’’جیسے ہی موسم بہتر ہوگا اور سڑکوں پر سے برف ہٹائی جائے گی، سرینگر جومں قومی شاہراہ کو ترجیحی بنیادوں پر ٹریفک کے لیے بحال کر دیا جائے گا۔‘‘
ادھر، سرینگر جموں قومی شاہراہ پر جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے السٹاپ اور قاضی گنڈ کے مقامات پر سیاحوں اور مسافر گاڑیوں کی بڑی تعداد گزشتہ دو روز سے درماندہ ہے۔ سیاحوں نے بتایا کہ انہیں اپنی گاڑیوں میں ہی رات گزارنی پڑی، جس دوران شدید سردی اور بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث انہیں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔
سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ خاص طور پر برفباری کا مشاہدہ کرنے کے لیے کشمیر آئے تھے اور خوش قسمتی سے انہیں گرتی برف کے دلکش مناظر دیکھنے کا موقع ملا، جس سے ان کا دیرینہ خواب پورا ہو گیا۔ تاہم، شاہراہ بند ہونے کے باعث راستے میں پھنس جانا ان کے لیے ایک کٹھن تجربہ ثابت ہوا۔ ان کا شکوہ ہے کہ ’’گزشتہ دو دنوں کے دوران انتظامیہ کی جانب سے مدد اور راحت رسانی کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آئے۔‘‘
درماندہ مسافروں اور سیاحوں نے امید ظاہر کی ہے کہ موسم میں بہتری آتے ہی شاہراہ کو جلد کھول دیا جائے گا تاکہ وہ بحفاظت اپنے گھروں اور اپنی منزلوں کی جانب روانہ ہو سکیں۔
