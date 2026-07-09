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ویڈیو دیکھیں: گریز کی گھاٹی میں لڑکھڑا کر گرتی ہوئی کار سے نوجوان نے لگائی چھلانک
نوجوان نے رازدان پاس پر کار کو ہینڈ بریک کے بغیر کھڑا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈھلوان کی طرف جانے لگی۔
Published : July 9, 2026 at 12:50 PM IST
سرینگر: کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں اونچائی پر رازدان پاس پر کھڑی ایک ماروتی سوئفٹ کار گھاٹی میں گر گئی۔ یہاں کار کو بغیر ہینڈ بریک کے پارک کر دیا گیا تھا۔ کار کے اندر موجود ایک نوجوان نے گاڑی کے پیچھے کھسکنے سے چند لمحے قبل ہی گاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ پہاڑی ڈھلوان سے نیچے گرنے سے پہلے ایک بڑی چٹان سے ٹکرا گئی۔ یہ نظارہ دیکھ رہے لوگ خوف میں مبتلا تھے۔
کیمرے میں قید ہونے والے اس ڈرامائی واقعے میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ پہاڑی سے نیچے کھسک رہی کار کا پیچھا کررہے ہیں۔ ویڈیو میں آواز سنائی دے رہی ہے کوئی اندر موجود ہے اور ہینڈ بریک کیوں نہیں لگایا گیا۔
ایک پولیس افسر نے بتایا کہ نوجوان نے ہینڈ بریک کے بغیر گاڑی کھڑی کی تاہم وہ آسانی سے بچ نکلا۔
اہلکار کے مطابق یہ واقعہ ایک ہفتہ قبل پیش آیا تھا لیکن اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اب وائرل ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کار سیاحوں کو لے کر جا رہی تھی اور وہ وادی گریز کے راستے رازدان پاس پر تصاویر لینے کے لیے رکے تھے۔
گیارہ ہزار 600 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر، رازدان پاس شمالی کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ کشمیر کو خوبصورت گریز وادی سے جوڑنے والا سب سے اونچا موٹریبل پاس ہے۔
یہ کبھی ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان میدان جنگ ہوا کرتا تھا۔ اب گریز ایک مقبول سیاحتی مقام بن گیا ہے خاص طور پر ٹریکرز کے لیے گرمیوں میں ہر روز سینکڑوں گاڑیاں اس جگہ پہنچتی ہیں۔ رازدان پاس پر برف جمع ہونے کی وجہ سے وادی سردیوں میں دو سے تین ماہ تک بند رہتی ہے۔
پولیس اہلکار نے گریز کا سفر کرنے والے مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ پہاڑی علاقوں میں محتاط رہیں اور ہوشیار رہیں۔ سڑک میں کھڑی میلان اور منحنی خطوط ہیں۔
اہلکار نے بتایا کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پتھریلی ڈھلوان سے نیچے لڑھکنے کے دوران جس کار کو کافی نقصان پہنچا تھا وہ کھڑی ڈھلوان کی وجہ سے اوپر نہیں لائی جاسکی۔
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