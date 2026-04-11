گنڈی پورہ کی سال 2025 کے سیلاب سےمتاثر سڑکیں ابھی تک بحال نہیں ہو سکی
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کے کئی گاوں2025 میں آئے سیلاب کی تباہی سےابھی تک متاثر ہیں،جبکہ سڑکیں بھی ابھی تک بحال نہیں کی گئی
Published : April 11, 2026 at 4:37 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): سال 2025 کے تباہ کن سیلاب نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سڑکوں، پلوں، زرعی اور باغبانی زمینوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا، تاہم کئی علاقوں میں بنیادی ڈھانچہ آج تک مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا ہے۔ گنڈی پورہ سے پہو کو ملانے والی سڑک کا ایک اہم حصہ بھی سیلاب کے دوران بری طرح متاثر ہوا تھا جو اب تک مرمت اور بحالی کا منتظر ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو بارہا آگاہ کرنے کے باوجود سڑک کی بحالی کیلئے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔
مقامی باشندوں کے مطابق اس سڑک کی خستہ حالی کے باعث کئی علاقوں کا رابطہ متاثر ہو رہا ہے اور لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچنے کیلئے کئی کلو میٹر اضافی سفر طے کرنا پڑ رہا ہے، جس سے روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔
علاقے کے لوگوں نے ضلع انتظامیہ پلوامہ اور متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ عوام کو درپیش اس سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لے کر سڑک کی جلد از جلد بحالی کو یقینی بنایا جائے۔
دریں اثنا ایگزیکٹو انجینئر پی ایم جی ایس وائی پلوامہ نے بتایا کہ مذکورہ سڑک کی مرمت کا کام فی الحال ٹینڈرنگ مرحلے میں ہے اور عمل مکمل ہوتے ہی تعمیراتی کام شروع کر دیا جائے گا۔