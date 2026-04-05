تیزی سے بدل رہا ہے جنگ کا طریقہ، کثیر جہتی آپریشنز کی ضرورت: سرینگر میں سی ڈی ایس چوہان کا بیان

سی ڈی ایس نے کہاکہ مستقبل کی کامیابی کے لیے زمینی، فضائی، سمندری، سائبر، اور خلائی ڈومینز میں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔

سی ڈی ایس چوہان کا کشمیر دورہ
سی ڈی ایس چوہان کا کشمیر دورہ (Photo Courtesy: X/@HQ_IDS_India)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 5, 2026 at 1:37 PM IST

سرینگر: (میر فرحت) چیف آف ڈیفنس اسٹاف (سی ڈی ایس) جنرل انل چوہان نے سنیچر کے روز جموں و کشمیر کے سرینگر کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے تزویراتی لحاظ سے اہم علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے شمالی کشمیر میں تعینات فورسز کی تیاری کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے فورسز کی فارمیشن کی مثالی آپریشنل تیاری، نظریاتی ہم آہنگی اور پرعزم پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور ڈومین سینٹرک اپروچ کے بجائے ملٹی ڈومین آپریشنز کی طرف منتقل ہونے پر زور دیا۔

اس موقعے پر سی ڈی ایس نے سرینگر میں واقع چنار کور کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کا طریقہ کار تیزی سے بدل رہا ہے۔ فی الوقت ایک مضبوط اور مربوط ڈھانچے کی بنیاد پر "ڈومین سینٹرک اپروچ (کسی شعبے پر مرکوز طریقہ کار) کو ملٹی ڈومین آپریشنز (کثیر جہتی کارروائیوں) سے بدلنے کی ضرورت ہے۔"

سی ڈی ایس نے کہا کہ مستقبل کی کامیابی کے لیے زمینی، فضائی، سمندری، سائبر، اور خلائی ڈومینز میں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بہتر کوآرڈینیشن، مشترکہ تربیت اور متحد کمانڈ سسٹم کے ذریعے ہی موثر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مستقبل کی جنگ کے لیے تیز رفتار مشترکہ تربیت، نظریات کی ہم آہنگی اور تمام ڈومینز میں مطابقت کے لیے انٹرآپریبل کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچرز کی ترقی پر زور دیا۔

سی ڈی ایس نے ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ بند روڈ میپ کی ضرورت پر زور دیا، ایک ایسا روڈ میپ جو ہم آہنگی کی کوششوں کے ذریعے ٹیکنالوجی سے لے کر سکیورٹی تک ہر شعبے میں اجتماعی تیاری کو فروغ دے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ممکنہ خطرات سے نمٹنے کی تیاری دور اندیشی، اختراع، متحد جنگی حکمت عملی اور ملک گیر کوششوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ انہوں نے بدلتے ہوئے سکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر آپریشنل تیاری اور لچک کی اہمیت کو اجاگر کیا۔

جنرل چوہان نے تمام رینکس پر زور دیا کہ وہ ہر قسم کے تنازعات کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے بارہمولہ میں سول انتظامیہ کے نمائندوں، سرکردہ شخصیات اور عہدیداروں سے بھی بات چیت کی اور قوم کی تعمیر کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ بارہمولہ میں انہیں فیوچر فورس ایپلی کیشن اور ٹیکنالوجی انفیوژن کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔

