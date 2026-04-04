ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'میں نے ملی ٹنٹ اور پولیس کی مدد سے شہری قتل نہیں کیے'
سکینہ ایتو نے تعلیمی قابلیت کے نام پر ان کی تنقید کیے جانے پر نام لیے بغیر رکن اسمبلی کی شدید تنقید کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 4, 2026 at 2:12 PM IST
جموں (عامر تناترے): حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) اور اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے مابین لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ جموں کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے ایک رکن اسمبلی پر الزام عائد کیا کہ وہ "ملی ٹنٹس اور پولیس کا استعمال کرکے لوگوں کو قتل کرواتا رہا ہے۔" اسمبلی میں 'توجہ دلاؤ نوٹس' کے دوران جواب دیتے ہوئے سکینہ ایتو نے اسپیکر کو مخاطب ہو کر بغیر نام لیے ایک ایم ایل اے کی سخت تنقید کے دوران یہ سنگین الزامات عائد کیے۔
سکینہ ایتو نے اسمبلی میں کہا: "معزز رکن اسمبلی کو چاہیے کہ وہ حدود میں رہ کر بات کریں اور ذاتی حملے نہ کریں۔ انہیں یہ حق نہیں کہ وہ میری تعلیمی قابلیت پر سوال اٹھائیں۔ میں نے کبھی لوگوں کو مارنے کے لیے اپنی گاڑی میں نہ ملی ٹنٹ بٹھائے اور نہ ہی کسی ڈی وائی ایس پی کو۔ میں نے ابو دُجانہ کو بھی اپنی گاڑی میں نہیں بٹھایا۔"
وزیر تعلیم نے مزید کہا: "جیل کے نام پر ہوٹل میں قیام، میں نے نہیں کیا۔ لاسّی پورہ میں 10 کولڈ اسٹوریج رکھنے والی بھی میں نہیں ہوں۔ کوئی مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے کیا کہنا ہے، لیکن ایم ایل اے کو ذاتی حملوں سے گریز کرنا چاہیے۔"
وقفہ سوالات کے دوران حالات اس وقت کشیدہ ہوگئے جب سکینہ ایتو اور پی ڈی پی کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔
وزیر تعلیم نے پی ڈی پی کو نشانہ بناتے ہوئے پارٹی سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے 2016 کے عوامی احتجاج کے دوران بچوں کی ہلاکتوں پر دیے گئے "دودھ اور ٹافیاں" والے بیان کا حوالہ دیا۔ انہوں نے پی ڈی پی کو جموں و کشمیر کی ریاست کو یونین ٹیریٹری بنانے کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ قبل ازیں، وحید پرہ نے سکینہ ایتو کی تعلیمی قابلیت پر سوال اٹھایا تھا، جس پر وزیر نے سخت ردعمل ظاہر کیا۔
