خواتین ریزرویشن بل پر بی جے پی اور کانگریس کے درمیان لفظی جھڑپیں جاری
نمرتا شرما نے بی جے پی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہاکہ بی جے پی نے جمہوریت پر کھلا اور مایوس کن حملہ کیا ہے۔
Published : April 19, 2026 at 6:46 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) جموں میں آج کانگریس اور بی جے پی کی جانب سے الگ الگ پریس کانفرنسوں میں خواتین ریزرویشن بل کے معاملے پر ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دیے گئے۔ شہیدی چوک میں کانگریس دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کی ترجمان نمرتا شرما نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ’بی جے پی نے جمہوریت پر “کھلا اور مایوس کن حملہ” کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے حقوق کو محض انتخابی نعرہ نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی اسے ادارہ جاتی ہیرا پھیری کے جواز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
کانگریس خاتون لیڈر نمرتا شرما نے کہا کہ لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن قانون میں ترمیم سے متعلق بل کی ناکامی بی جے پی کی اس کوشش کی واضح ناکامی ہے جس کے ذریعے وہ خواتین کے حقوق کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ہمیشہ خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن کی حامی رہی ہے اور اس پر قومی سطح پر اتفاق رائے بھی موجود ہے، تاہم بی جے پی نے مردم شماری اور حد بندی (ڈیلیمیٹیشن) سے اسے جوڑ کر اس عمل کو غیر یقینی بنا دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی خواتین کو فوری حق دینے کے بجائے اس معاملے کو مؤخر رکھنا چاہتی ہے تاکہ اسے سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔
شرما کے مطابق حکومت نے خواتین ریزرویشن کے نام پر پارلیمانی نشستوں کی تعداد اور تقسیم میں بڑی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، جو وفاقی ڈھانچے کو متاثر کر سکتی ہیں۔ انہوں نے جموں و کشمیر میں سابقہ حد بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس عمل پر پہلے بھی جانبداری کے الزامات لگ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس حد بندی کو ریزرویشن سے جوڑنے کی مخالف ہے اور خواتین کو ان کا حق فوری طور پر دیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق بل کا پاس نہ ہونا جمہوری اقدار اور حقیقی خواتین بااختیاری کی جیت ہے۔
دوسری طرف تریکوٹہ نگر میں بی جے پی کے ہیڈکوارٹر میں مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری راجیہ سبھا رکن ریکھا شرما اور جموں و کشمیر بی جے پی صدر ست شرما نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس اور انڈیا اتحاد کو خواتین ریزرویشن بل “ہلاک” کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ مودی حکومت خواتین کی قیادت میں ترقی کے ماڈل پر عمل پیرا ہے اور اس بل کی منظوری کے لیے سنجیدہ تھی، یہاں تک کہ اتفاق رائے کے لیے اضافی وقت بھی دیا گیا، لیکن اپوزیشن نے رکاوٹ ڈالنے کو ترجیح دی۔
انہوں نے اپوزیشن کے ان دعوؤں کو بھی مسترد کیا کہ حد بندی سے جنوبی ریاستوں کو نقصان ہوگا، اور انہیں گمراہ کن قرار دیا ریکھا شرما نے کانگریس پر گزشتہ تین دہائیوں سے خواتین ریزرویشن کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ بل خواتین کا حق ہے، کوئی احسان نہیں۔ انہوں نے حد بندی کو اس قانون کے نفاذ کے لیے ضروری قرار دیا اور اپوزیشن پر جھوٹا بیانیہ بنانے کا الزام عائد کیا۔
ست شرما نے بھی کانگریس اور اس کے اتحادیوں کو خواتین مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی خواتین سب کچھ دیکھ رہی ہیں اور وہ وقت آنے پر اس کا جواب دیں گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بی جے پی خواتین کو ان کا حق دلانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔